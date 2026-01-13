Pinamar: un nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera

El menor fue asistido por personal médico en el lugar antes de su traslado al hospital (Diego Medina)

En La Frontera de Pinamar, un menor de 8 años resultó gravemente herido tras un choque múltiple y quedó en terapia intensiva. El episodio ocurrió en la intersección de Libertador y Ameguino en horas de la tarde de este lunes.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando, desde el interior de la zona de La Frontera, salió un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, con un golpe en la cabeza y sin recuperar la conciencia tras el impacto.

Ambos habían sido parte de una colisión que involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca, y a otro UTV negro y rojo CAN-AM manejado por una mujer de 25 años.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, en apenas segundos arribó otro conductor, acompañado por dos niñas que también sufrieron traumatismos. Las menores fueron trasladadas por sus propios familiares al hospital local, mientras que el niño de 8 años fue asistido en el lugar. “Se le realizaron tareas de reanimación y fue derivado en ambulancia al hospital zonal en estado grave”, señalaron.

El hospital zonal de Pinamar, ubicado en Avenida Shaw 255, confirmó que el menor permanece bajo cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. El personal médico continúa con las acciones necesarias para estabilizarlo.

El lugar del choque quedó preservado por las autoridades, que realizaron los procedimientos legales de rigor y mantienen la zona bajo custodia. La carátula judicial del hecho es lesiones culposas, según consta en la documentación oficial.

Todas las áreas de seguridad y tránsito participaron en las tareas posteriores al incidente, coordinando el traslado de los heridos y asegurando la preservación de la escena para las pericias correspondientes.

Picadas ilegales en Pinamar: detuvieron a ocho personas en La Frontera

La iniciativa contempla un despliegue de seguridad, salud y transporte para los principales destinos turísticos, con la participación de varias áreas provinciales

Ocho personas fueron detenidas por realizar picadas ilegales en el sector conocido como “La Olla“, de Pinamar, durante un operativo preventivo integral desplegado como parte del dispositivo de seguridad de la temporada de verano.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el episodio ocurrió en la zona de La Frontera, un área frecuentada por turistas y residentes donde, un grupo de conductores ejecutó “picadas de extremo a extremo”, circulando a alta velocidad y realizando maniobras que pusieron en riesgo tanto a los presentes como al personal de seguridad. Personal de la Jefatura de Policía Comunal de Pinamar encabezó el operativo, acompañado por efectivos de la DDI Pinamar, Inteligencia Criminal, Grupo de Apoyo Departamental (GAD), GPM, Infantería, Caballería y el área de Comunicaciones.

La intervención policial derivó en la aprehensión de ocho personas, que conducían distintos vehículos, entre camionetas y UTV, todos identificados como partícipes de las acciones peligrosas.

A su vez, las autoridades notificaron de lo sucedido al fiscal de turno, Sergio García, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N° 5 de Pinamar, quien dispuso la incautación de los rodados y la notificación de los aprehendidos conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. Además, se inició la formación de actuaciones por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la realización de pruebas de velocidad o maniobras peligrosas en la vía pública.

Las acciones de prevención en Pinamar se enmarcan dentro del Operativo “De Sol a Sol”, un despliegue que involucra a más de 20.000 policías, 200 patrulleros y 60 motos para tareas de prevención en los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. El dispositivo incluyó además 35 ambulancias, un helicóptero sanitario, 18 postas del programa “Marea Sanitaria” y refuerzos en hospitales y centros de salud, con el objetivo de asistir a quienes vacacionan en la región.