Senado, en vivo: avanza el nombramiento de más de 70 jueces y fiscales y debaten proyectos clave para el Gobierno

El Senado sesiona hoy y La Libertad Avanza llegó sin una estrategia clara para responder críticas por la intención de Javier Milei de bajar el pliego de Verónica Michelli, decisión que provocó el rechazo de Patricia Bullrich y abrió una nueva grieta interna en la mesa de poder libertaria.
En ese contexto, la sesión en el recinto genera mucha expectativa porque expondrá cuál es la realidad de la bancada oficialista.
En pocas líneas:
Una referencia filosa y crítica contra el Gobierno
El senador Carlos Linares (PJ de Chubut) fue el primero en hacer referencia a la decisión de Milei de frenar el pliego de María Verónica Michelli. “Es un escándalo y muestra que el Gobierno quiere manejar la Justicia, porque si alguien habla mal del gobierno y es familiar de algún juez, hay que correr a ese juez”, cuestionó.
Nombramientos en la Justicia
En la sesión, el oficialismo logró avanzar con más de 70 pliegos con el objetivo de designar jueces y fiscales. Entre ellos no estaba (como fue anunciado) el de María Verónica Michelli. Además, la bancada libertaria quiere aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts.
Polémica en el inicio del debate
De entrada se pidió un minuto de silencio para recordar a las víctimas de femicidio. En ese marco, Patricia Bullrich hizo uso de la palabra y destacó que la baja del número de femicidios durante la gestión libertaria y pidió hacer “políticas concretas, no ministerios burocráticos en los que se reparten la plata para causas que no tienen nada que ver”.
Las expresiones de la jefa de bloque de LLA generaron el rechazo inmediato de Juliana Di Tulio, referente de la bancada kirchnerista, quien acusó a Bullrich de no respetar el minuto de silencio y decir falacias para justificar sus críticas a gobiernos anteriores.
Después de horas convulsionadas para el oficialismo senatorial y, sobre todo, con columnas de humo a la vista, el pleno de la Cámara alta sesionará desde las 11 para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo, con dos holdouts, por UDS 171 millones. La atención no se centrará ahí después del milimétrico show -en contra de los deseos de Javier Milei- de la jefa libertaria, Patricia Bullrich, y una extensa reunión de bloque que dejó, de cara al recinto, una preocupación para nada menor: ¿quién defenderá en las próximas horas al primer mandatario?
“Siempre juntas”, fue la formulación elegida por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, para retratar la foto política de la semana en la que se la ve junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, días después de haber anticipado que desacataría la orden de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar de un periodista de La Nación.