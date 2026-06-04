La crisis del neumático golpea a Pirelli: paralizará su fábrica una semana y reorganizará la producción

Pirelli y Bridgestone son actualmente las únicas fabricantes de neumáticos que mantienen producción en el país tras la interrupción de actividades de Fate REUTERS/Giorgio Perottino

La industria argentina del neumático atraviesa un escenario complejo y una de sus principales compañías tomó nuevas medidas para adecuar su actividad. Pirelli, la filial local de la multinacional italiana, paralizará por completo la producción de su planta de Merlo durante una semana y avanzará con cambios en su esquema de trabajo a partir de julio, en medio de una caída de las ventas y una menor demanda de neumáticos.

La empresa comunicó a los representantes gremiales que la fábrica permanecerá sin actividad entre el 15 y el 21 de junio. La decisión alcanza a todo el establecimiento y forma parte de un plan orientado a ajustar los niveles de producción al comportamiento actual del mercado.

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La planta de Merlo emplea a alrededor de 650 trabajadores y constituye uno de los dos centros productivos de neumáticos que continúan operando en la Argentina. El otro corresponde a Bridgestone, que fabrica en su establecimiento de Llavallol. El escenario cambió de manera significativa durante los últimos meses tras la interrupción de las actividades de Fate, la histórica fabricante nacional con planta en San Fernando.

Según informó la compañía a los delegados sindicales, la suspensión de actividades responde a la necesidad de adecuar la producción a una demanda que muestra una caída tanto en el segmento de reposición como en las ventas destinadas a las terminales automotrices. Infobae intentó comunicarse con la empresa pero no obtuvo respuesta.

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La medida no representa un hecho aislado. Durante el fin de semana largo del 25 de mayo, la empresa también detuvo una jornada su producción por la misma razón. En esa oportunidad, al igual que ocurrirá durante la paralización prevista para junio, la compañía garantizó el pago de los salarios.

Cambian la organización laboral

Además de la suspensión temporal, Pirelli avanzará con una modificación en su organización laboral. A partir de julio, la planta funcionará únicamente de lunes a viernes, dejando atrás el esquema vigente hasta ahora, que contemplaba actividad durante los siete días de la semana mediante un sistema de rotación de personal.

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La empresa dejará de operar los fines de semana desde julio, una decisión que impactará sobre trabajadores que perciben adicionales por esas jornadas REUTERS/Maxim Shemetov/Foto de archivo

El cambio afectará particularmente a unos 150 trabajadores que integran los equipos que prestan tareas durante los fines de semana. La preocupación radica en que esas jornadas cuentan con una remuneración diferencial y representan una parte importante de los ingresos de quienes participan de ese esquema.

De acuerdo con estimaciones realizadas por trabajadores consultados en el sector, la eliminación de los turnos de sábados y domingos podría traducirse en una reducción de entre el 27% y el 30% del salario de bolsillo de los operarios alcanzados por la medida.

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Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) cuestionaron la decisión empresarial y realizaron una presentación ante la Secretaría de Trabajo. La organización sostuvo que cualquier modificación del sistema laboral requiere una evaluación detallada y manifestó reparos respecto de la implementación del nuevo esquema.

La reorganización de la actividad generó rechazo gremial: el SUTNA advirtió sobre el impacto de los cambios en las condiciones laborales y en los ingresos de los trabajadores Roberto Almeida

A través de un comunicado, el sindicato señaló que la propuesta necesita un análisis técnico debido a la complejidad de los cambios planteados. También indicó que elaborará un informe para los trabajadores una vez que tenga acceso a la totalidad de la información relacionada con la iniciativa impulsada por la empresa.

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La situación de Pirelli genera especial atención dentro del sector debido a la importancia que tiene la planta de Merlo en la estructura industrial de la compañía. Inaugurada en 1951, la fábrica se convirtió con el paso de los años en uno de los principales establecimientos de la multinacional italiana en Sudamérica.

Durante la última década recibió inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva, incorporar tecnología y ampliar la fabricación de neumáticos de mayor valor agregado. En sus períodos de mayor actividad alcanzó una producción superior a los cinco millones de cubiertas por año destinadas tanto al mercado interno como a la exportación.

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La compañía también desarrolló proyectos enfocados en segmentos premium. Incluso durante 2025 anunció nuevas líneas de producción para neumáticos destinados a pickups y vehículos SUV, una apuesta orientada a productos de mayor rentabilidad.

Sin embargo, el contexto comenzó a deteriorarse. Diversas fuentes del sector coinciden en que la combinación de una menor demanda, una reducción de la actividad automotriz, el retroceso de las exportaciones y el avance de las importaciones modificó por completo las condiciones de mercado.

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La desaceleración afectó tanto al negocio de reposición como al denominado equipo original, que comprende los neumáticos destinados directamente a las terminales automotrices para la fabricación de vehículos nuevos.

La menor producción de automóviles y la reducción de las exportaciones hacia Brasil también incidieron sobre los volúmenes de demanda industrial. Frente a ese escenario, los fabricantes comenzaron a revisar sus programas de producción y sus estructuras operativas.

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En el caso de Pirelli, distintas fuentes señalaron que la empresa busca adaptar su funcionamiento a un mercado más pequeño y con mayores niveles de competencia externa. El objetivo consiste en evitar una acumulación excesiva de stock y concentrar la actividad en función de los niveles actuales de consumo.

La situación también tuvo impacto sobre el empleo. De acuerdo con información difundida por referentes de la actividad, la compañía redujo significativamente su dotación durante los últimos años.

Actualmente cuenta con alrededor de 650 trabajadores. Según datos sectoriales, desde 2023 se registraron más de 700 desvinculaciones dentro de la estructura local de la empresa, en paralelo con una caída de la producción.

Los números reflejan la magnitud del cambio. Mientras que en los períodos de mayor actividad la planta alcanzó niveles cercanos a las 18.000 cubiertas diarias, actualmente la fabricación oscila entre 3.500 y 4.000 neumáticos por día.

El cierre de Fate profundizó las preocupaciones dentro de la industria. La empresa controlada por Javier Madanes Quintanilla interrumpió la actividad de su planta de San Fernando en febrero de este año, dejando de producir neumáticos en el país.

La salida de la única fabricante de capitales nacionales modificó el mapa del negocio local y dejó a Pirelli y Bridgestone como las únicas compañías con producción activa.