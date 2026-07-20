El homenaje de Cris Morena a Lionel Messi y la Selección después de la derrota ante España: “No te digo adiós”

El homenaje de Cris Morena a Lionel Messi y la Selección argentina tras la final del Mundial 2026 se transformó en un fenómeno en redes sociales y en la conversación pública. Pese a la derrota del equipo nacional ante España, el país vivió una jornada de agradecimiento y reconocimiento que se extendió desde las calles hasta los espacios digitales, donde la productora eligió expresar su emoción y valoración por el recorrido del plantel y, en particular, por la carrera de Messi en su último Mundial.

Morena compartió un video cuidadosamente editado que alterna imágenes de un joven Messi y del jugador actual, uniendo pasado y presente bajo el telón de fondo de la pasión que generó la selección en los dos últimos mundiales. Las escenas de tribunas repletas, banderas y rostros emocionados acompañan la narración visual, en la que la figura de Messi aparece como hilo conductor de un sentimiento colectivo. Como complemento, la canción No te digo adiós de Teen Angels fue seleccionada como banda sonora, cuyo comienzo funciona como puente emocional: “No te digo adiós sino hasta siempre, y aunque hoy tenga que irme sé que no te olvidaré, queda una canción que me habla de vos”.

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Acompañando el video, Cris publicó un mensaje que se extendió más allá de la anécdota deportiva y se instaló en la sensibilidad colectiva. Su texto no solo reconoció el resultado del partido, sino que transformó la derrota en una celebración del recorrido y del legado. Morena escribió: “Lo que pasó hoy es un motivo para celebrar: porque si este fuera el último capítulo, qué privilegio haber sido parte de esta historia”. El énfasis estuvo puesto en el valor de la experiencia compartida, independientemente del marcador final.

En su mensaje, evitó cualquier tono de despedida definitiva y subrayó la continuidad del sueño: “No te digo adiós, porque los sueños que sembraste seguirán jugando en cada chico que patee una pelota”. Esta afirmación resignificó el resultado, vinculando la figura de Messi y la selección con el futuro de la pasión futbolera nacional. Morena también destacó el impacto emocional de la campaña: “No te digo adiós, porque te llevamos para siempre en los recuerdos de un país que volvió a creer”.

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Pese a la derrota, el apoyo a la Selección fue unánime

La productora reforzó el sentimiento de gratitud colectiva al afirmar: “Gracias por enseñarnos a creer, a soñar y a sentir que lo imposible también puede hacerse realidad”. En este sentido, su mensaje sirvió como catalizador para una ola de agradecimientos en redes sociales y en la vida cotidiana de muchos argentinos.

A pesar del desenlace adverso en la final contra España, la reacción en la Argentina estuvo marcada por la gratitud y el orgullo. El agradecimiento se hizo presente en plazas, hogares y esquinas de todo el país, con muestras de apoyo que trascendieron el resultado deportivo. El clima de reconocimiento alcanzó también las redes sociales, donde tanto figuras públicas como ciudadanos anónimos compartieron mensajes y recuerdos.

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La reacción de los seguidores en redes sociales fue inmediata y emotiva. Comentarios como “Hermoso mensaje Cris, lo dieron todo los chicos y siempre por toda la vida los mejores” reflejaron la identificación del público con el sentimiento expresado por la productora. Otros mensajes, como “Las dos despedidas que más me duelen: Messi y los Teen Angels”, vincularon la nostalgia futbolística con otras experiencias generacionales vinculadas a la obra de Morena.

Las menciones a Scaloni y el “potrero de corazón” subrayaron la idea de pertenencia y de conexión con los orígenes del fútbol argentino. El homenaje provocó una catarata de respuestas cargadas de afecto, nostalgia y orgullo. De este modo, el gesto de Cris Morena funcionó como catalizador de un sentimiento colectivo que, en medio de la tristeza por la derrota, puso el acento en la herencia emocional y cultural de la selección y de Messi.

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