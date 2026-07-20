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La Unión Europea multó con 550 millones de euros a AliExpress por vender productos ilegales

Es la sanción más alta impuesta desde la creación de la Ley de Servicios Digitales. Bruselas detectó juguetes peligrosos y ropa falsificada que permanecieron mucho tiempo a la venta en la plataforma china

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de AliExpress se muestra en una tienda de AliExpress en Granada, España. 22 de julio de 2024. REUTERS/Jon Nazca
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de AliExpress se muestra en una tienda de AliExpress en Granada, España. 22 de julio de 2024. REUTERS/Jon Nazca

La Unión Europea impuso este lunes una multa de 550 millones de euros (629 millones de dólares) a la plataforma de comercio en línea china AliExpress, filial del gigante Alibaba, por permitir la venta de productos ilegales en el bloque, como juguetes prohibidos y ropa falsificada.

AliExpress fue sancionada por incumplir el reglamento europeo sobre los servicios digitales “que le impone evaluar y mitigar con diligencia los riesgos vinculados a la venta en su plataforma de productos ilegales, peligrosos o falsificados”, anunció la Comisión Europea, tras una investigación de más de dos años.

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Se trata de la multa más alta impuesta por Bruselas desde la adopción de la Ley de Servicios Digitales (DSA) en 2022.

“No estamos de acuerdo con la decisión emitida hoy ni con esta multa desproporcionada, que no reflejan ni nuestros principios establecidos ni las medidas significativas y proactivas que pusimos en marcha", indicó la empresa en una declaración a la AFP, sin precisar de momento si apelará esta sanción.

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El Ejecutivo europeo considera que el sistema de detección de productos prohibidos implementado por AliExpress no funcionaba en absoluto cuando inició su investigación en marzo de 2024.

“Detectamos una gran cantidad de productos falsificados, pero también juguetes y cosméticos peligrosos, que permanecieron mucho tiempo en venta”, explicó a los periodistas Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Además explicó que las sanciones que la plataforma aplicaba a los vendedores que infringían las normas “no eran efectivas”, ya que sus tiendas seguían activas mucho tiempo después. Los vendedores con malas intenciones podían también eludir fácilmente los sistemas de verificación de los productos porque los equipos carecían de personal suficiente.

La sanción obliga al sitio a presentar en un plazo de tres meses medidas destinadas a cumplir con la DSA, bajo pena de multas periódicas.

El año pasado, la Comisión Europea aceptó las iniciativas propuestas por AliExpress para resolver de manera amistosa infracciones detectadas durante sus investigaciones, pero le había advertido que se exponía a una sanción por esos otros motivos.

“Desde la entrada en vigor de la DSA, AliExpress se ha comprometido firmemente a cumplir con sus obligaciones y sigue haciéndolo”, aseguró la plataforma china.

“Respetar las mismas reglas”

La sede de la Unión Europea en Bruselas, el 20 de septiembre del 2023. (AP foto/Virginia Mayo)
La sede de la Unión Europea en Bruselas, el 20 de septiembre del 2023. (AP foto/Virginia Mayo)

En el marco de una investigación paralela, Bruselas impuso en mayo una multa de 200 millones de euros a Temu, otra plataforma china muy popular en Europa, por los mismos motivos, una sanción que la empresa ha impugnado.

También la red social X, del multimillonario Elon Musk, recibió una multa de 120 millones de euros a finales de 2025, pero por incumplir las obligaciones de transparencia previstas por la DSA.

La UE intensifica desde hace meses las normas para proteger su mercado frente a una competencia china que a menudo se considera desleal. Principalmente, mediante un impuesto mínimo de tres euros sobre los paquetes pequeños importados al bloque.

Sin embargo, la Comisión negó haber apuntado a AliExpress por su origen. “Estamos realizando investigaciones sobre varias plataformas en línea, muchas de las cuales tienen su sede en Estados Unidos, y muchas otras en China, pero también en Europa” y “no tomamos en cuenta su origen porque todos los que quieran operar en Europa deben cumplir con las mismas reglas”, subrayó Virkkunen.

Otra plataforma de ventas de origen asiático, Shein, también está en la mira de Bruselas.

(Con información de AFP)

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