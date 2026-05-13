Video: un hombre se descompensó mientras manejaba y chocó contra un auto estacionado en Mar del Plata

El conductor se encontraba inconsciente y fue trasladado en ambulancia a un hospital

Un conductor sufrió un ACV al volante, perdió el control de su Peugeot 308 y chocó contra un auto estacionado en la esquina de San Juan y Rawson, en Mar del Plata, a las 6:30 de la mañana de este miércoles. El impacto dejó atónitos a vecinos, comerciantes y transeúntes que comenzaban su jornada cuando el siniestro sacudió la zona.

Las imágenes de una cámara de seguridad del barrio muestran cómo el vehículo acelera instantes antes del choque, producto del desvanecimiento del conductor y la consiguiente pérdida de control del rodado.

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El auto embistió un contenedor, golpeó el cordón y un árbol antes de estrellarse contra el Volkswagen Gol de un vecino, identificado como Raúl, que estaba estacionado en el lugar. Incluso provocó que ambos vehículos se desviaran hacia el centro de la calle. En el mismo video, que encabeza la nota, se puede ver cómo algunos peatones y vecinos fueron a ver cómo se encontraban las personas involucradas.

Fue el propio Raúl quien salió sorprendido de su domicilio al escuchar el estruendo. Lejos de preocuparse por los daños a su auto, su atención fue directamente para el otro conductor. “El conductor del Peugeot se descompuso, se lo acaba de llevar la ambulancia”, le dijo a 0223. Luego, describió el tendal que dejó el impacto: “Agarró mi auto, el cordón y el árbol, además del contenedor”.

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Un conductor sufrió un ACV al volante en Mar del Plata y chocó contra un auto estacionado, generando preocupación entre los vecinos

La ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó de urgencia al conductor del Peugeot 308 al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), ya que llegó al lugar inconsciente.

Horas más tarde, fuentes del Higa confirmaron a 0223 la causa médica detrás del accidente: el automovilista había sufrido un ACV. “Tuvo una parálisis plejia izquierda y disartria”, precisaron desde el centro médico. El estado de salud del conductor está a la espera de los chequeos médicos para determinar su evolución.

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Se quedó dormido, perdió el control de su camioneta y se incrustó en un edificio

La tranquilidad del barrio porteño de Caballito se rompió de manera abrupta durante una madrugada, semanas atrás, cuando una camioneta utilitaria embistió el hall de entrada de un edificio residencial y destruyó por completo la puerta de vidrio de la fachada. El hecho no dejó personas heridas.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el siniestro tuvo lugar en la esquina de la avenida Directorio y la calle Curapaligüe. La magnitud del impacto fue tal que el vehículo llegó a desplazar un tótem de seguridad que se encontraba fijo en el ingreso del inmueble.

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En Caballito, un conductor se quedó dormido al volante y terminó incrustando su camioneta utilitaria contra el hall de entrada de un edificio residencial

De acuerdo con la versión oficial, “el conductor se quedó dormido producto del cansancio y colisionó con el blindex de la fachada de un edificio”. El hombre salió ileso del accidente. Una vez constatado que la estructura no presentaba daños graves, las autoridades retiraron la camioneta del lugar y la ubicaron a un costado de la avenida Directorio. “No hay riesgo de derrumbe”, señalaron.

Uno de los vecinos del edificio describió la escena al canal A24 con una mezcla de sorpresa y resignación: “La verdad que nos levantamos a la madrugada, escuchamos un golpe y estaba el auto ahí, en el hall de entrada. Acá son seguidos los choque porque en la curva vienen muy rápido. Y hoy nos encontramos con este regalito”.

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Rubén, otro residente del edificio, precisó que el propio conductor admitió haberse dormido al volante. Sus palabras describieron con detalle el alcance de la colisión y los objetos que el impacto derribó o desplazó dentro del ingreso: “Fue muy fuerte el choque. Desplazó la mesa del encargado, la silla y el tótem de seguridad. Debería haber una imagen. Nosotros no la pudimos verificar porque, el panel, la computadora, quedó abajo”.