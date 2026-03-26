Todos los interrogantes que envuelven el caso del influencer rural que denunció un robo con un video viral

Nuevos interrogantes sobre el vínculo entre el influencer rural que denunció el robo de animales y el principal sospechoso

El caso de Bruno Riboldi, conocido como "La Joya Agro“, por el robo de 190 animales de su campo de Santa Fe abrió una investigación que no encuentra respuestas para algunos interrogantes claves para avanzar en el caso. El nombre de Nicolás Coscia despertó sospechas sobre el vínculo que tenían el influencer y el productor rural, que terminó con una imputación por defraudación por abuso de confianza en el marco de una relación comercial cada vez más extraña.

Hasta el momento, la cronología del caso marcó su inicio el último viernes cuando Riboldi compartió un video en sus redes sociales ante sus 3 millones de seguidores en donde denunciaba públicamente la desaparición de 190 cabezas de ganado, un lote compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas, con un valor estimado en 300 millones de pesos.

Casi un día después, tras un rápido despliegue de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, lograron dar con 161 animales en un feedlot situado en la localidad de Chabás, a unos 80 kilómetros del lugar de donde había desaparecido.

Bruno Riboldi conocido como "La Joya Agro" tiene más de 3 millones de seguidores entre Instagram y TikTok

Lo que parecía que iba a ser una resolución rápida tras encontrar al ganado con un simple caso de abigeato y descubrir al presunto culpable, terminó con nuevas preguntas que ahora la Justicia intenta responder, con la investigación de los Tribunales de Villa Constitución, a cargo del fiscal Ramiro Martínez.

En las últimas horas, "La Joya Agro" compartió un descargo en sus redes sociales, intentando explicar qué fue lo que ocurrió. “Ya presenté toda la documentación que respalda esto, que aparte está en SENASA. Los 190 animales en cuestión, desaparecidos, son nacidos en mi campo en Tornquist. Tengo la trazabilidad de esa hacienda y, hasta el día de hoy, siempre fue de mi propiedad. Tienen mi marca y tienen mis caravanas. Como todos ya saben, yo soy criador, no engordador. Entonces, esos animales estaban en engorde, cumpliendo el ciclo de engorde, en un campo en Santa Teresa, que no es mío. Yo no estaba en sociedad con nadie. Los animales estaban ahí engordando. Es un servicio“, aclaró en un descargo que realizó en su cuenta de Instagram y que encabeza esta nota.

El campo donde encontraron a las vacas está ubicado en Santa Teresa, al sur de la provincia de Santa Fe

Este proceso de engorde se llama capitalización de hacienda y básicamente se trata de un contrato asociativo ganadero donde un dueño de animales (capitalizador) entrega ganado a otro (titular del campo) para que engorden o cría, repartiéndose la producción final en kilos de carne o terneros. Así, el productor aprovecha pasturas sin comprar hacienda y el dueño de animales alquila campo sin pagar dinero, asumiendo los riesgos compartidos.

Acá es donde entró en juego el rol de Coscia, quien se dedica a la actividad de engorde en un campo llamado "La Cañada“, ubicado justamente en la mencionada localidad de Santa Teresa. En ese sentido, desde el entorno del imputado, señalaron que sí existía una relación comercial entre ambos que databa desde el año 2023 y este era el cuarto ciclo de engorde que realizaban. Lo que sí está claro es que no había una sociedad entre ambos productores.

Justamente, un detalle no menor es que cada animal está obligado desde el 1 de enero de 2026 a contar con un Sistema de Identificación Electrónica aprobado por la Resolución 530/2025 de SENASA. Estos dispositivos son llamados caravanas, que se colocan en la oreja izquierda del animal y permiten saber quiénes son los dueños, además de tener control sobre el estado de la salud y cuidados correspondientes. Es decir, son animales identificables y es sencillo conocer su trazabilidad.

La policía rural de Santa Fe logró identificar a las vacas por los dispositivos en sus orejas

A esto se suma que, para efectuar cada traslado de animales, es necesario sacar ante el mismo organismo las guías de traslado conocidas como documentos de tránsito electrónico (DT-e). Este es uno de los puntos que la investigación está intentando determinar y entender: cómo Coscia presuntamente logró mover a las cabezas de ganado sin el permiso de Riboldi.

“El miércoles 17 a la tarde, yo me entero por mi sistema de autogestión que se habían emitido a la mañana, ese mismo día, dos guías para el traslado de los 190 animales desde el campo de Santa Teresa hasta mi campo de Tornquist, como que mis animales volvían. Yo no estaba al tanto, yo no lo había hecho. Y el sistema te dice que no se hizo por autogestión, o sea que lo hizo alguien personalmente en una oficina de SENASA. Los doy de baja con motivo de fraude“, explicó Riboldi.

Y siguió: “Cuando encontramos los 161 animales a la tarde del viernes en Chabás, y más toda la información que recolectamos con la Policía de Investigación, da que el 25 de febrero esta persona agarró 161 animales de los 190 míos, que tienen mi marca y que tienen mi caravana con mi código, los hizo pasar por animales de su propiedad, se los ofreció a una consignataria muy reconocida acá de Rosario, que entiendo que también fueron, revisaron los animales, lo habrán visto, los ofrecieron y se lo venden a un productor agropecuario”.

La división de "Los Pumas" logró identificar a los animales pertenecientes al influencer Bruno Riboldi

Sin embargo, acá aparece uno de los grandes interrogantes que todavía no se pudieron determinar, ya que hasta ahora esos 29 animales no aparecen. Según pudo saber Infobae, los investigadores aún no pudieron determinar qué pasó con esas vacas y si estuvieron realmente en el campo en todo este tiempo.

De acuerdo al informe policial al que tuvo acceso este medio, una persona que estaba a cargo del cuidado del campo "La Cañada“, donde estaban los animales, refirió a las autoridades que nunca vio la cantidad de 190 animales que denuncia Riboldi.

Por otro lado, existen dos guías de traslado con fecha en noviembre y diciembre del año 2025 solicitadas a SENASA por un total de ciento sesenta y tres animales. Justamente, gente que estuvo cerca del campo reveló que dos de las vacas llegaron enfermas y murieron durante los meses de verano.

Incluso, dentro de los permisos que otorga este organismo, uno de los puntos que deben tener en cuenta los productores es que los animales deben estar controlados por veterinarios para estar al tanto del estado de salud de los mismos y que se apliquen las vacunas correspondientes. En el caso del establecimiento mencionado, hay un comprobante por una visita realizada el 4 de febrero de este año donde el profesional a cargo marcó que la cantidad de animales existentes en este campo era de 161.

Los animales encontrados tenían la marca que había manifestado Riboldi

Las deudas de Coscia y el vínculo con Riboldi

Otro de los puntos que no termina de quedar claro para la investigación son las deudas de Nicolás Coscia, quien aparece con una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos. En ese sentido, según comentaron a Infobae, todo tiene que ver con una problemática familiar que viene arrastrando el imputado y por malos negocios.

Según registros financieros a marzo de 2026, el productor acumula una deuda de más de 200 millones de pesos en el sistema bancario, con el agravante de que el Banco Nación ya lo califica en alto riesgo de insolvencia. Además, en su historial de cheques: de 250 emitidos, 161 permanecen impagos, sumando una deuda por cheques rechazados de más de 700 millones de pesos.

Todo esto es materia de investigación y si utilizaron la venta de los animales para saldar deudas.

El agroinfluencer denunció que le robaron 190 animales

Desde el entorno del imputado sostienen que la venta se realizó con consentimiento del propio denunciante, quien sabía que la operación se iba a realizar. Incluso, remarcaron que fue el propio Riboldi quien pidió tener plata al contado para el 9 de marzo. Todo esto quedó plasmado en una serie de mensajes que el propio damnificado le envió a Coscia y que en los próximos días serán presentados ante la Justicia.

La división de “Los Pumas” remarcó que en la entrevista con Riboldi el mismo expresó que “esta movida le aportó 11 millones de seguidores en dos o tres días” e incluso hace referencia a que Coscia es "su mejor amigo de toda la vida“. Los efectivos insistieron para obtener la dirección del sospechoso para proceder a la detención, a lo que el propio Riboldi no contestó y evitó referencias del domicilio.

Según consta en el mismo informe, el jefe de Los Pumas de Santa Teresa logró hablar con Coscia en donde este comenta que Riboldi lo amenazó a través de su madre por una llamada telefónica: “Le habría dicho que a su hijo se lo iba a sacar por televisión y que lo iba a arruinar”.

Infobae insistió en comunicarse con el denunciante, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.