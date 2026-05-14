Encontraron muerto a un joven en el río Paraná: estaba enganchado a una canoa

El hallazgo ocurrió a la altura de la localidad de Basail, Chaco

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron muerto a un joven en el Río Paraná, a la altura de la localidad de Basail, Chaco. Se trata de Alexis Nahuel López (22), quien era intensamente buscado. En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia.

El hallazgo ocurrió este jueves por la tarde, a la altura del kilómetro 1130, frente a la Isla Manuelin Cue. Allí, los efectivos detectaron la presencia de un cuerpo que estaba enganchado a una canoa que se encontraba a la deriva.

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Tras el trágico hallazgo, el fiscal Víctor Reccio intervino y dispuso las primeras actuaciones en el lugar. Luego, se hicieron presentes los familiares de la víctima quienes constataron que se trataba de López.

Trabajaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina

El fiscal ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia y la toma de declaraciones testimoniales a los familiares. El procedimiento fue realizado por personal de la Prefectura y el Departamento de Bomberos.

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Este caso se suma a otros recientes hallazgos en las costas del Paraná. El pasado 4 de mayo, el Instituto Médico Legal de Rosario confirmó la identidad de Joaquín Fiant, un joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado en la costa central de Rosario tras dos semanas de búsqueda.

Joaquín Fiant fue intensamente buscado durante semanas (Rosario3)

El cuerpo fue avistado por transeúntes a unos 70 metros de la costa, a la altura del Parque España, y presentaba un avanzado estado de descomposición debido a la exposición prolongada al agua.

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La desaparición de Joaquín Fiant había generado una intensa campaña de búsqueda en Granadero Baigorria y Rosario. Familiares, amigos y vecinos realizaron marchas y difundieron su imagen en redes sociales y medios de comunicación.

El joven había sido visto por última vez al salir de su domicilio en el barrio Los Robles de Granadero Baigorria, sin llevar consigo celular, documentación ni pertenencias, lo que encendió las alarmas entre sus allegados. La familia participó del reconocimiento del cuerpo y solicitó que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

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El Instituto Médico Legal avanzó con peritajes para determinar las causas del fallecimiento y la data de la muerte. Como parte de la investigación, la Justicia dispuso estudios complementarios y mantiene bajo secreto de sumario el expediente, mientras analizan las pruebas recolectadas en el operativo.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el río Paraná, a la altura del Club Náutico Avellaneda (Télam)

A estos hechos se suma otro hallazgo ocurrido el 21 de abril, cuando fue encontrado el cuerpo de un hombre de entre 50 y 70 años en el río Paraná, a la altura del Club Náutico Avellaneda, también en Rosario. La víctima, que no tenía documentación al momento del hallazgo, fue trasladada al Instituto Médico Legal para la autopsia.

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