Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el debate comenzará a centrarse en la casa donde falleció Diego

FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

El juicio por la muerte de Maradona está próximo a cumplir sus dos meses de desarrollo. En este contexto, el debate oral avanza en la reconstrucción de lo que ocurrió en los 15 días previos al fallecimiento.

Este jueves los testigos que declararán son Walter Espeche, auditor de la prepaga, y Nelsa Marilyn Pérez, coordinadora de enfermería administrativa de Medidom, empresa contratada por la prepaga del Diez para gestionar la coordinación de los dos enfermeros que lo atendían.