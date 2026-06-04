Nueva VTV: qué dijo el Gobierno sobre los cambios a la revisión técnica obligatoria que empiezan a regir el mes próximo

Federico Sturzenegger explicó los cambios a la VTV

A partir del mes próximo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) sumará cambios que afectan tanto a los automovilistas como a los talleres habilitados para realizar el control. El Gobierno modificó la normativa y amplió el universo de establecimientos autorizados para llevar adelante la revisión técnica obligatoria. El objetivo central de la medida es facilitar el cumplimiento del trámite, otorgar mayor comodidad a los usuarios y fomentar la competencia entre prestadores, según surge de la nueva regulación oficial.

La principal novedad consiste en que, desde ahora, los talleres que ya verifican camiones de carga y colectivos podrán también inspeccionar automóviles particulares. La medida apunta a aprovechar la infraestructura existente y agilizar el proceso. En este contexto, Federico Sturzenegger explicó: “Lo que hicimos fue que esos talleres de revisión técnica obligatoria, que hoy ya te verifican los camiones de carga y los colectivos, puedan hacer también automóviles privados”. El funcionario puntualizó que la ley de tránsito ya contemplaba esta facultad para los talleres, por lo que no resulta necesario que las provincias adhieran especialmente a la normativa.

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El asesor presidencial detalló cómo funciona la inscripción de los nuevos talleres habilitados: “¿Quién se puede inscribir como un taller que hace la revisión técnica obligatoria? El que tiene una suerte de equipamiento. No es una cosa que viene cualquier taller y dice: ‘Lo hago’, sino que hay como un requisito, te tenés que registrar”. Sturzenegger agregó que desde la entrada en vigencia de la medida, diferentes concesionarias y redes de servicios empezaron a inscribirse para ofrecer el servicio de VTV junto con el mantenimiento de los vehículos.

Sturzenegger señaló que la mayoría de los accidentes viales no se debe a fallas técnicas del vehículo

La propuesta apunta a que el propio concesionario, al realizar el service del vehículo, pueda certificar la VTV en el mismo acto. “El concesionario lo va a usar como una herramienta de marketing. Te va a decir: ‘Venite a hacer el service acá y te vas con la VTV hecha’. Vas a tener más competencia y definitivamente mucha más comodidad”, sostuvo Sturzenegger.

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Sobre el control de calidad y el posible conflicto de intereses, el funcionario aclaró que los talleres y profesionales que firman la VTV están sujetos a responsabilidad y a controles específicos. “Hay un profesional, y ese profesional está registrado y tiene su responsabilidad. Si hay un accidente de algún lugar que viene, va a ser sujeto a las sanciones”, señaló Sturzenegger. Remarcó que no se modificaron los requisitos técnicos para la revisión, ni los procedimientos de control, sino que únicamente se amplió el universo de prestadores.

El asesor presidencial se refirió a la discusión sobre la función real de la VTV en términos de seguridad vial. “Las estadísticas viales indican que solo el 1 % de los accidentes se produce por defectos de los autos”, explicó. Añadió que la mayoría de los siniestros viales se relaciona con exceso de velocidad y consumo de alcohol, mientras que el 70 % de los incidentes vinculados con fallas técnicas se debe a neumáticos y frenos. “El 90 % de los accidentes son exceso de velocidad y alcohol. Si realmente queremos tener un control del tema vehicular y seguridad vial, va por ahí”, afirmó.

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A pesar de los reclamos en redes sociales que piden la eliminación total de la VTV, Sturzenegger subrayó que el Gobierno no avanzó en ese sentido. “No fuimos a ese debate sobre si VTV sí o no. Simplemente lo que estamos diciendo es quién hace la VTV, quién puede hacer la VTV”, explicó. En ese marco, reiteró que la revisión técnica obligatoria sigue vigente y mantiene el mismo esquema de controles.

El Gobierno defendió que la revisión técnica obligatoria mantendrá los mismos controles, pero con más prestadores

Respecto a la validez de la VTV otorgada por los nuevos talleres habilitados a nivel nacional, Sturzenegger aclaró: “Esa VTV es válida, por nivel nacional es válida”. Sin embargo, reconoció que algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, expresaron reparos y diferencias con la aplicación de la medida. El funcionario opinó que esas resistencias tienen más que ver con la defensa de intereses económicos locales que con la seguridad vial: “La verdad que lo que están defendiendo es un negocio que armaron con la VTV, porque no tiene ninguna lógica lo que están diciendo”.

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El asesor presidencial también remarcó la importancia de orientar los controles hacia los factores que más influyen en la siniestralidad. “Yo preferiría un puesto con cinco policías que al cien por ciento de los conductores que pasen le chequeen el alcoholemia, que no, que al uno por ciento vea si tienen seguro”, manifestó Sturzenegger.

La implementación de los cambios en la VTV comenzará a regir a partir del mes próximo en todo el país, con excepción de aquellas provincias que decidan mantener sistemas propios o adicionales. Los talleres interesados podrán registrarse siempre que cumplan con los requisitos técnicos y equipamiento exigido por la normativa vigente. La revisión técnica obligatoria seguirá teniendo los mismos controles y exigencias, pero con una mayor oferta de prestadores y la posibilidad de realizar el trámite en simultáneo con el service del vehículo.

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