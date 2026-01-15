Habló el conductor de la camioneta que chocó contra un UTV en Pinamar y dejó al niño de 8 años en grave estado

Bastián Jerez, de 8 años, fue trasladado a Mar del Plata para una tercera operación, el procedimiento se centró en la zona del hígado y el cierre abdominal

El conductor de la camioneta Amarok, involucrado en el accidente que dejó en grave estado a un niño de 8 años en Pinamar, rompió el silencio con un mensaje público en medio de la investigación judicial y la preocupación social por la evolución del menor. La familia del niño permanece a la espera de avances médicos, mientras la causa sigue su curso para determinar responsabilidades tras el siniestro ocurrido en la zona de La Frontera.

A través de su cuenta de Instagram, Manuel Molinari, empresario de Junín, publicó un breve comunicado donde agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento. “Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

Los dos vehículos, la camioneta Volkswagen Amarok y el UTV en el que viajaba la familia de la víctima, quedaron secuestrados para realizar peritajes y determinar cómo fue la mecánica del choque.

El conductor de la Amarok agradeció el apoyo y pidió prudencia en medio del proceso judicial, la familia del menor también se manifestó públicamente

La causa judicial avanza en busca de pruebas que permitan esclarecer el hecho y atribuir responsabilidades, mientras crecen las demandas de información y justicia por parte de los familiares.

La madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como el responsable del siniestro. La mujer subrayó el impacto emocional que atraviesa la familia y desmintió versiones difundidas sobre las circunstancias del accidente.

Cómo fue el traslado de Bastian a Mar del Plata y en qué consiste la tercera operación

Así llegó Bastian a Mar del Plata

El niño, quien permanece en estado grave, fue trasladado esta tarde desde el Hospital Municipal de Pinamar a la ciudad de Mar del Plata para continuar su atención médica y someterse a una nueva intervención quirúrgica.

El traslado se concretó después de que el equipo médico del hospital considerara que el paciente estaba en condiciones de ser movilizado. La abuela del menor, Bettiana, relató que Bastián “pasó una noche estable” y que se le realizó una tomografía antes de viajar.

El parte médico más reciente indica: “Se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.

Los especialistas advirtieron que el estado de salud del niño sigue siendo delicado y que permanece bajo monitoreo permanente en terapia intensiva. Desde el miércoles, el menor ya no requiere medicación para sostener la presión arterial.

La madre del niño desmintió versiones sobre la mecánica del accidente, la investigación continúa y el estado de salud de Bastián sigue siendo delicado

El operativo de traslado, que se retrasó por motivo de las lluvias que azotaron la Costa Atlántica, incluyó estrictas medidas de cuidado y la participación de un equipo médico especializado, que acompañó al niño hasta el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Desde el centro de salud informaron que el niño será operado hoy mismo y que no habrá un parte médico hasta mañana.

Bastián enfrentó una evolución clínica que permitió programar su tercera intervención quirúrgica. El procedimiento, a realizarse en Mar del Plata, tiene como objetivo retirar el packing hepático que se le colocó tras el accidente y efectuar el cierre abdominal, centrándose en la zona del hígado, afectada por el impacto.

El parte médico difundido por la municipalidad de Pinamar indicó que, durante la jornada anterior, “el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva”. La decisión de operar se tomó ante la leve mejoría clínica, que permitió contemplar una intervención destinada a estabilizar definitivamente las lesiones internas.