Las frutas menos vendidas en los mercados de San Salvador: precios altos y preferencias de consumo

Vendedores del mercado San Miguelito exhiben frutas importadas, cuya demanda se reduce por los altos precios y la preferencia por productos locales./ (Roxana Lemus)

Las uvas verdes, el melocotón, la pitahaya y la granada de perla figuran entre las frutas que menos se venden en los mercados de San Salvador.

Así lo relataron vendedores de los principales centros de abasto, quienes atribuyeron la baja demanda al precio elevado y a los gustos de los consumidores.

Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) muestran que la importación de estas frutas representa una fracción menor del total de productos vegetales que ingresan al país, aunque los montos económicos son significativos para el comercio local.

Las entrevistas realizadas por Infobae en el mercado San Miguelito y el Mercado Central revelan que las uvas verdes encabezan la lista de las frutas menos comercializadas. Jhoselin de Rodríguez, vendedora con veinte años de experiencia, explicó que las bajas ventas se deben, principalmente, al alto costo.

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“Aquí (Mercado San Miguelito) son las uvas verdes, por el precio. Muy cara siempre; siempre están caras”, afirmó. Detalló que la libra de uva verde se ofrece a cuatro dólares y la mayoría de los comerciantes decide no traerla debido al bajo movimiento. Dinora Martínez, quien lleva veinticinco años en el mismo rubro de ventas coincidió con esa posición. “La uva cuesta también, como es más cara, cuesta más moverla. Por eso casi no traemos uva”, dijo.

El flujo de frutas importadas desde Estados Unidos y Guatemala sostiene parte de la oferta, aseguran vendedores./(Roxana Lemus)

El melocotón también registra ventas limitadas. Según los testimonios recogidos por Infobae, la unidad cuesta alrededor de cincuenta centavos de dólar y su precio inicial suele ser alto durante la temporada.

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La pitahaya es otra fruta que figura en la misma categoría. “La pitahaya está a tres dólares, a cuatro, depende el tamaño, a uno cincuenta la chiquita, por unidad”, detalló Dinora Martínez.

Pese a su atractivo visual, la fruta no es parte de la elección cotidiana del cliente promedio, por su precio y por ser menos conocida en la dieta local.

La granada de perla, variedad importada, es señalada por su escasez y costo elevado. “Esa es porque es muy escasa. Casi nunca hay”, afirmó Jhoselin de Rodríguez.

La granadilla, por el contrario, tiene mayor salida, en especial durante su temporada. Los vendedores subrayan que la demanda por fruta importada, como la granada de perla, depende de la estacionalidad y la preferencia de un nicho de consumidores.

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El caso de la fresa es particular. Aunque su precio suele ser alto, los comerciantes aseguran que “siempre se vende”, pero a un ritmo más lento. “Todos los días la vendo. Cara o barata, siempre se vende”, señaló Jhoselin de Rodríguez. Sin embargo, Antonio Pérez, vendedor del Mercado Central, advirtió que la fresa “se vende despacio y con tiempo”, situación similar a la de la uva.

Comerciantes consultados aseguran que el melocotón y la granada de perla figuran entre las frutas menos buscadas en el mercado local./ (Roxana Lemus)

Esta dinámica contrasta con frutas de producción nacional o de mayor consumo, como el guineo, la naranja, la manzana, la piña y la sandía, que permanecen entre las más buscadas y con precios más accesibles para la población salvadoreña.

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“(La venta de) guineo es todo el tiempo, porque todo el tiempo hay. La piña, aunque cara, siempre hay. Las sandías igual”, puntualizó Dinora Martínez.

Según datos del Banco Central de Reserva, la importación de frutas alcanzó 163.9 millones de dólares en 2025, con un incremento del 9.9 % respecto al año anterior.

Aunque el informe no desglosa cifras específicas para fresas, uvas y melocotones, dentro del total de productos vegetales, el BCR señala que el volumen de importaciones creció y el valor bajó levemente para el periodo comprendido entre febrero 2025 y febrero 2026, con 59.5 millones de dólares en insumos vegetales y 184.1 millones de kilogramos importados en ese segmento general.

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El grueso comercial recae en productos básicos, mientras que las frutas menos vendidas tienen un peso reducido en el volumen, pero mantienen precios altos en el mercado local, lo que afecta su circulación.

Los datos del BCR destacan que la mayor parte de las importaciones de productos vegetales proviene de Estados Unidos, Guatemala y Canadá, países que abastecen el mercado salvadoreño con una amplia variedad de frutas, entre ellas fresas, uvas y melocotón, pero en cantidades mucho menores comparadas con cereales y tubérculos.

El comercio de frutas importadas depende de acuerdos bilaterales, la demanda interna y las condiciones climáticas tanto en El Salvador como en los países exportadores.

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El mango es una fruta de temporada que se venden en la mayoría de mercados y pequeños puestos de venta en San Salvador./ (Roxana Lemus)

Las dificultades para vender frutas como la uva, la pitahaya o el melocotón reflejan el impacto de los precios internacionales, los costos de importación y el poder adquisitivo de los consumidores. Mientras la demanda se concentra en productos locales o de precio más bajo, las frutas importadas y de mayor valor permanecen como una oferta limitada, dirigida a un sector específico del mercado.

La expectativa de los comerciantes en el mercado San Miguelito y en el Mercado Central es que, con una mejora en los precios internacionales y una mayor oferta nacional, la venta de frutas menos populares pueda incrementarse. Por ahora, la elección de los consumidores sigue determinada por el costo y las preferencias tradicionales de consumo.

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