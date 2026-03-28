“Necesito toda la plata”: los chats entre el influencer rural que denunció el robo de animales y el principal imputado

El influencer Bruno Riboldi, conocido en redes sociales como "La Joya Agro"

Una de las grandes preguntas que abrió el caso de Bruno Riboldi, conocido en redes sociales como “La Joya Agro“, es el vínculo que tenía con el principal imputado, identificado como Nicolás Coscia. La Justicia de Santa Fe descartó que todo sea un simple caso de abigeato y puso el foco en la relación comercial que ambos tenían.

En las últimas horas, la defensa de Coscia presentó una serie de chats entre los dos involucrados que revelarían la relación entre ambos, la forma en la que se manejaban y cómo ambos habrían estado al tanto de la operatoria que se realizó. Por lo pronto, el fiscal Ramiro Martínez insiste con la imputación por defraudación por abuso de confianza en el marco de un vínculo comercial y, por el momento, mantiene el curso de la causa.

De acuerdo a lo que relataron a este medio, Coscia y Riboldi eran socios ganaderos, que contaban con una mecánica de trabajo común en el campo que tenía el imputado en la localidad santafesina de Santa Teresa. Por un lado, Coscia se dedicaba al engorde de las cabezas de ganado que Riboldi le entregaba y también era quien llevaba a cabo la venta de dichos animales a otros productores. Esto generaba una diferencia entre el peso de los animales cuando se entregaban y cuando eran vendidos, conocido como valor agregado, que luego era repartido entre los dos.

Riboldi afirmó que envió a sus vacas al campo para el engorde, pero no autorizó ningún movimiento

Este proceso de engorde se llama capitalización de hacienda y básicamente se trata de un contrato asociativo ganadero donde un dueño de animales (capitalizador) entrega ganado a otro (titular del campo) para que engorden o se críen, repartiéndose la producción final en kilos de carne o terneros. Así, el productor aprovecha pasturas sin comprar hacienda y el dueño de animales alquila campo sin pagar dinero, asumiendo los riesgos compartidos.

Según consta en los mensajes a los que accedió Infobae, todo comenzó el pasado 26 de febrero, un día después de la presunta venta de 161 vacas a un campo de una empresa importante de Santa Fe y el traslado de los animales a un campo ubicado en la localidad de Chabás. En el intercambio, se lee que Riboldi pone: “Yo vuelvo el 9 a Rosario y también el 16 de marzo; ahí en el medio necesito toda la plata si o si”, y sigue: “Porque mi viejo no está al tanto de esta deuda si sabe que viene de los terneros”.

Casi a continuación, escribió: “Confío en vos 100% y en la amistad que tenemos que pata el 9 de marzo este la guita. Porque si esto sale a la luz mi viejo me liquida y ya lo conozco se me va a poner todo muy feo (sic)”.

La operación en cuestión se realizó el 25 de febrero cuando Coscia, a través de Agroganadera del Este S.A.S., vendió a 161 bovinos que eran propiedad de Riboldi a una firma conocida como Agrotranquera S.R.L.

La acusación señala que el pasado 17 de marzo, el imputado se presentó en las oficinas de SENASA y “gestionó la emisión de nuevas guías de traslado por ciento noventa bovinos”.

El inconveniente en cuestión apareció el lunes 16 de marzo, cuatro días antes de la publicación del video que alcanzó seis millones de reproducciones, con la denuncia pública de Riboldi sobre el robo de 190 animales de su campo. En el intercambio, ambos hablan de una presunta plata que debía estar lista para cobrar en esa fecha, a lo que Coscia aclaró: “Te dije por la tarde y el horario bancario es hasta la 1:15 en Rosario no las 15 hrs, estoy haciendo un movimiento grande para ya dejar todo saldado y cerrado y una parte la cobro en una consignataria bs as por eso te dije que vayas tranquilo y que te avisaba”.

En ese punto, quienes conocen de grandes operatorias agroganaderas sostuvieron que los valores son millonarios, por lo que los cobros no suelen darse en el momento y a veces se van pagando en cuotas. De hecho, el valor estimado de los 190 animales que denunció “La Joya” superaba los 300 millones de pesos, ya que se trataba de vacas negras y coloradas de razas Angus.

“No me importa si se vende barato o si me cobras carísimo el engorde a mi plazo no me sirve. Arma el negocio de contado y listo”, señala Riboldi en otro mensaje.

Ya unos días después, llega el video de la denuncia pública. El impacto no era menor, ya que se trata de uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo agro en la Argentina, con una comunidad que supera los 3 millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram y TikTok.

Casi un día después, tras un rápido despliegue de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, lograron dar con 161 animales en un feedlot de Chabás, a unos 80 kilómetros del lugar de donde había desaparecido. Incluso, el informe policial sostiene que el propio comprador sostuvo que realizó la operación de buena fe y se constató la presencia de los animales.

La división "Los Pumas" de Santa Fe logró encontrar a 161 vacas que estaban en un campo de Chabás. El comprador aseguró que realizó la operación de buena fe

La incógnita por los animales que faltan

Días atrás, "La Joya Agro" compartió un descargo en sus redes sociales, intentando explicar qué fue lo que ocurrió, y reiteró que continúa en la búsqueda de los 29 animales que todavía no aparecen de los 190 que refiere en todo momento ante la Justicia.

Allí afirmó: “Ya presenté toda la documentación que respalda esto, que aparte está en SENASA. Los 190 animales en cuestión, desaparecidos, son nacidos en mi campo en Tornquist. Tengo la trazabilidad de esa hacienda y, hasta el día de hoy, siempre fue de mi propiedad. Tienen mi marca y tienen mis caravanas. Como todos ya saben, yo soy criador, no engordador. Entonces, esos animales estaban en engorde, cumpliendo el ciclo de engorde, en un campo en Santa Teresa, que no es mío. Yo no estaba en sociedad con nadie. Los animales estaban ahí engordando. Es un servicio“.

De acuerdo al informe policial al que tuvo acceso este medio, una persona que estaba a cargo del cuidado del campo "La Cañada“, donde estaban los animales, refirió a las autoridades que nunca vio la cantidad de 190 animales que denuncia Riboldi.

Según remarcaron fuentes de la investigación, el denunciante insiste en que le sacaron esa cantidad de animales, por lo que continúan las averiguaciones sobre el paradero de los mismos.

Nuevos interrogantes sobre el vínculo entre el influencer rural que denunció el robo de animales y el principal sospechoso

En todo ese marco, un dato no menor es que existen dos guías de traslado con fecha en noviembre y diciembre del año 2025 solicitadas a SENASA por un total de ciento sesenta y tres animales. Justamente, gente que estuvo cerca del campo reveló que dos de las vacas llegaron enfermas y murieron durante los meses de verano.

Incluso, dentro de los permisos que otorga este organismo, uno de los puntos que deben tener en cuenta los productores es que los animales deben estar controlados por veterinarios para estar al tanto del estado de salud de los mismos y que se apliquen las vacunas correspondientes. En el caso del establecimiento mencionado, hay un comprobante por una visita realizada el 4 de febrero de este año donde el profesional a cargo marcó que la cantidad de animales existentes en este campo era de 161.

Las vacas que aparecieron en el campo de Chabás tenían la marca que denunció Riboldi

Las deudas de Coscia, otro foco que investigan

Efectivamente, Nicolás Coscia aparece con una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos. En ese sentido, según comentaron a Infobae, todo tiene que ver con una problemática con una empresa familiar que viene arrastrando el imputado y por malos negocios.

Un dato no menor es que el apellido Coscia está relacionado con la empresa Inalpa, una de las grandes productoras de alimentos envasados que existe en el país.

Según registros financieros a marzo de 2026, el productor acumula una deuda de más de 200 millones de pesos en el sistema bancario, con el agravante de que el Banco Nación ya lo califica en alto riesgo de insolvencia. Además, en su historial de cheques: de 250 emitidos, 161 permanecen impagos, sumando una deuda por cheques rechazados de más de 700 millones de pesos.

Todo esto es materia de investigación y si utilizaron la venta de los animales para saldar deudas.

Desde el entorno del imputado sostienen que la venta se realizó con consentimiento del propio denunciante, quien sabía que la operación se iba a realizar. Incluso, remarcaron que fue el propio Riboldi quien pidió tener plata al contado para el 9 de marzo. Todo esto quedó plasmado en una serie de mensajes que el propio damnificado le envió a Coscia y que en los próximos días serán presentados ante la Justicia.

La división de “Los Pumas” remarcó que en la entrevista con Riboldi el mismo expresó que Coscia es "su mejor amigo de toda la vida“. Los efectivos insistieron para obtener la dirección del sospechoso para proceder a la detención, a lo que el propio Riboldi no contestó y evitó referencias del domicilio.

Según consta en el mismo informe, el jefe de Los Pumas de Santa Teresa logró hablar con Coscia en donde este comenta que Riboldi lo amenazó a través de su madre por una llamada telefónica: “Le habría dicho que a su hijo se lo iba a sacar por televisión y que lo iba a arruinar”.

Infobae insistió en comunicarse con el denunciante, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.