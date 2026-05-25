La estrella de Hollywood que deliró con la magia de Lionel Messi en el último partido del Inter Miami antes del Mundial

El reconocido actor de Hollywood dio el "puntapié inicial" del encuentro que el Inter Miami de Lionel Messi disputó ante Philadelphia por la MLS

Tom Holland, el protagonista que encarna a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, fue una de las figuras del espectáculo mundial que acudió a presenciar en vivo el fútbol de Lionel Messi con el Inter Miami. Este domingo, Las Garzas recibieron en el Nu Stadium de Fort Lauderdale al Philadelphia Union por la semana 15 de la Major League Soccer (MLS), en lo que fue el último partido del equipo antes del parate por la Copa del Mundo 2026.

La presencia de Holland en partidos de Messi no es novedad. En septiembre de 2023, el actor se contó entre los asistentes al duelo entre Inter Miami y el LAFC en el BMO Stadium de Los Ángeles, una noche en la que la lista de celebridades en las tribunas leyó como un catálogo de Hollywood y la música global. Junto a Holland estuvo Tobey Maguire, su predecesor en el traje de Spider-Man, lo que reunió en un mismo estadio a dos generaciones del trepamuros más famoso del cine.

PUBLICIDAD

El actor inglés Tom Holland viste una camiseta de Miami mientras asiste al partido de fútbol de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre Inter Miami CF y Philadelphia Union en el Nu Stadium de Miami, Florida, el 24 de mayo de 2026. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)

La carrera de Holland en el cine justifica su condición de figura de primer nivel. El actor inglés, nacido en 1996, debutó en el MCU con Captain America: Civil War (2016) y desde entonces protagonizó seis películas del universo Marvel. Sus tres entregas propias como Spider-Man —Homecoming (2017), Far From Home (2019) y No Way Home (2021)— acumularon más de 3.000 millones de dólares en taquilla. No Way Home, en particular, se convirtió en la película más taquillera de 2021 y la sexta más vista de todos los tiempos, con más de 1.900 millones de dólares recaudados.

Fuera del traje de superhéroe, Holland demostró versatilidad con Cherry (2021), donde interpretó a un veterano de guerra con adicción a las drogas, y con Uncharted (2022), junto a Mark Wahlberg. En 2026, el actor tiene en cartelera dos grandes producciones: The Odyssey, de Christopher Nolan, donde da vida a Telémaco, y Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de su saga arácnida. Sus películas como protagonista superan los 9.900 millones de dólares en recaudación global, según datos de The Numbers.

PUBLICIDAD

(Sony Pictures)

El debut de Messi con el Inter Miami, en julio de 2023 en el entonces llamado DRV PNK Stadium, ya había marcado el tono de ese fenómeno. LeBron James abrazó al argentino antes del pitazo inicial; Kim Kardashian llegó con sus hijos y consiguió una camiseta firmada para su hijo Saint; Serena Williams asistió al estadio con visible embarazo. El cantante Marc Anthony, cuyo tema Vivir Mi Vida suena cada vez que el equipo anota, también estuvo en las tribunas.

Lionel Messi en acción en el encuentro entre Inter Miami ante Philadelphia por la MLS (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Este domingo, Messi llegó al duelo ante Philadelphia como líder de la tabla de goleadores de la MLS con 13 tantos, a los que suma cinco asistencias. Arrastra cuatro partidos consecutivos con al menos un gol y una asistencia: ante Orlando City, Toronto, Cincinnati y Portland Timbers. El Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este con 28 puntos, superado únicamente por el Nashville, y el cuarto lugar en la tabla acumulada que define el MLS Supporters’ Shield al final de temporada.

PUBLICIDAD

El Philadelphia Union, por su parte, es el equipo de peor rendimiento de toda la liga. Con apenas 7 puntos producto de un triunfo, cuatro empates y nueve derrotas, acumula siete partidos consecutivos sin ganar desde su única victoria de la temporada, un 2-1 ante el Montreal Impact en Canadá. Tras este encuentro, la actividad de la MLS entrará en pausa por el Mundial. Messi y Rodrigo De Paul quedarán libres para sumarse a la selección argentina. El próximo partido del Inter Miami está programado para el 22 de julio ante el Chicago Fire.