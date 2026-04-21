Economía

Mercados: la baja de Wall Street le quita fuerza a la recuperación de acciones y bonos argentinos

Los indicadores de Nueva York ceden 0,2%, mientras que los precios del petróleo suben más de 2%. El S&P Merval sube 0,6% y los bonos en dólares pierden 0,3%, con un riesgo país en 531 puntos

Guardar
Los negocios en Wall Street se mueven con cierta aversión al riesgo.
Los negocios en Wall Street se mueven con cierta aversión al riesgo.

Las acciones estadounidenses registran leves pérdidas este martes, mientras los inversores evaluaban la audiencia de confirmación de Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal norteamericana (Fed), y sopesaban la salida de Tim Cook como director ejecutivo de Apple.

El promedio industrial Dow Jones cae un 0,1%. Mientras tanto, el S&P 500 baja un 0,2% y el Nasdaq Composite resta un 0,1% tras las leves pérdidas del anterior cierre de las acciones de Wall Street el lunes.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 0,6% en pesos, en los 2.940.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ceden un 0,3% en promedio.

El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU respecto de sus similares emergentes, asciende cinco unidades para la Argentina, en los 531 puntos básicos.

El candidato a presidente de la Fed Kevin Warsh declaró durante su audiencia de confirmación que la pugna entre el presidente Trump y el banco central podría estar llegando a su fin.

Warsh rechazó la idea de que haría todo lo que Trump le pidiera. Cuando se le preguntó si sería el “títere” del presidente, Warsh respondió: “Absolutamente no”.

En Oriente Medio, el presidente Trump afirmó que los negociadores estadounidenses están listos para partir hacia Pakistán y reanudar las conversaciones. El presidente también dio a entender que Estados Unidos no planea extender el alto el fuego temporal con Irán, que expira el miércoles por la noche. En una entrevista con CNBC, el presidente declaró que busca un acuerdo, pero admitió: “Preveo que habrá bombardeos porque creo que esa es la mejor postura”.

El escollo macrofinanciero que implica la incertidumbre por la guerra en la zona del Estrecho de Ormuz pone un freno a las expectativas inversoras y juega en contra de los activos en general, salvo excepciones como el sector energético.

Los precios del petróleo suben un 2,6%, a USD 89,72 el barril del crudo de Texas para entrega en mayo, y a USD 97,94 el Brent del Mar del Norte con entrega en junio.

El ADR de YPF avanza un 5%, a USD 43, mientras que Vista Energy gana 1,6%, a la vez que Grupo Galicia sube 0,5% y Mercado libre cae 0,1 por ciento.

Dentro del panorama local, para generar mayor confianza entre los inversores, con la idea de despejar próximos vencimientos, el Tesoro realizará durante esta jornada un canje de bono amortizable el 30 de abril por otro título al 30 de junio.

El FMI (Fondo Monetario Internacional) viene de aprobar a nivel técnico la segunda revisión del programa económico argentino, mientras que el Banco Mundial (BM) trabaja en una garantía por hasta 2.000 millones de dólares para ayudar al país a refinanciar deuda. Por su parte, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) señaló que espera ampliar el apoyo financiero a más de 7.200 millones de dólares.

“La actualidad económica argentina tiene dos pilares: la dinámica de la inflación y la acumulación de reservas internacionales. Si bien el índice de precios de marzo alcanzó 3,4%, se espera una cifra menor para abril -en torno a 2,5%-. Por otro lado, el Banco Central mantiene un ritmo constante de compra de divisas y supera los USD 6.000 millones en lo que va del año. Adicionalmente, la obtención de garantías vía organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID fortalece el programa financiero”, puntualizó Rava Bursátil.

El presidente Javier Milei, que sigue de visita en Israel, enfrenta ruidos políticos locales ante denuncias de corrupción en el seno del Gobierno, mientras aumentan las dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema económico de cara a un año electoral en 2027.

“Que el ajuste no termine mal depende de las políticas de Estado”, sostuvo el economista Mario Cimoli, citado por Reuters.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAacciones Argentinariesgo país Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Los argentinos consumen 5 kilos menos de carne vacuna y 1,5 kilos más de cerdo que hace un año

Un informe de FADA atribuye el cambio de hábitos a la inflación, la suba de costos internacionales y la elevada carga impositiva. La carne vacuna lidera los aumentos y su precio ya supera largamente a la inflación general

Los argentinos consumen 5 kilos menos de carne vacuna y 1,5 kilos más de cerdo que hace un año

Cómo manejar en días de lluvia: qué hacer para evitar accidentes y viajar más seguro

Las precipitaciones habituales de la época plantean un escenario diferente para ir en moto o en auto por la calle. No todo pasa por la precaución propia sino por controlar el entorno y el medio mecánico disponible

Cómo manejar en días de lluvia: qué hacer para evitar accidentes y viajar más seguro

Qué está pasando en la actividad y por qué Caputo anticipó una leve baja en febrero

El ministro de Economía ya reveló que el dato del segundo mes puede presentar un retroceso. Lo que adelantan los relevamientos sectoriales para marzo y “los mejores 18 meses” que supuestamente se vienen

Qué está pasando en la actividad y por qué Caputo anticipó una leve baja en febrero

Cuál fue la explicación que le dio el vicepresidente del BCRA a inversores extranjeros sobre la suba de la inflación

Vladimir Werning hizo una presentación en Washington, en la que detalló los motivos del aumento del índice de precios en los últimos meses

Cuál fue la explicación que le dio el vicepresidente del BCRA a inversores extranjeros sobre la suba de la inflación

Cuáles son los 7 desafíos que enfrentará Apple en su nueva etapa sin el liderazgo de Tim Cook

John Ternus sucederá a Tim Cook como CEO de la tercera compañía global por capitalización bursátil. Nuevos productos y el peso de las expectativas por el desarrollo de IA

Cuáles son los 7 desafíos que enfrentará Apple en su nueva etapa sin el liderazgo de Tim Cook
DEPORTES
Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Simeone no arriesga: Lookman y Sorloth, bajas ante el Elche y en duda para la Champions League

Los secretos del físico de Erling Haaland: su dieta de 6.000 calorías por día a base de corazón, hígado y una “poción mágica”

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

TELESHOW
Analía Castro, la niña de La Historia Oficial, recordó a Luis Puenzo tras su muerte: “Era un ser maravilloso”

Analía Castro, la niña de La Historia Oficial, recordó a Luis Puenzo tras su muerte: “Era un ser maravilloso”

El tenso episodio de Fabiana Cantilo al aire de un stream que terminó en risas: el video viral

El día en que Luis Puenzo ganó el Oscar con La Historia Oficial: la emoción y el orgullo del primer galardón argentino

Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

Las consultas en hospitales por picaduras de garrapatas se triplican y elevan el riesgo de enfermedades

Cáncer colorrectal en jóvenes: vinculan la dieta, el tabaco y los pesticidas con el aumento de casos

Este parásito que come carne viva y puede causar infecciones graves se acerca a Estados Unidos

Bolivia tendrá por primera vez dos gobernadoras mujeres: quiénes son Gabriela De Paiva y María René Soruco