Ni Una Menos, en vivo: últimas noticias de las movilizaciones del 3J hoy, tras la conmoción por el caso de Agostina Vega

La movilización estará signada por los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.
El colectivo feminista convocó a marchar nuevamente esta tarde, bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, y a 11 años de la primera movilización originada por el femicidio de Chiara Páez. Además, la convocatoria se realizará en un contexto marcado por el impacto de los crímenes de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.
16:22 hsHoy
Así está el Congreso ahora, en la previa a la marcha Ni Una Menos
El Congreso vallado, a la espera de la convocatoria por el Ni Una Menos (Fotografía: David Motocam)
La movilización se realizará hoy en el centro de la capital provincial para exigir justicia por el crimen de la adolescente de 14 años y reclamar políticas del Estado contra la violencia de género. La decisión el Minsiterio de Educación local
Convocatoria a la marcha del Ni Una Menos en Córdoba
En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, miles de cordobeses y organizaciones feministas se movilizarán esta tarde en el marco del 11° aniversario del Ni Una Menos, en donde no sólo reclamarán justicia por el femicidio de la adolescente, sino que exigirán políticas efectivas por parte del Estado para luchar contra la violencia de género.
La OVD presentó datos de 2008 a 2026, revelando 107.417 situaciones de violencia doméstica de mujeres afectadas por sus parejas o exparejas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación evaluó 107.417 situaciones de violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires desde 2008, correspondientes a mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas, según el organismo.
Chiara Páez estaba embarazada cuando Manuel Mansilla la asesinó a golpes y enterró el cuerpo en el patio de su hogar. El crimen ocurrido en Rufino en 2015 expuso la violencia machista y dio origen a uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente
La madrugada del 10 de mayo de 2015, mientras gran parte de la ciudad santafesina de Rufino dormía, una adolescente de apenas 14 años desaparecía sin dejar rastros. Se llamaba Chiara Páez. Era una chica alegre, de sonrisa amplia, estudiante, hija, hermana y amiga. También estaba embarazada de pocas semanas.