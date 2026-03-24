El inesperado giro en el caso del influencer rural que denunció el robo de 190 animales con un video viral

Influencer rural denunció que le robaron 190 animales

La historia de Bruno Riboldi, conocido como “La Joya Agro“, generó conmoción el último viernes cuando, a través de un video que subió a sus redes sociales, denunció públicamente que le habían robado 190 animales de su campo ubicado en la localidad santafesina de Santa Teresa. La angustia que reflejó el reel que superó los 200 mil me gusta provocó una rápida actuación de la Policía de Santa Fe, que rápidamente encontró a los 161 ejemplares. Sin embargo, ahora un giro inesperado abrió una nueva línea de investigación y dejó atrás lo que parecía ser un simple caso de abigeato.

Todo comenzó el último viernes cuando Riboldi compartió un video que alcanzó los 6,5 millones de visualizaciones en donde denunciaba públicamente la desaparición de 190 cabezas de ganado. El lote robado estaba compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas. Se trataba de animales listos para producción, con un valor estimado, según la propia víctima y fuentes oficiales, que superaba los 300 millones de pesos.

La repercusión del episodio fue aún mayor porque Riboldi no es un productor tradicional. Se trata de uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo agro en la Argentina, con una comunidad que supera los 3 millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram y TikTok.

Bruno Riboldi, conocido como "La Joya Agro" en redes sociales, tiene 3 millones de seguidores en Instagram y Tik Tok

En respuesta a esta denuncia, la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” se desplegó rápidamente con un operativo en la zona para dar con el lote robado, teniendo en cuenta que era un número bastante grande para algo realizado por una sola persona, sin apoyo logístico.

El procedimiento permitió localizar 161 de los animales robados en un feedlot situado en la localidad de Chabás, a unos 80 kilómetros del campo afectado. Los agentes verificaron la identidad del ganado mediante marcas y documentación de traslado asociada al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), lo que facilitó la restitución de los ejemplares a su propietario.

Según pudo saber Infobae, en las últimas horas, la Justicia de Villa Constitución, a través del fiscal Ramiro Martínez, imputó a un hombre identificado como Nicolás Coscia por el delito de defraudación por abuso de confianza en calidad de autor. Las pruebas recabadas hasta el momento demostraron que no se trató de un simple robo de ganado, sino que atrás existía una relación comercial entre ambos involucrados.

De acuerdo a lo que relataron a este medio, Coscia y Riboldi eran socios ganaderos, que contaban con una mecánica de trabajo común en el campo. Por un lado, Coscia se dedicaba al engorde de las cabezas de ganado que Riboldi le entregaba y también era quien llevaba a cabo la venta de dichos animales a otros productores. Esto generaba una diferencia entre el peso de los animales cuando se entregaban y cuando eran vendidos, conocido como valor agregado, que luego era repartido entre los dos.

Este proceso se llama capitalización de hacienda y básicamente se trata de un contrato asociativo ganadero donde un dueño de animales (capitalizador) entrega ganado a otro (titular del campo) para engorde o cría, repartiéndose la producción final (kilos de carne o terneros). Así, el productor aprovecha pasturas sin comprar hacienda y el dueño de animales alquila campo sin pagar dinero, asumiendo riesgos compartidos.

Las autoridades federales lograron identificar animales pertenecientes al influencer Bruno Riboldi

En ese sentido, la imputación del fiscal Martínez señala que Coscia “abusando de la confianza depositada en su persona y de la relación comercial existente, dispuso ilegítimamente de dichos animales vacunos actuando mediante y/o en representación” de la sociedad que encabezaba Riboldi junto con su familia.

El hecho puntual de la venta tiene lugar el pasado 25 de febrero cuando Coscia, a través de Agroganadera del Este S.A.S, hizo la venta de 161 bovinos que pertenecían a la firma de la que Riboldi era el accionista mayoritario, conocida como Agrotranquera S.R.L. La acusación señala que el pasado 17 de marzo, el imputado se presentó en las oficinas de SENASA y “gestionó la emisión de nuevas guías de traslado por ciento noventa bovinos”.

“Dicha gestión no respondió a la existencia real de tal cantidad de animales en el establecimiento, sino que constituyó una maniobra adicional orientada a generar apariencia de continuidad y cobertura formal respecto de la disposición ya efectuada, lo cual fue advertido y anulado por el damnificado el mismo día”, remarcó el escrito que presentó Martínez.

Para la investigación es clave la gestión de los documentos de tránsito electrónico (DT-e) ante SENASA, ya que podrían haberse hecho de forma irregular. Incluso, según pudo verificar este medio, Coscia también tenía una importante deuda por cheques rechazados e incumplimientos.

Según registros financieros a marzo de 2026, el productor acumula una deuda de más de 200 millones de pesos en el sistema bancario, con el agravante de que el Banco Nación ya lo califica en alto riesgo de insolvencia. Además, en su historial de cheques: de 250 emitidos, 161 permanecen impagos, sumando una deuda por cheques rechazados de más de 700 millones de pesos.

La Justicia avanza con los pedidos de informes al SENASA para determinar la validez de la documentación y si existió una relación comercial entre ambos que avale el movimiento de los animales. Por lo pronto, hay 29 vacunos de los que todavía no se sabe nada.

La policía rural de Santa Fe recuperó a 161 cabezas de ganado que habían sido robadas en la localidad de Chabás

Mientras tanto, desde el entorno de Coscia señalaron que desde el 2023 existía una relación entre ambos, cuando comenzaron con el proceso de engorde de ganado. Incluso, llegaron a tener un vínculo cercano producto de una relación entre la hermana del imputado y el propio Riboldi.

Este iba a ser el cuarto ciclo de engorde que realizaban en conjunto, hasta que comenzaron los pedidos de Riboldi para “liquidar el ganado”, es decir, con el objetivo de hacerse de un dinero para principios de marzo. De hecho, según señalan desde el entorno del imputado, la venta se realizó con consentimiento del propio denunciante, que pidió tener la plata para el 9 de marzo. Todo esto quedó plasmado en una serie de mensajes que el propio damnificado le envió a Coscia y que en los próximos días serán presentados ante la Justicia.

A todo esto, en el informe policial realizado por la división de “Los Pumas”, señalaron que en la entrevista con Riboldi el mismo expresó que “esta movida le aportó 11 millones de seguidores en dos o tres días” e incluso hace referencia a que Coscia es "su mejor amigo de toda la vida“. Los efectivos insistieron para obtener la dirección del sospechoso para proceder a la detención, a lo que el propio Riboldi no contestó y evitó referencias del domicilio.

Según consta en el mismo informe, el jefe de Los Pumas de Santa Teresa logró hablar con Coscia en donde este comenta que Riboldi lo amenazó a través de su madre por una llamada telefónica: “Le habría dicho que a su hijo se lo iba a sacar por televisión y que lo iba a arruinar”.

Infobae intentó comunicarse con el denunciante, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.