Bastian tiene múltiples fracturas en el cráneo y se aguarda su evolución para operarlo

Bastian fue trasladado ayer a Mar del Plata en un vuelo sanitario

Bastian, el nene de ocho años que resultó herido en el choque ocurrido este lunes en La Frontera de Pinamar, “tiene múltiples fracturas en el cráneo” y aún debe esperara para ser operado en la ciudad de Mar del Plata, a donde fue trasladado ayer.

Así lo reveló el nuevo parte médico emitido por el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, de la ciudad costera y al que accedió Infobae.

“En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen hallándose múltiples fracturas de cráneo. Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones", reza el comunicado oficial.

En ese sentido, señalaron que la tercera operación a la que deberá ser sometido todavía debe esperar. “El ingreso a quirófano para la exploración y el cierre abdominal será según su evolución”, agregaron.

El traslado se concretó ayer en un helicóptero sanitario de la Provincia de Buenos Aires, “bajo estrictas medidas de cuidado” y con seguimiento del centro de salud marplatense. “En el día de ayer se realizaron estudios complementarios para terminar de evaluar su estado”, añade el parte médico.

Pasadas las 17.30, el menor ingresó al centro de salud pediátrico y comenzaron con los preparativos para llevar a cabo el proceso quirúrgico necesario para estabilizarlo.

El menor presentó una leve mejoría durante la jornada del miércoles y desde ayer a la mañana “se encontraba en preparación para entrar al ”quirófano". Sin embargo, los nuevo resultados retrasaron la cirugía.

La comunicación oficial del Municipio de Pinamar, que hasta ayer estaba a cargo de la salud del chico, indicó que la tercera intervención tendría su foco en la zona del hígado, la más afectada por el accidente. “Se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.

El martes pasado, el menor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ante su cuadro de “inestabilidad hemodinámica”. Durante ese procedimiento, se realizó el recambio del packing de contención hepática.

Con el correr de los últimos días, Bastian mostró algunos avances en su estado de salud, aún cuando en líneas generales su cuadro sigue siendo grave y todavía su vida corre riesgo.

El miércoles, por ejemplo, “se inició el descenso progresivo de inotrópicos” y “no presentó signos de sangrado activo, motivo por el cual no requirió nuevas transfusiones". Fue a partir de esta pequeña evolución que se anunció ayer que hoy sería operado nuevamente.

El conductor de la camioneta Amarok, involucrado en el accidente que dejó en grave estado a Bastian, habló ayer en medio de la investigación judicial y la preocupación social por la evolución del menor.

A través de su cuenta de Instagram, Manuel Molinari, empresario de Junín, publicó un breve comunicado donde agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento. “Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

Los dos vehículos, la camioneta Volkswagen Amarok y el UTV en el que viajaba la familia de la víctima, quedaron secuestrados para realizar peritajes y determinar cómo fue la mecánica del choque.

La causa judicial avanza en busca de pruebas que permitan esclarecer el hecho y atribuir responsabilidades, mientras crecen las demandas de información y justicia por parte de los familiares.

La madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como el responsable del siniestro. La mujer subrayó el impacto emocional que atraviesa la familia y desmintió versiones difundidas sobre las circunstancias del accidente.