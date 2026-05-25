Honduras: Encuentran sin vida a niña de 10 años reportada como desaparecida

Entre 2022 y agosto de 2025, la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras registró 729 desapariciones de menores de 17 años, siendo las niñas el 73% de los casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del cuerpo de una niña de 10 años en La Colorada, municipio de El Progreso, departamento de Yoro, volvió a encender las alarmas este domingo en Honduras. La menor había sido denunciada como desaparecida desde el sábado. La Policía Nacional y Medicina Forense realizaron el levantamiento y trasladaron el cadáver a la morgue de San Pedro Sula.

La niña fue buscada durante varias horas por familiares y vecinos que se sumaron al rastreo en la zona, según relataron pobladores. La comunidad siguió el operativo a medida que la información se difundía entre residentes y allegados.

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Información preliminar apunta a que la menor murió por ahogamiento, pero la autopsia y las pericias oficiales deberán confirmar la causa y establecer cómo ocurrió la desaparición, de acuerdo con fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense intervinieron en el sitio donde fue localizada la menor. Tras el procedimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se realizará el examen forense antes de la entrega a la familia, según informaron autoridades.

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La investigación sigue abierta para precisar las circunstancias del caso y descartar o confirmar la participación de terceros. Las autoridades también buscan reconstruir el recorrido de la niña desde el momento en que fue reportada como desaparecida.

Familiares y vecinos participaron activamente en la búsqueda tras denunciar la desaparición de la menor en la comunidad hondureña de Yoro. (imagen ilustrativa)

<b>Desapariciones de menores</b>

El caso ocurre en un país donde las desapariciones de menores mantienen registros sostenidos, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y reportes institucionales citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). En el período 2022-2025 se acumularon más de 700 denuncias de menores desaparecidos, con mayor incidencia en niñas, que concentran cerca del 73% de los casos.

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Las cifras consignadas en esos reportes detallan 176 casos en 2022, 188 en 2023 y 238 en 2024. Entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron al menos 127 reportes, que siguieron acumulándose hacia el cierre del año, de acuerdo con los mismos registros citados por el CONADEH.

Organizaciones de protección infantil sostienen que las desapariciones pueden vincularse con conflictos familiares, violencia, migración irregular, explotación y la posible participación de estructuras criminales, factores que complican la prevención y la resolución de expedientes, según advertencias difundidas por entidades del sector.

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En ese marco, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) alertó que en 2025 se registraron más de 300 muertes violentas de menores y adolescentes, un indicador que ubica las desapariciones dentro de un contexto más amplio de riesgos para la niñez.

La Policía Nacional y personal forense trasladaron el cuerpo a la morgue de San Pedro Sula para continuar con las investigaciones.

<b>Registros oficiales </b>

En 2026, los reportes del CONADEH y la DPI registraron que hasta abril se contabilizaban 167 expedientes de personas desaparecidas en general, entre los que se incluyen casos de menores de edad. Según esas fuentes, el dato implica un incremento cercano al 10% interanual frente al mismo período del año anterior.

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La muerte de la niña hallada en Yoro queda ahora bajo las diligencias forenses y policiales, mientras las autoridades avanzan con la reconstrucción de los hechos y la verificación de la causa de muerte.