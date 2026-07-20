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El verano de Nicole Neumann en las islas de Mallorca: relax en familia, buceo y pura sensualidad en el agua

La modelo eligió las playas del Mediterráneo para disfrutar junto a Manu Urcera y su hijo Cruz. Desde juegos en el mar hasta paseos por paisajes urbanos y naturales

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Mujer rubia en bikini rosa sube por escalera metálica del mar. Hay rocas a la izquierda, agua turquesa y barcos a lo lejos bajo cielo claro
Nicole Neumann emerge del mar en Mallorca, desde una escalera metálica en una zona costera rocosa con varias embarcaciones y el horizonte despejado.

El viaje de Nicole Neumann junto a su marido, Manu Urcera, y su hijo Cruz por Europa, encontró en Mallorca el escenario principal para sus días de descanso. Tras una estadía en Viena, la familia se trasladó a la isla española, donde el mar y la tranquilidad redefinieron su rutina vacacional. La propia modelo lo resumió con una frase que acompaña sus imágenes compartidas:Vitamin Sea y playita para el alma y la ilusión”.

Un hombre, una mujer y un niño sentados en un muro de piedra. Detrás, una cala con bañistas, barcos en el agua, árboles y edificios en la costa
Nicole Neumann posa con su pareja y su hijo sentados en un muro, con una cala concurrida de Mallorca y barcos de fondo en un día de verano.

Las primeras postales de este recorrido muestran la transición de la sofisticación urbana de Viena a la atmósfera desenfadada de Mallorca. La elección de la isla responde a una búsqueda de relax y contacto con la naturaleza, en contraste con el ritmo europeo de las grandes capitales. La llegada a las playas mallorquinas significó para la modelo y su familia la posibilidad de reconectar con el entorno marino, una constante en sus escapadas, y dejarse llevar por el ritmo pausado del Mediterráneo.

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Mujer con sombrero de tela estampado, gafas de sol y bikini azul en el agua, con collar en el cuello, vista desde arriba
Nicole Neumann con un sombrero y lentes de sol, sumergida en el agua clara de Mallorca, durante su periodo de relax de verano.

El mar fue protagonista de las vacaciones. Varias imágenes la muestran sumergida en aguas cristalinas, disfrutando del sol. En una de las fotos, se la ve ascendiendo por una escalera directamente desde el mar, con el cabello mojado y un bikini rosa, enmarcada por el azul intenso y los barcos a la distancia. Este contacto directo con el agua y el entorno costero se transforma en parte esencial del bienestar que la modelo transmite en sus redes.

Cuerpo superior de un niño sosteniendo un snorkel y una máscara de buceo junto a una orilla rocosa y el mar. El niño usa shorts y un collar
Cruz Urcera de pie en una playa de Mallorca sostiene un equipo de snorkel mientras las olas rompen en la orilla rocosa.

La playa no solo es escenario de descanso, sino también de actividades y juegos. La modelo alterna momentos de relax flotando en el agua, con instantes en la orilla, pies en la arena y accesorios de snorkel listos para la próxima inmersión. La transparencia del agua, la presencia de la vegetación y el fondo rocoso mallorquín completan la atmósfera de desconexión.

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Persona con bikini rosa flotando boca arriba en agua verde azulada transparente, con el fondo rocoso visible bajo la superficie
Nicole Neumann se relaja flotando de espaldas en las aguas cristalinas de Mallorca durante sus vacaciones de verano.

El viaje a Mallorca es, ante todo, una experiencia familiar. En una de las imágenes centrales, Nicole aparece junto a Manu Urcera y Cruz, sentados frente a la playa, rodeados de vegetación y con la bahía de fondo. El niño, cuyo rostro permanece protegido en las publicaciones, participa de los juegos acuáticos y de la exploración de la costa. Hay fotos de él con traje de baño, jugando en el suelo, y en otra sosteniendo un tubo de snorkel, listo para nuevas aventuras bajo el agua.

Una mujer de espaldas con sombrero y vestido playero oscuro en la orilla del mar. Barcos, veleros y botes se observan en el agua bajo un cielo claro
Nicole Neumann de espaldas, con un sombrero y un vestido playero oscuro, observa el mar con varias embarcaciones ancladas en Mallorca.

La dinámica familiar se percibe distendida y alegre. Nicole se muestra maternal, cercana, besando y abrazando a su hijo, mientras Manu acompaña en la escena, reforzando la idea de vacaciones compartidas y tiempo de calidad en familia. El entorno mallorquín ofrece tanto playas de aguas poco profundas como espacios de sombra bajo los pinos, ideales para el juego y el descanso de los más pequeños.

Mujer rubia con lentes de sol, vestido de red negro sobre bikini rosa, posa junto a un pilar de piedra. Al fondo, mar con botes y un sombrero de paja
Nicole Neumann posa junto a un pilar de piedra con el mar de Mallorca y varias embarcaciones al fondo, disfrutando de sus vacaciones de verano.

El viaje también es una oportunidad para desplegar una serie de outfits veraniegos y de tendencia. Nicole elige vestidos ligeros y transparencias, como se ve en la foto en la que posa junto a una columna de piedra, con el mar y las barcas al fondo. El vestido largo de red negra y los lentes de sol se combinan con accesorios mínimos y naturales y contrastan con el traje de baño rosado.

Persona de cabello largo y vestido oscuro en un callejón estrecho de muros antiguos y suelo adoquinado con luz de farola
Nicole Neumann camina por un estrecho callejón iluminado de Mallorca durante su estadía veraniega.

Otra postal la muestra con un vestido corto en tono lila, sandalias con tachas y un bolso de fibras naturales, recostada sobre una pared de piedra típica de la arquitectura isleña. El entorno urbano de Mallorca, con calles estrechas y fachadas de piedra, contrasta con los paisajes costeros, y permite a Nicole lucir diferentes facetas de su estilo.

Una mujer rubia con un vestido y un bolso de mimbre camina descalza por una calle con edificios altos y sombrillas de colores colgando
Nicole Neumann camina descalza por una calle estrecha de Mallorca decorada con sombrillas de colores suspendidas en el aire.

Las imágenes nocturnas, en callejones poco iluminados, refuerzan el carácter mediterráneo y auténtico de la experiencia, mostrando una versión más relajada y espontánea de la modelo. El vestuario y los detalles están en sintonía con la atmósfera del lugar: prendas frescas, tejidos livianos y accesorios pensados para acompañar largos paseos y tardes junto al mar.

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