Un motoquero mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito en Berazategui

Motociclista mató con un palo a un automovilista en Berazategui en medio de una discusión de tránsito

La localidad de Ranelagh, partido bonaerense de Berazategui, fue escenario de un salvaje crimen en el que un motoquero mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito. La secuencia fue filmada por un testigo.

Todo ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366, tras un choque entre un auto Chevrolet Corsa, manejado por un hombre de 51 años, y una moto, conducida por un joven de 25.

Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos comenzaron a discutir por el incidente de tránsito hasta que la situación de salió de control. Según se observa en la filmación del hecho, en un momento el dueño del auto tomó un palo, se dirigió hacia el motociclista y comenzó a golpearlo.

El joven, en ese momento, se defendió como pudo y logró repeler el ataque. Sin embargo, la pelea no terminó allí: de acuerdo con el video, el joven de 25 años abordó al dueño del Corsa y le golpeó en el piso dos veces, hasta matarlo.

En un segundo video, que trascendió luego del hecho, se llega a ver primero cómo el motoquero primero le dio un golpe cuando el automovilista todavía estaba a bordo de su vehículo. Luego, le pateó la puerta al Corsa. En el medio, se escuchan insultos entre los dos protagonistas.

El diario local de Berazategui La Misión indicó que al lugar arribaron de inmediato dos patrullas del Comando local y una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató la muerte de la víctima.

Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 horas de ayer, para su traslado a la Morgue Judicial.

Por su parte, el joven de 25 años fue aprehendido y trasladado a la Seccional 2da de Ranelagh bajo la calificación de homicidio.

La otra parte de la pelea entre el motoquero y el automovilista

Antecedente reciente

A finales de enero, el barrio porteño de Flores también fue testigos de otro episodio de violencia callejera que casi termina en tragedia, en el que un chofer abandonó el volante, con el colectivo en movimiento, para pelear con un pasajero.

El hecho ocurrió en un colectivo de la línea 113, que realiza el trayecto entre Barrancas de Belgrano y San, donde el conductor se enfrentó con un pasajero a los golpes. Según explicó el chofer, se defendió por una conducta amenazante y disturbios ocasionado por el usuario del servicio.

Las imágenes del hecho, que en las últimas horas se viralizaron en redes sociales, muestran cómo el colectivo quedó sin conductor y siguió avanzando. Cruzó semáforos en rojo y anduvo algunos metros en contramano en pleno corazón de Avenida Rivadavia. El episodio puso en peligro tanto a los peatones como a otros automovilistas.

En medio del caos, las imágenes mostraron como un pasajero terminó saltando del vehículo en movimiento, queriendo escapar del peligro antes de que el colectivo se detuviera por completo. Todo esto se desarrolló en cuestión de segundos, pero las consecuencias y la preocupación se extendieron mucho más allá.

Luego de la difusión de los videos, la empresa de transporte actuó con rapidez y determinó el despido inmediato e irrevocable del chofer. De acuerdo con lo que informó TN, el conductor ya había presentado episodios de comportamiento agresivo durante su tiempo de servicio, aunque no trascendieron mayores detalles sobre antecedentes previos.

El propio conductor, en un audio dirigido a sus compañeros, intentó justificar su accionar: “Me defendí, la medida es injusta”, afirmó, según la señal de noticias.

Horas después, ya en la madrugada del 26 de enero, personal de la Policía de la Ciudad intervino en el cruce de Rivadavia y Nazca tras recibir el aviso de transeúntes por la pelea entre el chofer y el pasajero.

Ante la fuerza porteña, el pasajero denunció haber sido golpeado por el conductor y presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol. Por su parte, el chofer aseguró que se defendió ante una actitud amenazante y disturbios previos del pasajero.

La unidad de Flagrancia Oeste tomó intervención y dispuso la detención de ambos involucrados. El conductor quedó imputado por lesiones, mientras que el pasajero fue acusado por amenazas.