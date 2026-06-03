Ni Una Menos, en vivo: últimas noticias de las movilizaciones del 3J hoy, tras la conmoción por el caso de Agostina Vega

El colectivo feminista convocó a marchar nuevamente esta tarde, bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” , y a 11 años de la primera movilización originada por el femicidio de Chiara Páez . Además, la convocatoria se realizará en un contexto marcado por el impacto de los crímenes de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia .

La madrugada del 10 de mayo de 2015, mientras gran parte de la ciudad santafesina de Rufino dormía, una adolescente de apenas 14 años desaparecía sin dejar rastros. Se llamaba Chiara Páez. Era una chica alegre, de sonrisa amplia, estudiante, hija, hermana y amiga. También estaba embarazada de pocas semanas.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación evaluó 107.417 situaciones de violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires desde 2008 , correspondientes a mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas, según el organismo.

El colectivo feminista Ni Una Menos realizará una movilización al Congreso de la Nación este miércoles 3 de junio para pedir justicia por Agostina Vega , Dulce María Beatriz Candia , y Noelia Carolina Romero , halladas asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley en los últimos días.

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega , miles de cordobeses y organizaciones feministas se movilizarán esta tarde en el marco del 11° aniversario del Ni Una Menos , en donde no sólo reclamarán justicia por el femicidio de la adolescente, sino que exigirán políticas efectivas por parte del Estado para luchar contra la violencia de género.

Así está el Congreso ahora, en la previa a la marcha Ni Una Menos

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