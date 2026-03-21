Sociedad

Recuperaron 161 animales tras el robo a un influencer rural en Santa Fe

Los agentes lograron identificar 161 de los bovinos tras corroborar marcas y antecedentes, mientras la investigación se orienta a determinar posibles nuevas vinculaciones en el caso

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La policía rural de Santa
La policía rural de Santa Fe recupera 161 vacas robadas en Chabás

El productor agropecuario e influencer argentino Bruno Riboldi, conocido en redes sociales como “La Joya Agro”, denunció el robo de 190 animales de su establecimiento en Santa Teresa, Santa Fe, en un episodio que expuso la problemática de la inseguridad rural en la región. Además de la magnitud del hurto, el caso cobró notoriedad por la visibilidad pública de la víctima, quien suma más de tres millones de seguidores entre Instagram y TikTok.

En respuesta a la denuncia, la Policía de Santa Fe, a través de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, desplegó un operativo en la zona sur de la provincia. El procedimiento permitió localizar 161 de los animales robados en un feedlot situado en la localidad de Chabás, a unos 80 kilómetros del campo afectado. Los agentes verificaron la identidad del ganado mediante marcas y documentación de traslado asociada al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), lo que facilitó la restitución de los ejemplares a su propietario.

La denuncia de Riboldi generó un fuerte impacto en la comunidad agropecuaria y entre sus seguidores. El video en el que relató lo ocurrido superó las 3,5 millones de visualizaciones en pocas horas y motivó cientos de mensajes que ofrecían datos relevantes para la investigación. En el video publicado, el productor especificó que el lote sustraído incluía 100 machos (novillos y novillitos) y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas, todos animales próximos a incorporarse al ciclo productivo.

El valor estimado de la pérdida, según la propia víctima y fuentes oficiales, supera los 300 millones de pesos. Para dimensionar el daño, Riboldi explicó que la reposición de esa cantidad de ganado implica no solo una inversión significativa, sino también una demora considerable en la recuperación del flujo productivo del establecimiento familiar.

Las autoridades federales lograron identificar
Las autoridades federales lograron identificar animales pertenecientes al influencer Bruno Riboldi

No obstante, la totalidad de la hacienda no fue recuperada. De los 190 bovinos denunciados como robados, aún resta localizar 29 animales. El propio Riboldi, en declaraciones reproducidas por Rosario3, expresó su conmoción y agradecimiento tras la recuperación parcial, aunque recalcó la gravedad de la situación y la incertidumbre por el destino de los faltantes.

El avance de la investigación judicial llevó a la emisión de una orden de detención contra un hombre identificado como Nicolás C., señalado como presunto responsable de la sustracción. La fiscalía interviene también para determinar si existieron otros participantes en la planificación y ejecución del traslado del ganado, un proceso que, por su escala, requiere infraestructura y logística específica.

La visibilidad del caso

Fuentes oficiales del Gobierno de Santa Fe remarcaron que la pesquisa se inició a partir de la denuncia presentada por Riboldi, y subrayaron la complejidad de los delitos de abigeato en la región. La cartera de Seguridad provincial explicó que la localización de los animales se logró gracias a tareas de inteligencia de la Sección N°6 de Peyrano, dependiente de “Los Pumas”.

El episodio volvió a poner en agenda la preocupación del sector agropecuario por el aumento de los robos de hacienda. De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad y relevamientos de entidades rurales, estos delitos han crecido en frecuencia y sofisticación, afectando tanto a pequeños como a grandes productores. El traslado clandestino de animales requiere de varios camiones, personal y documentación falsa o adulterada, lo que sugiere la existencia de redes organizadas dedicadas a esta actividad ilícita.

El impacto de los robos trasciende la pérdida material inmediata. Productores y especialistas consultados advirtieron que la reposición de animales y la normalización operativa pueden extenderse durante meses, comprometiendo la estabilidad financiera de los establecimientos y afectando la cadena de comercialización de carne y derivados.

La visibilidad del caso de Bruno Riboldi ha impulsado reclamos en redes sociales y en entidades rurales para que se refuercen los controles y se implementen nuevas herramientas tecnológicas de seguimiento e identificación del ganado. Mientras tanto, la investigación judicial sigue abierta y la Policía continúa con operativos en la región para dar con el resto de los animales y esclarecer la totalidad del hecho.

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