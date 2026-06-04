Senado, en vivo: avanza el nombramiento de más de 70 jueces y fiscales y debaten proyectos clave para el Gobierno

El Senado sesiona hoy y La Libertad Avanza llegó sin una estrategia clara para responder críticas por la intención de Javier Milei de bajar el pliego de Verónica Michelli, decisión que provocó el rechazo de Patricia Bullrich y abrió una nueva grieta interna en la mesa de poder libertaria.

En ese contexto, la sesión en el recinto genera mucha expectativa porque expondrá cuál es la realidad de la bancada oficialista.