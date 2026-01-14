“Se encuentra crítico”: habló la mamá del nene de 8 años que está internado tras un choque múltiple en Pinamar

Habló la mamá del nene de 8 años que está en grave estado tras el choque múltiple en Pinamar

El testimonio de Macarena, madre de Bastian, el niño de 8 años que permanece internado en estado crítico tras el choque múltiple en La Frontera de Pinamar, aporta nuevas precisiones y desmiente versiones que circularon en distintos medios sobre las circunstancias del accidente. Según relató la mujer, la familia atraviesa jornadas de incertidumbre y acompañamiento permanente en el hospital, mientras la evolución del menor se monitorea minuto a minuto.

“En este momento Basti se encuentra crítico aún. Si bien se está recuperando lentamente, hoy tuvimos unos pequeños avances: ya no tiene fiebre y bajó su frecuencia cardíaca, que la tenía super alta”, informó Macarena, quien destacó que el niño continúa estable, aunque el cuadro sigue siendo grave.

La madre puntualizó que los médicos trabajan en estabilizarlo para poder realizar una nueva intervención quirúrgica, ya que actualmente el niño permanece con un packing abdominal que se le practicó el mismo lunes 12 de enero, cuando ingresó de urgencia al hospital.

Las primeras versiones sobre el accidente, ocurrido en una zona privada de Pinamar, generaron confusión y preocupación entre familiares y allegados. “Quería aclarar que ellos no estaban corriendo carreras, como leí en algunos medios. No estaba manejando Basti ni estaba manejando su papá. Iban con una amiga y dos nenas, que son también del mismo grupo de chicos que vinieron a Pinamar”, explicó Macarena en declaraciones al canal de streaming Resumido. Insistió en que el grupo regresaba hacia la casa donde se hospedaban, cuando el vehículo en el que viajaban se vio involucrado en la colisión con una camioneta 4x4.

La familia de Bastian permanece en el hospital de Pinamar a la espera de avances médicos

El padre del menor, Maxi, resultó también con lesiones y, según el relato de la madre, permaneció en estado de shock desde el momento del impacto hasta la madrugada siguiente. “Lo que él recuerda es que cuando sucede el impacto, lo mira a Basti y ve que automáticamente queda inconsciente”, detalló la mujer.

El resto de la información, agregó, la obtuvo a partir del relato de los médicos que asistieron al niño en los primeros minutos, entre ellos una pediatra y un cirujano que se encontraban en las inmediaciones y practicaron las primeras maniobras de reanimación.

Según informaron a Infobae fuentes médicas, ninguno de los niños llevaba el cinturón de seguridad correctamente colocado, sino que lo engancharon para silenciar la alarma del vehículo. A raíz del impacto, Bastian sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser trasladado de urgencia al hospital comunitario de Pinamar, donde ingresó con asistencia respiratoria mecánica. El mismo día, fue sometido a una cirugía de emergencia para contener una hemorragia intraabdominal y se le aplicó un packing quirúrgico hepático, procedimiento que busca controlar el sangrado interno.

Horas después, los profesionales detectaron una lesión pulmonar que requirió una nueva intervención. Desde entonces, el niño permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado. La posibilidad de un traslado a Mar del Plata se mantiene en evaluación, aunque los médicos señalaron que el actual estado clínico del niño aún no permite su derivación, según confirmaron a Infobae fuentes del hospital.

Macarena aclaró que el accidente se produjo en una zona privada de La Frontera durante el regreso de un paseo familiar

En la entrevista, Macarena narró el momento en que recibió la noticia: “Me lo comunicó un amigo de Maxi. Me llamó y me dijo que Basti y Maxi habían tenido un accidente, que tenía que venir a Pinamar, así que me mandaron a buscar en un auto y llegué acá a la madrugada”. Desde ese momento, la familia permanece prácticamente instalada en el pasillo de terapia intensiva, siguiendo la evolución del niño y aguardando cada parte médico.

Sobre la investigación judicial, la madre aclaró que en este momento la familia no tiene intenciones de avanzar en gestiones legales. “Sí, vinieron abogados, vino el fiscal, se presentó de acá de Pinamar, habló con nosotros, él está a nuestra disposición cuando queramos ir a declarar. La realidad es que nosotros no nos movemos de acá del hospital”, dijo Macarena. El caso fue caratulado como “lesiones culposas” y las autoridades mantienen preservada la escena del choque para la realización de pericias.

Mientras tanto, la familia solicita apoyo a través de cadenas de oración por la recuperación de Bastian. “Lo que yo quería pedir es que, por favor, sigamos pidiendo por Basti, que sigamos en cadena de oración para que él se recupere pronto y pueda volver a su casa”, remarcó la madre, en uno de los tramos más emotivos de su testimonio.

Otras dos niñas que viajaban en el vehículo sufrieron heridas leves, y una de ellas presentó una fractura maxilar. El padre del menor también resultó herido en el rostro. Las autoridades municipales explicaron a Infobae que el accidente se produjo en un predio privado, fuera del área pública habilitada, y que el municipio solo controla ingresos y egresos en la zona. El episodio tuvo lugar durante el horario de mayor circulación de vehículos recreativos, en el marco de un operativo policial de prevención.