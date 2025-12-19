Predicciones astrológicas para 2026: signos favorecidos, energias del año y consejos de Jimena La Torre

Qué nos depara el 2026, según la astróloga Jimena La Torre

Durante una visita al ciclo de la mañana de Infobae en Vivo, la reconocida astróloga y especialista en disciplinas esotéricas Jimena La Torre aseguró este viernes que Cáncer y Leo serán los signos más afortunados del próximo año, al tiempo que anticipó que “las luminarias van a brillar con fuerza” y que la energía disponible habilitará “24 horas de oportunidades diarias para ser feliz”.

“Habrá triunfo y abundancia para la Argentina”, vaticinó la experta, augurando una etapa marcada por el éxito y el liderazgo bajo la influencia del Sol y la Luna.

En declaraciones brindadas durante la charla con los conductorres Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Maru Duffarrd, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la astróloga profundizó sobre las predicciones anuales que comienza a elaborar desde abril del año anterior y que, según sus palabras, se basan en la “astrología de técnicas predictivas”.

De acuerdo con su análisis, el 2026 será “el año de las luminarias”, donde los signos regidos por el sol y la luna —es decir, Leo y Cáncer— tendrán un periodo de especial expansión, augurando felicidad y prosperidad tanto a nivel personal como colectivo. “Siempre hago una descripción muy detallada de los planetas y movimientos, porque la gente suele confundir los influjos globales con los personales. Este año se destaca por el paso de Júpiter por Cáncer y Leo, lo que abre portales de logro, triunfo y plenitud”, detalló.

Sin embargo, La Torre remarcó que no solo los leoninos y cancerianos tienen motivos para celebrar. “Cada signo tendrá su cuota de energía positiva y de desafíos por atravesar, pero hay dos que son especialmente protagonistas. Yo lo llamo el año de las luminarias porque los más favorecidos son Cáncer y Leo: la luna y el sol los rigen y estarán en posiciones clave”, determinó.

"Este año se destaca por el paso de Júpiter por Cáncer y Leo, lo que abre portales de logro, triunfo y plenitud”, detalló Jimena La Torre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el método predictivo, reveló que “los astrólogos usamos el libro de efemérides para ver todos los tránsitos planetarios y movimientos de los astros, como los eclipses o los mercurios retrógrados”. Y en cuanto a su trabajo para elaborar el horóscopo anual, precisó: “Hago una lista de posiciones y luego armo un calendario día por día, porque creo que hay que aprovechar cada pequeña ventana de energía para ser feliz”.

En tanto, explicó que para 2026, Júpiter —considerado el planeta más beneficioso de la astrología tradicional y regente de Sagitario— estará atravesando los decanatos de Cáncer y Leo, motivo por el que estos dos signos sumarán logros, vitalidad y una gran capacidad para alcanzar objetivos.

Sobre la expectativa para el futuro del país, La Torre aseguró: “El destino de la Argentina está muy vinculado a la energía de Cáncer para este ciclo, así que veo triunfo y avance, con colores patrios involucrados en los símbolos astrológicos. Veo un 24/7 de trabajo y decisión, con una invitación a moverse, a no quedarse quietos y a aprovechar las oportunidades”.

Recomendaciones para los distintos signos

La dinámica de consulta incluyó recomendaciones para los distintos signos, poniendo énfasis en la carta del tarot que acompaña a cada uno durante el año. Sobre Leo, fue categórica: “El 2026 tiene la palabra ‘logros’ escrita en su destino, representada por el arcano El Emperador: una carta de estímulo, vida, acompañamiento y buen respaldo. Leo será sol pleno en la playa: un día de esos que no se olvidan”. Añadió que Libra tampoco quedará relegado: “El año suma diez, y el primer y último día del año forman portales de uno, asociados a liderazgo y apertura. Para Libra, la carta del Sol implica dar, liderar, trabajar de sol a sol: mucho nacimiento de proyectos y expansión”.

Consultada sobre Géminis, la especialista señaló: “El mundo está liderado por Géminis; prueba de ello es la explosión de la inteligencia artificial y de líderes internacionales que pertenecen a este signo. En 2026, como es un año que suma uno, Géminis necesitará rodearse de afectos y multiplicar sus vínculos: este será el año de los amantes, de elegir hacer las cosas acompañado. No va a poder ni querer estar solo”.

Respecto a Aries, Jimena La Torre mostró entusiasmo por la incidencia de varios planetas en signos de fuego: “Será número uno porque Júpiter, Neptuno y Saturno pasan al signo. Habrá mucho deseo de liderazgo, fuerza para encarar nuevos proyectos y una energía de inicio que no se ve todos los años. La carta del mago lo acompaña, con todos los elementos a disposición: amor, trabajo, dinero y justicia, pero siempre desde el liderazgo”.

Sobre Escorpio, la astróloga adelantó una etapa de cosecha: “Le sale la Emperatriz, la fertilidad. Será tiempo de recibir frutos por el trabajo bien hecho, de estabilizarse y ver buenas devoluciones. Júpiter ya benefició a Escorpio en 2025 y en la segunda parte de 2026 la energía leonina trae mejoras”. Particularizó que quienes nacieron a comienzos de noviembre deberán estar alertas en octubre, cuando los planetas señalen un momento para hacer un alto y concentrarse en el autoconocimiento.

Sobre los signos restantes, La Torre compartió una “línea de tendencia” general. “Tauro tendrá que trabajar su fuerza interior, sobre todo en la segunda parte del año. Piscis contará con justicia favorable, contratos y mucho trabajo. Capricornio deberá aprender a relajarse; la carta del loco indica soltar control, reducir cargas y estar abiertos a viajes inesperados. Sagitario brillará como nunca: la estrella en el tarot muestra multiplicidad de caminos, expansión a los ocho puntos cardinales, muchas oportunidades. Virgo vivirá un ciclo de profundo contacto con la intuición y la vida doméstica, mientras que Acuario experimentará una búsqueda espiritual inédita por la entrada de Plutón en sus primeros grados”, enumeró.

Dejó, sin embargo, una advertencia: “Los años bajo dominio de Leo suelen ser escenario de guerras de egos y disputas de poder entre líderes. Después de la mitad del año, pueden darse cierres de etapas, movimientos en los lugares de poder y cierta tendencia imperial. Habrá que estar atentos a quienes buscan imponer sus límites y dominar espacios”, alertó.

Y para aquellos que esperaban consejos de protección, aclaró: “Yo no quiero generar alertas exageradas. Sí, el 2026 tiene mucho de abundancia y liderazgo, pero también puede implicar desafíos de convivencia. Lo importante es escuchar, tomar lo que resuena y abrazar lo positivo que puede traer el año”.

