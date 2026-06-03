“Por Agostina”: en Córdoba habilitaron el retiro anticipado en las escuelas para ir a la marcha de Ni Una Menos

Convocatoria a la marcha del Ni Una Menos en Córdoba

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, miles de cordobeses y organizaciones feministas se movilizarán esta tarde en el marco del 11° aniversario del Ni Una Menos, en donde no sólo reclamarán justicia por el femicidio de la adolescente, sino que exigirán políticas efectivas por parte del Estado para luchar contra la violencia de género.

La convocatoria es para hoy desde las 18 horas en la intersección de avenida Colón y la calle La Cañada, en el centro de la ciudad de Córdoba. La movilización será acompañada por protestas simultáneas en varias ciudades del interior de la provincia, como Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Río Tercero.

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“El miércoles salimos a las calles a seguir exigiendo lo que es nuestro derecho: a vivir libres de violencia machista”, reza la convocatoria oficial del Ni Una Menos en Córdoba, aunque habrá otras organizaciones que comenzarán a congregarse desde las 17.

“Que la Justicia sea responsable y actúe a la altura de las circunstancias, nos siguen matando y el sistema sigue fallando en prevención, actuación y en protegernos de hombres que incluso ya tienen denuncias”, exigieron.

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“Nuestra bandera con los nombres de la víctimas de femicidio sigue creciendo y la llevamos a la marcha con mucho dolor y respeto por tantas familias destrozadas”, añadieron desde la organización.

“También seguimos buscando a Delicia Mamaní Mamaní, desde noviembre de 2025. Se cumplen 11 años del primer grito colectivo de Ni Una Menos y la urgencia sigue intacta. El índice de femicidios y transfemicidios no cambia y las pocas políticas públicas que quedan están bajo amenaza. La calle es nuestra. Sumate al grito de Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos”, remarcaron.

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El reciente femicidio de Agostina en Córdoba le da un marco todavía más especial a la movilización, en la que nuevamente miles de mujeres pedirán para que los crímenes en el marco de violencia de género cesen.

La marcha también pedirá justicia por Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, asesinadas en Misiones y Temperley en los últimos días.

Según precisaron medios locales, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dispuso el retiro anticipado de docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades a partir de las 16:00 para facilitar la participación en la movilización. Esta medida, consensuada con el gremio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y el secretario Luis Franchi, evitó que se computaran inasistencias y permitió a la comunidad educativa sumarse al reclamo.

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La movilización avanzará por avenida Colón, seguirá por avenida General Paz y luego tomará avenida Vélez Sarsfield hasta llegar a la esquina del Patio Olmos. En ese punto se realizará el acto principal y se leerá un comunicado.

Otro grupo se movilizará desde Duarte Quirós y Arturo M. Bas y se unirá a la primera convocatoria en Vélez Sarsfield hacia el Patio Olmos. El Ni Una Menos surgió el 3 de junio de 2015 como una reacción colectiva de miles de mujeres frente a las crecientes cifras de femicidios y las distintas formas de violencia machista.

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