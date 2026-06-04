Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el debate comenzará a centrarse en la casa donde falleció Diego

El proceso oral sigue con los testimonios de dos trabajadores a cargo de la gestión de la internación domiciliaria. Los detalles

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FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian
FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

El juicio por la muerte de Maradona está próximo a cumplir sus dos meses de desarrollo. En este contexto, el debate oral avanza en la reconstrucción de lo que ocurrió en los 15 días previos al fallecimiento.

Este jueves los testigos que declararán son Walter Espeche, auditor de la prepaga, y Nelsa Marilyn Pérez, coordinadora de enfermería administrativa de Medidom, empresa contratada por la prepaga del Diez para gestionar la coordinación de los dos enfermeros que lo atendían.

13:26 hsHoy

Cómo era la casa donde murió Diego Maradona en Tigre

Tenía dos plantas y estaba ubicada en el barrio San Andrés, en Benavídez. Es uno de los puntos centrales en el juicio donde se debaten las responsabilidades médicas de su deceso

La habitación donde falleció el Diez
La habitación donde falleció el Diez

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa ubicada en el lote 45 del barrio privado San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez, Tigre. Esa vivienda, hoy, es considerada una prueba fundamental en el juicio por la muerte de Maradona, donde se debaten las responsabilidades médicas en el fallecimiento del Diez.

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12:38 hsHoy

Quiénes son los testigos del día

Walter Espeche era un auditor de la prepaga que mantenía contacto con Agustina Cosachov, psiquiatra de Maradona y acusada en este juicio, sobre los cuidados que el exfutbolista recibía en la casa de Tigre donde murió.

Nelsa Pérez, por su parte, coordinaba los pedidos que le hacía el cuerpo médico tratante del Diez. Y brindará detalles sobre las solicitudes que recibió por parte de la prepaga, entre los que figuraba la designación de un coordinador de enfermeros.

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