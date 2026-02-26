Tres motociclistas discutieron por una mala maniobra y se pelearon en medio de la calle en el centro de La Plata

Primero comenzaron con insultos hasta que empezaron a pegarse cuando frenaron en un semáforo

Una pelea entre motociclistas diga de relajos salvajes se vivió en pleno centro de La Plata, en la intersección de avenida 7 y 46. El episodio, ocurrido durante el mediodía, involucró a tres hombres que venían discutiendo por varias cuadras. Al llegar al semáforo, frenaron y descendieron de sus vehículos para enfrentarse físicamente en plena calzada.

Uno de los rodados quedó tendido sobre el asfalto mientras los demás vehículos, entre autos particulares, taxis y colectivos, debieron maniobrar para esquivar la escena. El tránsito se detuvo por completo en un momento de flujo intenso, mientras otros conductores observaban la situación o grababan la secuencia con sus teléfonos móviles.

La intervención de un agente de la Policía Bonaerense fue necesaria para separar a los involucrados y liberar la circulación, de acuerdo con la información de 0221. Minutos después, uno de los motociclistas realizó una maniobra en U con el semáforo en verde, obligando a frenar a los vehículos que avanzaban desde la dirección contraria. Al retirarse, continuó lanzando insultos.

La intervención de la Policía Bonaerense fue clave para separar a los motociclistas e impedir mayores incidentes en la avenida 7 y 46

Como se puede ver en las imágenes captadas por videos de los testigos de la pelea, al principio se puede ver a tres motociclistas, aunque solo dos de ellos se estaban enfrentando. Luego llegó un cuarto y, si bien parecía que quería separar, no logró calmar la tensión del ambiente.

La escena, que quedó registrada en video por automovilistas, generó malestar entre quienes circulaban por la zona. Hasta el momento, no informaron sobre detenciones ni sobre posibles sanciones administrativas vinculadas al hecho.

El incidente se suma a otros episodios de violencia vial registrados en el microcentro de la ciudad, donde la convivencia en el tránsito se ve alterada por discusiones y agresiones entre conductores, indicó el medio local El Día.

Chocó un auto estacionado y huyó: lo identificaron y se desató una violenta disputa

La calma habitual de una zona residencial en La Plata se interrumpió a raíz de un accidente de tránsito que desencadenó una pelea entre vecinos, actos de vandalismo y denuncias contrapuestas.

El hecho, ocurrido días atrás, tuvo lugar cerca del Parque Castelli, en la esquina de las calles 27 y 66. Todo comenzó cuando una mujer de 70 años notó que un vehículo chocó el Toyota Etios blanco de su hija de 32 años.

Según información obtenida por el medio local 0221, el auto se encontraba estacionado y desocupado al momento del impacto. El conductor, tras el choque, se alejó del lugar sin dejar sus datos ni identificarse, lo que generó indignación entre los presentes.

Instantes después, el hombre regresó al sitio del incidente, aunque esta vez sin su camioneta. Durante ese primer encuentro, evitó hacerse cargo del choque.

Imágenes obtenidas por 0221.com.ar muestran una colisión entre dos vehículos en una calle oscura durante la noche, resaltada por un círculo rojo en la grabación (0221)

Más adelante, terminó reconociendo su involucramiento y explicó que se había marchado debido al nerviosismo que le provocó la situación. La demora en admitir lo sucedido elevó la tensión entre las familias y los vecinos que presenciaron el episodio.

La disputa escaló más allá de los intercambios verbales. Según reconstruyeron las autoridades, el propietario de una Hyundai Santa Fe azul se presentó en una comisaría para denunciar daños a su vehículo y agresiones ocurridas en su casa.

El hombre relató que la joven dueña del Etios, acompañada por su madre y un grupo de amigas, llegó a la puerta de su domicilio. Allí, la mujer habría usado una piedra para rayar la puerta del conductor y escribir un insulto en la carrocería.

Por su parte, la madre de la propietaria del Etios radicó una denuncia penal por supuesta agresión física.

De acuerdo con su versión, el conductor la tomó de los brazos y la empujó contra uno de los autos, intervención que motivó la participación de las autoridades judiciales.

A pesar de lo ocurrido, ninguna de las personas involucradas requirió atención médica en el momento, aunque se levantaron actas por lesiones y daños materiales.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 9 y Nº 17, así como del Juzgado de Garantías Nº 4, bajo la carátula de “daño”. No se descartan imputaciones adicionales vinculadas a los hechos de violencia denunciados.