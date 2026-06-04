Política

Senado, en vivo: avanza el nombramiento de más de 70 jueces y fiscales y debaten proyectos clave para el Gobierno

La Cámara alta se apresta a aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts. En la sesión de hoy no se trata el pliego de Verónica Michelli, la candidata a jueza que generó una fuerte diferencia interna en LLA entre Patricia Bullrich y los hermanos Javier y Karina Milei

Guardar
Google icon

El Senado sesiona hoy y La Libertad Avanza llegó sin una estrategia clara para responder críticas por la intención de Javier Milei de bajar el pliego de Verónica Michelli, decisión que provocó el rechazo de Patricia Bullrich y abrió una nueva grieta interna en la mesa de poder libertaria.

En ese contexto, la sesión en el recinto genera mucha expectativa porque expondrá cuál es la realidad de la bancada oficialista.

En pocas líneas:

14:59 hsHoy

Una referencia filosa y crítica contra el Gobierno

El senador Carlos Linares (PJ de Chubut) fue el primero en hacer referencia a la decisión de Milei de frenar el pliego de María Verónica Michelli. “Es un escándalo y muestra que el Gobierno quiere manejar la Justicia, porque si alguien habla mal del gobierno y es familiar de algún juez, hay que correr a ese juez”, cuestionó.

14:51 hsHoy

Nombramientos en la Justicia

En la sesión, el oficialismo logró avanzar con más de 70 pliegos con el objetivo de designar jueces y fiscales. Entre ellos no estaba (como fue anunciado) el de María Verónica Michelli. Además, la bancada libertaria quiere aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts.

14:50 hsHoy

Polémica en el inicio del debate

De entrada se pidió un minuto de silencio para recordar a las víctimas de femicidio. En ese marco, Patricia Bullrich hizo uso de la palabra y destacó que la baja del número de femicidios durante la gestión libertaria y pidió hacer “políticas concretas, no ministerios burocráticos en los que se reparten la plata para causas que no tienen nada que ver”.

Las expresiones de la jefa de bloque de LLA generaron el rechazo inmediato de Juliana Di Tulio, referente de la bancada kirchnerista, quien acusó a Bullrich de no respetar el minuto de silencio y decir falacias para justificar sus críticas a gobiernos anteriores.

14:05 hsHoy

Hoy sesiona el Senado y LLA llega sin una estrategia clara para responder críticas por el pliego de Michelli

La Cámara alta se apresta a aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts. Ayer se reunió el oficialismo y hubo apoyos hacia Bullrich, pero pocas precisiones sobre quién defenderá la posición de la Casa Rosada

El pleno del Senado durante una sesión realizada el corriente año (NA)
El pleno del Senado durante una sesión realizada el corriente año (NA)

Después de horas convulsionadas para el oficialismo senatorial y, sobre todo, con columnas de humo a la vista, el pleno de la Cámara alta sesionará desde las 11 para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo, con dos holdouts, por UDS 171 millones. La atención no se centrará ahí después del milimétrico show -en contra de los deseos de Javier Milei- de la jefa libertaria, Patricia Bullrich, y una extensa reunión de bloque que dejó, de cara al recinto, una preocupación para nada menor: ¿quién defenderá en las próximas horas al primer mandatario?

Leer la nota completa
14:06 hsHoy

La foto de Karina Milei y Bullrich generó lecturas disímiles en el Gobierno y no logró aplacar el daño

En Casa Rosada aseguran que el retrato buscó “distender” la tensión generada. Sin embargo, algunos sectores detectaron que fue algo “forzado” y que refleja un momento complejo de la administración

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la senadora Patricia Bullrich
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la senadora Patricia Bullrich

“Siempre juntas”, fue la formulación elegida por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, para retratar la foto política de la semana en la que se la ve junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, días después de haber anticipado que desacataría la orden de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar de un periodista de La Nación.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Senado de la NaciónMaría Verónica MichelliPliegos judicialesPatricia BullrichLa Libertad AvanzaLey de Inviolabilidad de la Propiedad PrivadaÚltimas noticias

Últimas noticias

Tensa discusión entre Victoria Donda y el diputado libertario del Tesla: “Este señor nos está tomando de pelotudas”

La ex titular del Inadi y parlamentaria del Mercosur tuvo un duro intercambio con el legislador Manuel Quintar, al debatir sobre la marcha Ni Una Menos y el femicidio de Agostina Vega

Tensa discusión entre Victoria Donda y el diputado libertario del Tesla: “Este señor nos está tomando de pelotudas”

“Los héroes del Garrahan”: el Gobierno difundió un documental que reivindica la gestión libertaria y repasa un año de conflictos gremiales

La Casa Rosada publicó esta mañana una producción realizada por el documentalista mileista Santiago Oría, que registra los conflictos que se produjeron en el principal hospital pediátrico del país. En respuesta, los referentes sindicales se expresarán esta tarde en una conferencia

“Los héroes del Garrahan”: el Gobierno difundió un documental que reivindica la gestión libertaria y repasa un año de conflictos gremiales

Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales

En Ginebra, el cotitular cegetista Jorge Sola criticó la “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales y dijo que no rige la “modernización laboral sino la precarización del trabajo”

Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales

Javier Milei defendió en el Financial Times el desarrollo de la IA “sin la mano mortal de una regulación prematura”

El Presidente publicó un artículo de opinión en el diario británico, reconocido por su cobertura económica y política global, donde defendió el proyecto para modificar la ley de Sociedades, que impulsa el Gobierno y ya ingresó al Senado

Javier Milei defendió en el Financial Times el desarrollo de la IA “sin la mano mortal de una regulación prematura”

Nicolás Pino insistió en avanzar con una baja de impuestos al campo: “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina sostuvo que existe margen para reducir los derechos de exportación, destacó el dinamismo de las economías regionales y aseguró que el sector necesita reglas que incentiven la inversión y la competitividad

Nicolás Pino insistió en avanzar con una baja de impuestos al campo: “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es la ex policía que fue detenida tras protagonizar un choque fatal y ocultar un arma dentro de un patrullero

Quién es la ex policía que fue detenida tras protagonizar un choque fatal y ocultar un arma dentro de un patrullero

Tragedia en Mar del Plata: una joven de 14 años se atragantó mientras cenaba con su familia y murió

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el debate comenzará a centrarse en la casa donde falleció Diego

Windows 11 gratis: quiénes podrán instalarlo sin pagar una nueva licencia y desde cuándo

El segmento que ya domina las ventas: cuáles son y cuánto cuestan los 12 SUV compactos más baratos en junio

INFOBAE AMÉRICA

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

Comienzan los alegatos en el juicio contra Karmelo Anthony, acusado de asesinar a puñaladas a un estudiante durante una competición escolar

Los bloqueos no ceden en Bolivia durante el feriado por Corpus Christi: hay 84 cortes en todo el país

Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución

DEPORTES

“Lástima a nadie”: el detrás de escena del cruce más recordado del Nene Sanfilippo con Diego Armando Maradona en un programa de TV

“Lástima a nadie”: el detrás de escena del cruce más recordado del Nene Sanfilippo con Diego Armando Maradona en un programa de TV

La Catedral recibe una nueva edición del clásico de San Isidro

La lujosa llegada de Franco Colapinto a Mónaco y su exclusivo hospedaje durante el Gran Premio de Fórmula 1 en un imponente yate

Murió a los 91 años José “Nene” Sanfilippo, una de las máximas glorias del fútbol argentino

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”