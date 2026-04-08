Sociedad

Brecha salarial de género: las mujeres necesitan 98 días más de trabajo para cobrar lo mismo que los hombres

En Infobae a la Tarde, la politóloga Piera Fernández explicó por qué, en la Argentina, el 9 de abril marca el Día del Pago Igualitario: una fecha que visibiliza cuántos días extra deben trabajar las mujeres para alcanzar el salario de un varón

Guardar
El Día del Pago Igualitario subraya que en Argentina las mujeres deben trabajar 98 días extra para igualar el salario masculino

En el marco del Día del Pago Igualitario, la politóloga Piera Fernández explicó en Infobae a la Tarde que, en Argentina, las mujeres deben trabajar 98 días más al año para igualar el salario de un varón, según datos recientes del mercado laboral.

En Infobae en vivo, Fernández detalló: “El 9 de abril quiere decir que pasaron 98 días desde que empezó el año. ¿Qué significan esos 98 días? Es exactamente la cantidad de tiempo más por año que tenemos que sumar las mujeres en el mercado laboral para equiparar el salario de un hombre”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La especialista remarcó que “lo mismo que gana un varón en 12 meses, una mujer necesita casi 15, 12 meses y 98 días para equiparar ese mismo salario”. Este desfase, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, se traduce en una brecha salarial que oscila entre el 25 y el 30 %, con picos que se agravan en contextos de crisis económica. Fernández subrayó: “Está comprobado que hay mayor nivel de informalidad en las mujeres. Muchas veces hay una feminización importante de algunas tareas que son más cuestionadas socialmente, y las tareas masculinizadas están más valoradas y mejor remuneradas”.

Una mujer joven con camisa blanca estampada mira una pantalla de computadora en una oficina oscura. Varios escritorios vacíos con monitores y sillas la rodean.
Las mujeres enfrentan mayor informalidad laboral y una feminización de tareas con menor remuneración y valoración social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la desigualdad en los puestos jerárquicos

En el intercambio con el staff de Infobae a la Tarde, la politóloga puntualizó que “en un mismo trabajo, con las mismas funciones, un hombre cobra mucho más que una mujer”. A nivel latinoamericano, esto implica una diferencia promedio de USD 297 mensuales a favor de los varones. Fernández advirtió que la desigualdad se acentúa en los cargos más altos: “A medida que mayor jerarquía tiene la mujer en el puesto laboral, más profunda es esa brecha salarial. En los cargos más altos, más se nota la diferencia entre lo que percibís si sos hombre o si sos mujer”.

Consultada sobre la disparidad en la representación de género en los espacios de decisión, detalló: “En el caso de las mujeres, el 57% tienen jefas mujeres. En el caso de los hombres, solamente aproximadamente el 12 % tenían jefas mujeres. A mayor nivel de jerarquía, más jefes hombres tenés”. Esta dinámica refuerza la vigencia del “techo de cristal” y evidencia la masculinización de los puestos de liderazgo.

El estancamiento de la brecha y el desafío de las políticas públicas

A lo largo del programa, Fernández enfatizó que la reducción de la brecha salarial permanece estancada desde hace décadas: “Estamos bastante estancados en las últimas décadas en este porcentaje que oscila entre el 25 y el 30%. Se profundiza en los momentos de crisis, cuando los salarios bajan aún más y crece el nivel de informalidad”. Según datos internacionales, “al ritmo actual al que vamos, para que alguna vez logremos efectivamente la igualdad en materia salarial, hacen falta 135 años”.

Dos escritorios contiguos en una oficina moderna. Un hombre con abrigo se retira; una mujer trabaja con papeles apilados y una computadora frente a una ventana.
Según el INDEC, la brecha salarial de género en Argentina oscila entre el 25% y el 30%, afectando más en tiempos de crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panel abordó también la ausencia de políticas públicas que garanticen equidad real. Fernández señaló que “una cosa muy mínima que es inexplicable no tener es mayor nivel de paridad entre la licencia por paternidad y la licencia por maternidad”. Según la politóloga, el acceso a la justicia, a políticas públicas y hasta a métodos anticonceptivos evidencia retrocesos que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

Tareas de cuidado, trayectorias laborales y el rol de la tecnología

La discusión incluyó el análisis sobre las tareas de cuidado, históricamente relegadas a la informalidad y con baja remuneración. Fernández recalcó: “La mujer trabaja y sigue sosteniendo las tareas de cuidado. Si no hay otra mujer que se ocupa de ella para esas tareas, no hay muchos niñeros”. Más del 50% de quienes se dedican al cuidado trabajan en la informalidad. Además, advirtió que “hay muchos estudios que hablan sobre cómo, a partir de la reconversión de los trabajos producto de la inteligencia artificial, cada vez van a empezar a ser más valoradas las tareas de cuidado”.

Por último, Fernández resaltó la necesidad de anticiparse a los cambios laborales: “Sería muy interesante también que la política pudiese pensar en cómo se anticipa a los cambios que está viviendo el mundo y no como todo el tiempo los corre desde atrás en una profesión que ojalá empecemos a valorar mucho más, porque con esa valoración social también cambian los salarios, cambia la posición, cambian los cuidados”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

brecha salarialDía del Pago Igualitarioigualdad de géneromujerestrabajodiscriminación laboralPiera FernándezInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Lizy Tagliani contó por qué decidió estudiar abogacía: "Me anoté por Burlando"

La conductora subrayó la importante del estudio y destacó, además, los mensajes de su madre, que la impulsaron a retomar los libros de grande

Lizy Tagliani contó por qué decidió estudiar abogacía: "Me anoté por Burlando"

Intentaron un golpe boquetero en una distribuidora de La Plata y fueron descubiertos por la policía

Los delincuentes son dos ciudadanos chilenos. Cayeron tras la activación de los sensores de seguridad del comercio

Intentaron un golpe boquetero en una distribuidora de La Plata y fueron descubiertos por la policía

Acusaron por portación ilegal de armas al adolescente que llevó un revólver a la escuela en Tucumán

El estudiante tiene 17 años y quedó alojado en un centro para menores mientras se define su situación. Investigan las circunstancias del episodio

Acusaron por portación ilegal de armas al adolescente que llevó un revólver a la escuela en Tucumán

Un conductor sobrevivió 24 horas luego de caer con su auto en un arroyo de Santa Fe: cómo fue el rescate

La desaparición de Agustín Mancini movilizó a familiares y autoridades de Bigand, luego de que su automóvil cayera de un puente en la ruta 178

Un conductor sobrevivió 24 horas luego de caer con su auto en un arroyo de Santa Fe: cómo fue el rescate

El gobierno porteño dio detalles de la restauración integral en la casona histórica del Jardín Botánico

El plan contempla la adecuación total del edificio central, incorporando mejoras estructurales, actualización de accesos y renovación funcional, con el objetivo de preservar el legado patrimonial y adaptarlo a las demandas contemporáneas

El gobierno porteño dio detalles de la restauración integral en la casona histórica del Jardín Botánico
DEPORTES
Atlético de Madrid venció 2-0 al Barcelona y PSG le ganó 2-0 al Liverpool por la ida de los cuartos en la Champions League: todos los goles

Atlético de Madrid venció 2-0 al Barcelona y PSG le ganó 2-0 al Liverpool por la ida de los cuartos en la Champions League: todos los goles

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

Se realizará la quinta edición de la Unión Europea Buenos Aires Run: “Corremos juntos, ganamos todos”

El tenis argentino brilla en el mundo: 10 jugadores en el Top 100, títulos en todos los niveles y una nueva generación en ascenso

El golazo de Julián Álvarez de tiro libre para el Atlético de Madrid sobre el final del primer tiempo ante el Barcelona

TELESHOW
Cecilia Roth habló de Fito Páez, la convivencia y su estado actual: “Estoy soltera, ¡y a mucha honra!"

Cecilia Roth habló de Fito Páez, la convivencia y su estado actual: “Estoy soltera, ¡y a mucha honra!"

Solita Silveyra recordó su paso por Gran Hermano y habló de la huella de Silvina Luna

El Zorrito Von Quintiero recordó cómo fue su primer ensayo con Charly García: “Hay que pagar derecho de piso”

Andrea del Boca podría volver a Gran Hermano tras su accidente

El guitarrista de Los del Fuego fue internado en estado crítico tras accidentarse con su moto

INFOBAE AMÉRICA

Más allá del mito: la verdad detrás del ranking de las picaduras más dolorosas del mundo

Más allá del mito: la verdad detrás del ranking de las picaduras más dolorosas del mundo

Científicos usan drones para detectar criaderos ocultos de mosquitos y prevenir brotes de enfermedades

Alerta sanitaria por sarampión en América mantiene a Panamá en monitoreo permanente

La entrevista que dio Samanta Schweblin cuando salió el libro que hoy ganó el premio del millón de euros

Wall Street cerró con fuertes ganancias tras la tregua en Medio Oriente