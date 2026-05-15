A la espera del frío polar, cómo estará el pronóstico del tiempo durante el fin de semana en el AMBA

Un frente frío ingresará el sábado en el AMBA, bajando las temperaturas y aumentando la probabilidad de lluvias aisladas (REUTERS)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una semana con temperaturas en ascenso este jueves y viernes, antes de que un nuevo frente frío irrumpa desde el fin de semana con máximas que no superarán los 15 grados y dejará heladas en la Región Pampeana y nevadas en Cuyo, el noroeste argentino y las sierras de Córdoba.

El viernes traerá una leve mejora para el AMBA, en continuación con la mejoría que llegó el jueves. Un flujo proveniente del norte elevará de manera uniforme las mínimas y máximas algunos grados respecto al día anterior. Las máximas para la ciudad rondarán los 21°C, con un cielo que se irá cubriendo de manera progresiva hacia la noche.

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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima en CABA llegará hasta los 19 °C y la mínima, durante la madrugada, llegará a ser de 10 °C.

El panorama cambia de manera contundente a partir del sábado. Un frente frío avanzará sobre la franja central del país y el AMBA tendrá un día mayormente gris e inestable. Entre el mediodía y el inicio de la noche, el modelo ECMWF —referencia utilizada por Meteored para Argentina— no descarta lluvias y chaparrones aislados acompañados de un descenso de la temperatura.

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Según los datos del ente nacional, las probabilidades de lluvia aparecerán durante la tarde y oscilarán entre un 10% y 40%. En cuanto al termómetro, la máxima tocará los 17 °C y la mínima descenderá hasta los 12 °C.

Desde el domingo, el AMBA tendrá temperaturas mínimas de 6°C y máximas de 15°C, consolidando una ola de frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el domingo, el frío se instala de manera sostenida por varios días. Para esta jornada se proyecta en la Ciudad de Buenos Aires una mínima de 6°C y una máxima de 15°C.

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El panorama se agudiza el lunes: con la masa de aire frío del sur ya plenamente asentada, los registros mínimos en la ciudad caerán a 5°C, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) y el interior de la provincia de Buenos Aires los termómetros rondarán o estarán por debajo de los 0°C (32°F), con la ocurrencia de fuertes heladas en la Región Pampeana.

La próxima semana comenzará con ambientes de gélidos a fríos en las mañanas y noches, y de fríos a frescos por las tardes, sin lluvias marcadas en el corto plazo. La tendencia, además del lunes, seguirá durante el martes y el miércoles, según el SMN, con máximas de 15 °C y mínimas que irán variando entre los 6 y 8 grados.

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Cómo va a estar el fin de semana en el resto del país

Más allá del AMBA, el resto del país también atraviesa una semana de contrastes. Este jueves, el NEA registró mínimas de entre 6 y 11°C, mientras que el NOA presentó valores gélidos en sus picos del norte, con registros de entre -4 y 3°C.

De acuerdo con información de Meteored, en las capitales provinciales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero se registraron mínimas de entre 6 y 10°C, aunque la amplitud térmica será notable: las máximas de la tarde alcanzaron los 20 y 22°C, con picos de hasta 24 y 25°C en el oeste de Formosa y el este de Salta.

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Cuyo tuvo mínimas gélidas en la cordillera y precordillera, con valores de entre 4 y 7°C para el resto de Mendoza y San Juan, y máximas de entre 16 y 20°C. El sur de la Región Pampeana osciló con mínimas de entre 1 y 7°C, con máximas de entre 13 y 16°C por la tarde.

El norte y centro de la Patagonia tuvieron amplitud térmica este jueves sin alertas activas. La costa central registró mínimas de entre 2 y 5°C y máximas de entre 10 y 16°C. La zona cordillerana, incluida Bariloche, rondó por debajo de los 0°C al amanecer, con máximas de 12°C y nubosidad variable.

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El lunes, fuertes heladas afectarán la Región Pampeana y el interior bonaerense, con mínimas de 0°C o inferiores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el viernes, según Meteored, en el extremo sur, Tierra del Fuego y Santa Cruz afrontarán un día frío, ventoso y con precipitaciones que mezclarán lluvia y copos. Las ráfagas del sudoeste alcanzarán los 60 y 70 km/h, y la sensación térmica en Ushuaia podría descender a -4°C durante la noche, con copos mezclados entre las lluvias según el modelo ECMWF.

El sábado, el frente frío avanzará sobre el centro del país siguiendo la diagonal típica con eje sudeste-noroeste. Para Mar del Plata, la probabilidad de precipitaciones supera el 80% durante la madrugada y la mañana.

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En Mendoza, San Luis, San Juan y el sur de Córdoba, esa probabilidad sube por encima del 90% entre la media mañana y las primeras horas de la tarde, con lluvias y nevadas en las zonas altas de Cuyo, las sierras de San Luis y Córdoba que se extenderán hasta la madrugada del domingo.

El norte del país, salvo Misiones, mantendrá condiciones estables durante el día, aunque hacia la tarde-noche el avance del frente incrementará la probabilidad de precipitaciones en el NOA —con nevadas en cordillera y precordillera— y sobre el centro y norte de Córdoba. El domingo, las postales mostrarán varios picos nevados en Cuyo, el NOA y las sierras cordobesas, mientras el frío termina de instalarse en todo el territorio nacional.

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