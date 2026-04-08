Brecha salarial de género: las mujeres necesitan 98 días más de trabajo para cobrar lo mismo que los hombres

El Día del Pago Igualitario subraya que en Argentina las mujeres deben trabajar 98 días extra para igualar el salario masculino

En el marco del Día del Pago Igualitario, la politóloga Piera Fernández explicó en Infobae a la Tarde que, en Argentina, las mujeres deben trabajar 98 días más al año para igualar el salario de un varón, según datos recientes del mercado laboral.

En Infobae en vivo, Fernández detalló: “El 9 de abril quiere decir que pasaron 98 días desde que empezó el año. ¿Qué significan esos 98 días? Es exactamente la cantidad de tiempo más por año que tenemos que sumar las mujeres en el mercado laboral para equiparar el salario de un hombre”.

La especialista remarcó que “lo mismo que gana un varón en 12 meses, una mujer necesita casi 15, 12 meses y 98 días para equiparar ese mismo salario”. Este desfase, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, se traduce en una brecha salarial que oscila entre el 25 y el 30 %, con picos que se agravan en contextos de crisis económica. Fernández subrayó: “Está comprobado que hay mayor nivel de informalidad en las mujeres. Muchas veces hay una feminización importante de algunas tareas que son más cuestionadas socialmente, y las tareas masculinizadas están más valoradas y mejor remuneradas”.

Las mujeres enfrentan mayor informalidad laboral y una feminización de tareas con menor remuneración y valoración social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la desigualdad en los puestos jerárquicos

En el intercambio con el staff de Infobae a la Tarde, la politóloga puntualizó que “en un mismo trabajo, con las mismas funciones, un hombre cobra mucho más que una mujer”. A nivel latinoamericano, esto implica una diferencia promedio de USD 297 mensuales a favor de los varones. Fernández advirtió que la desigualdad se acentúa en los cargos más altos: “A medida que mayor jerarquía tiene la mujer en el puesto laboral, más profunda es esa brecha salarial. En los cargos más altos, más se nota la diferencia entre lo que percibís si sos hombre o si sos mujer”.

Consultada sobre la disparidad en la representación de género en los espacios de decisión, detalló: “En el caso de las mujeres, el 57% tienen jefas mujeres. En el caso de los hombres, solamente aproximadamente el 12 % tenían jefas mujeres. A mayor nivel de jerarquía, más jefes hombres tenés”. Esta dinámica refuerza la vigencia del “techo de cristal” y evidencia la masculinización de los puestos de liderazgo.

El estancamiento de la brecha y el desafío de las políticas públicas

A lo largo del programa, Fernández enfatizó que la reducción de la brecha salarial permanece estancada desde hace décadas: “Estamos bastante estancados en las últimas décadas en este porcentaje que oscila entre el 25 y el 30%. Se profundiza en los momentos de crisis, cuando los salarios bajan aún más y crece el nivel de informalidad”. Según datos internacionales, “al ritmo actual al que vamos, para que alguna vez logremos efectivamente la igualdad en materia salarial, hacen falta 135 años”.

Según el INDEC, la brecha salarial de género en Argentina oscila entre el 25% y el 30%, afectando más en tiempos de crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panel abordó también la ausencia de políticas públicas que garanticen equidad real. Fernández señaló que “una cosa muy mínima que es inexplicable no tener es mayor nivel de paridad entre la licencia por paternidad y la licencia por maternidad”. Según la politóloga, el acceso a la justicia, a políticas públicas y hasta a métodos anticonceptivos evidencia retrocesos que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

Tareas de cuidado, trayectorias laborales y el rol de la tecnología

La discusión incluyó el análisis sobre las tareas de cuidado, históricamente relegadas a la informalidad y con baja remuneración. Fernández recalcó: “La mujer trabaja y sigue sosteniendo las tareas de cuidado. Si no hay otra mujer que se ocupa de ella para esas tareas, no hay muchos niñeros”. Más del 50% de quienes se dedican al cuidado trabajan en la informalidad. Además, advirtió que “hay muchos estudios que hablan sobre cómo, a partir de la reconversión de los trabajos producto de la inteligencia artificial, cada vez van a empezar a ser más valoradas las tareas de cuidado”.

Por último, Fernández resaltó la necesidad de anticiparse a los cambios laborales: “Sería muy interesante también que la política pudiese pensar en cómo se anticipa a los cambios que está viviendo el mundo y no como todo el tiempo los corre desde atrás en una profesión que ojalá empecemos a valorar mucho más, porque con esa valoración social también cambian los salarios, cambia la posición, cambian los cuidados”.

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