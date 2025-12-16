Bomberos llevan una semana luchando contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces: se quemaron 250 hectáreas

La causa del incendio en el Lago Menéndez se atribuye a la caída de rayos, según el reporte oficial del parque nacional

El incendio forestal que afectó aproximadamente 250 hectáreas de bosque nativo en el brazo sur del Lago Menéndez mantiene en alerta a las autoridades y al personal especializado del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut. De acuerdo con la información oficial compartida por el organismo, el fuego se inició el pasado 9 de diciembre y la causa se vincula a la caída de rayos en la zona.

El foco continúa activo, según confirmaron voceros del Parque, y se desarrolla sin riesgos inmediatos para infraestructura o instalaciones turísticas. El trabajo en el territorio incluye el despliegue de medios aéreos y cuadrillas terrestres que buscan contener el avance de las llamas y evitar la expansión del foco.

Como parte de las maniobras durante las últimas 24 horas, se realizó el traslado lacustre de cuatro cuadrillas de especialistas en manejo del fuego, quienes actúan con herramientas manuales y sistemas de línea de agua.

El operativo de combate incluye helicópteros con helibalde, aviones hidrantes y estrictos protocolos de bioseguridad en Los Alerces

La operación cuenta con el respaldo de una flota compuesta por dos helicópteros equipados con helibalde, un avión anfibio y dos aviones hidrantes modelo AT. Toda la dotación y los elementos utilizados ingresan al área luego de someterse a procedimientos de desinfección exigidos por el protocolo de bioseguridad, vigente en todas las áreas prístinas del parque nacional, aseguraron en el comunicado oficial del Parque Nacional Los Alerces, compartido por redes sociales.

Las condiciones meteorológicas añaden complicaciones: el reporte oficial indica una temperatura máxima prevista de 17 grados y una humedad relativa mínima de 45 % para la jornada, junto a vientos de entre 35 y 45 kilómetros por hora con ráfagas superiores provenientes del sector oeste, e incluso probabilidad de lluvias aisladas.

A pesar del despliegue, los visitantes pueden acceder con normalidad a sendas, servicios turísticos y áreas de uso público bajo las normas habituales. El sistema de prevención se mantiene activo, y las restricciones para el uso de fuego conservarán su vigencia, recordaron los responsables del área protegida: la prohibición continuará hasta el 30 de abril de 2026, límite hasta el cual sólo se permite el uso en predios de campamentos regenteados por prestadores habilitados.

Otro incendio en Chubut

En Loma de la Chancha – El Turbio, la coordinación de brigadas logró controlar el incendio tras días de difícil acceso y condiciones climáticas adversas

En la zona de Loma de la Chancha – El Turbio, situada en Chubut, la coordinación entre la AFE, la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación, el Hospital Rural Lago Puelo y la Prefectura consiguió ayer que el incendio se mantuviera bajo control.

Las labores conjuntas incorporaron el empleo de un helicóptero Bell 212, camiones específicamente destinados al comando de operaciones y cisternas para la provisión de combustible. Hasta la fecha, no se ha precisado el total de hectáreas dañadas, debido a las dificultades para ingresar al área y porque los equipos aún trabajan en el relevamiento y determinación de la superficie afectada.

Las llamas tuvieron su origen en descargas eléctricas ocurridas durante tormentas a finales de noviembre, lo que desató múltiples focos en una región de acceso particularmente limitado. El subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, Eduardo Pérez, declaró a LM Neuquén: “Es una zona de muy difícil acceso. Estuvimos dos días sin lograr que trabajen los medios aéreos por las condiciones climáticas, ya que ha estado estancado el humo ahí”.

La propagación del fuego se facilitó por la sequía prolongada que caracterizó ese año y la abundancia de material vegetal seco, fácilmente inflamable. En el período más crítico, el área afectada superó las 1.500 hectáreas, lo que demandó la actuación de al menos 110 integrantes, entre brigadistas y personal de apoyo.

En el operativo llevado adelante en El Turbio se emplearon tres aviones hidrantes, dos helicópteros y la reubicación de los campamentos, como respuesta a la imposibilidad de realizar un ataque directo por el tipo de vegetación presente. Además, el equipo de Incendios y Emergencias del Parque Nacional Lago Puelo prestó asistencia desde las cotas más elevadas, con el objetivo de restringir el avance del incendio hacia la vecina provincia de Río Negro.