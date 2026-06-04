Mercado Libre abrió un centro logístico en Don Torcuato y confirmó que generará 900 empleos

El nuevo centro logístico de Mercado Libre en Don Torcuato cuenta con 11.000 metros cuadrados y capacidad para procesar hasta 1,5 millones de paquetes por mes

Mercado Libre inauguró en Don Torcuato un nuevo centro logístico que demandó una inversión de USD 1,3 millones y que proyecta generar unos 900 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. La empresa de comercio electrónico fundada por Marcos Galperin busca ampliar su capacidad operativa, acelerar entregas y reforzar su red en la Zona Norte del AMBA.

El nuevo predio tiene 11.000 m² y una capacidad instalada para procesar hasta 1,5 millones de paquetes por mes. En picos de demanda puede mover 60.000 envíos por día y, dado que ya se encuentra operativo, abastece desde abril de 2026 a Tigre, San Fernando, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Isidro y otros partidos cercanos.

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Según informó en un comunicado que envió a la prensa, la compañía prevé generar cerca de 200 empleos directos y más de 700 indirectos en el distrito. El centro es operado junto a Loginter y forma parte del plan de expansión logística de Mercado Libre en la Argentina.

La apertura, comunicó Mercado Libre, responde a la “estrategia con la que la empresa viene ampliando su infraestructura en el país”. En los últimos meses, el gigante de ecommerce local anunció nuevos centros de almacenamiento y también la incorporación de envíos aéreos operados con aviones de carga de Aerolíneas Argentinas, una iniciativa que ya había probado el año pasado, también con aeronaves de la línea de bandera.

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Adrián Ecker, VP de Commerce y country manager de Mercado Libre Argentina, explicó el objetivo de la inversión: “La inauguración de este centro forma parte del plan de expansión logística que estamos desarrollando en todo el país para seguir mejorando la experiencia de quienes compran y venden en Mercado Libre. Estas inversiones nos permiten ampliar nuestra capacidad operativa, acelerar los tiempos de entrega y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para miles de personas y PyMEs”.

Enfrentamiento con la Provincia de Buenos Aires

La empresa llega a esta inauguración luego de que la semana pasada se conociera que el gobierno de la provincia de Buenos Aires la imputara por incluir cláusulas presuntamente abusivas en sus contratos de adhesión. La compañía de Marcos Galperin podrá presentar un descargo y ofrecer un plan de modificación de esas cláusulas; de lo contrario, la administración de Axel Kicillof le aplicará una multa de $1.815 millones.

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La inversión permitirá crear cerca de 900 puestos de trabajo directos e indirectos y reforzar la red de distribución en varios partidos del norte bonaerense

Según el ministerio de Producción bonaerense, el expediente detectó al menos 10 cláusulas que podrían perjudicar al consumidor. Entre ellas, señaló la posibilidad de que Mercado Libre modifique unilateralmente los términos y condiciones del contrato sin consentimiento del usuario, traslade al cliente fallas de su propia plataforma, no asuma responsabilidad si la cuenta del cliente es hackeada, considere vencido un préstamo por “sospechas de incumplimiento” o cobre tarifas sin informar antes su monto y su motivo.

El mismo expediente también cuestionó que cualquier litigio deba tramitar exclusivamente en tribunales porteños y observó que la empresa queda eximida de responder ante cualquier daño que sufra el usuario. Tras conocerse la sanción, Mercado Libre afirmó que mantiene “un diálogo permanente y constructivo” con los reguladores de todo el país, “incluyendo la Provincia de Buenos Aires”.

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Suba de ingresos y caída del margen operativo

Según su último balance presentado durante la primera semana de marzo, en los primeros tres meses del año la compañía registró su crecimiento de ingresos más acelerado de los últimos cuatro años. Mercado Libre informó ingresos netos por USD 8.845 millones, con un alza interanual del 49%.

El resultado operativo fue de USD 611 millones, con una caída del 19,9% frente al mismo período del año anterior. El ingreso neto cerró en USD 417 millones, equivalente a un margen neto del 4,7%, por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban un margen operativo de al menos 9 por ciento.

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En los últimos seis meses, la acción de Mercado Libre cayó 23,22%, desde $27.000 en diciembre de 2025 hasta los actuales $20.730. La trayectoria estuvo marcada por bajas pronunciadas entre febrero y abril de 2026, cuando la empresa presentó su balance y el mercado esperaba mejores márgenes. En mayo hubo intentos de recuperación, pero el precio no logró consolidarse. La cotización sigue lejos de los valores máximos alcanzados a fines de 2025.