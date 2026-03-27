Un hombre se enojó porque le tocaron bocina y amenazó al conductor: “¿Querés que te pegue un balazo?"

Por un bocinazo en una esquina de la capital bonaerense, un automovilsta le gritó a otro: "¿Querés que te pegue un balazo?". (Video X: @Hechosanderecho)

Un conductor de La Plata fue amenazado durante una discusión de tránsito con otro automovilista y el momento quedó grabado en un video. Todo ocurrió tras una mala maniobra que el agresor había realizado.

El episodio tuvo lugar en horas de la tarde en la intersección de las calles 118 y 63 del barrio El Mondongo. La víctima tomó su celular y capturó el momento en el que era insultado y amenazado: "¿Querés que te pegue un balazo, la c* de tu madre?”, le gritó mientras se alejaba por una calle perpendicular.

De acuerdo con la denuncia formalizada por el conductor agredido verbalmente, los ataques vinieron después de que este le tocó bocina por salir de golpe en plena circulación. La reacción fue inmediata y las palabras con las que lo amenazó se escucharon con claridad.

La tensión se mantuvo incluso cuando los dos autos se alejaron del lugar de la discusión, ya que el agresor siguió murmurando a la distancia distintas palabras subidas de tono. La secuencia fue confirmada por el portal 0221 y el video que encabeza esta nota circuló rápidamente en redes sociales.

Amenazas en medio de una discusión de tránsito

Hace exactamente un mes, una pelea entre motociclistas provocó una interrupción del tránsito en pleno centro de La Plata. Tres hombres comenzaron a discutir a lo largo de varias cuadras y la confrontación derivó en golpes en la intersección de avenida 7 y 46. La secuencia, que fue registrada por testigos con sus teléfonos móviles, comenzó con insultos y terminó cuando los involucrados se bajaron de sus vehículos para enfrentarse físicamente en plena vía pública.

La discusión se originó por una mala maniobra de tránsito, que generó que los motociclistas se insultaran mientras circulaban por el centro de la ciudad. Al detenerse frente al semáforo, descendieron de las motocicletas y se trenzaron en una pelea que obligó a detener la circulación de automóviles particulares, taxis y colectivos. Uno de los rodados quedó tendido sobre el asfalto, mientras los conductores que pasaban por la zona esquivaban la escena o grababan la situación con sus celulares.

Primero comenzaron con insultos hasta que empezaron a pegarse cuando frenaron en un semáforo

De acuerdo con lo publicado por el medio local, la pelea fue presenciada por numerosos transeúntes y automovilistas, quienes observaron cómo la discusión escaló hasta el enfrentamiento físico. Un agente de la Policía Bonaerense intervino para separar a los motociclistas y liberar la circulación, cuando el tránsito permanecía detenido en un horario muy concurrido.

Las imágenes difundidas por testigos muestran el momento en que, tras la intervención policial, uno de los motociclistas realizó una maniobra en U al habilitarse el paso, lo que obligó a frenar a los vehículos que venían en sentido contrario.

La situación continuó con insultos entre los protagonistas, aún después del enfrentamiento físico y la dispersión posterior. Al final de la pelea no se habían reportado detenciones ni sanciones administrativas.

Una semana antes, un motoquero asesinó a golpes a un automovilista también como resultado de una discusión.

Todo ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366, tras un choque entre un auto Chevrolet Corsa, manejado por un hombre de 51 años, y una moto, conducida por un joven de 25. Según se observa en la filmación del hecho, en un momento el dueño del auto tomó un palo, se dirigió hacia el motociclista y comenzó a golpearlo.

El joven, en ese momento, se defendió y logró repeler el ataque. Sin embargo, la pelea no terminó allí: de acuerdo con el video, el joven de 25 años abordó al dueño del Corsa y le golpeó en el piso dos veces, hasta matarlo.

El diario local de BerazateguiLa Misiónindicó que al lugar arribaron de inmediato dos patrullas del Comando local y una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató la muerte de la víctima.