Crimen y Justicia

Muerte en Chascomús: detuvieron e imputaron por intento de homcidio al hombre que golpeó al adolescente tras el accidente

Se trata de Leandro Edgardo Marzzellino, quien agredió al menor de 15 años mientras lo asistían. También acusaron a los policías que estaban en el lugar y al chico que manejaba la moto

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Un hombre con gorra beige y chaleco de rombos azul y blanco es escoltado por un oficial con gorra "DDI" y uniforme oscuro, frente a una pared azul
Leandro Marzzellino, el hombre que golpeó a Kevin Martínez

Leandro Edgardo Marzzellino, el hombre que golpeó salvajemente a Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de la localidad bonaerense de Chascomús que murió luego de un violento choque, fue detenido en las últimas horas tras ser imputado por el delito de tentativa de homicidio con dolo eventual.

Según confirmaron fuentes judiciales y policiales a Infobae, la detención fue concretada por efectivos de la DDI Dolores, luego de la imputación resuelta por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, quien tiene a su cargo la investigación de la muerte.

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Dos hombres vestidos con uniforme y gorra azul oscuro conversan con un hombre de gorra clara y chaleco de rombos, en una sala con una televisión encendida
Fue detenido en las últimas horas

Además, la funcionaria judicial imputó por homicidio culposo al chico de 17 años que manejaba la moto en la viajaba Kevin y a los policías que estaba en el lugar del accidente. Los acusó de incumplimiento de deberes de funcionario público.

El episodio ocurrió el martes 12 de mayo en la zona de Jacarandá y Julián Quintana, en esa localidad bonaerense. Allí, una Honda XR 150 en la que circulaban Kevin (como acompañante) y el adolescente de 17 años chocó contra un Ford Ka conducido por una joven de 25 años. El impacto dejó a los dos menores heridos, quienes viajaban sin casco.

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Tras agonizar durante dos días, Kevin murió en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, a donde lo habían trasladado debido a la gravedad de sus heridas. La moto en la que circulaban los menores, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo.

El caso, sin embargo, tomó un giro inesperado después de que Marzzellino apareció en escena. De acuerdo con un video aportado por la familia de Kevin, en el que se registraron los momentos posteriores al accidente, se observa cómo el hombre de 50 años se acercó a asistir al chico herido e inexplicablemente comenzó a golpearlo en cabeza delante de los médicos, la Policía y varios testigos.

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