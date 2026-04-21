Mercados: la baja de Wall Street le quita fuerza a la recuperación de acciones y bonos argentinos

Los negocios en Wall Street se mueven con cierta aversión al riesgo.

Las acciones estadounidenses registran leves pérdidas este martes, mientras los inversores evaluaban la audiencia de confirmación de Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal norteamericana (Fed), y sopesaban la salida de Tim Cook como director ejecutivo de Apple.

El promedio industrial Dow Jones cae un 0,1%. Mientras tanto, el S&P 500 baja un 0,2% y el Nasdaq Composite resta un 0,1% tras las leves pérdidas del anterior cierre de las acciones de Wall Street el lunes.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 0,6% en pesos, en los 2.940.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ceden un 0,3% en promedio.

El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU respecto de sus similares emergentes, asciende cinco unidades para la Argentina, en los 531 puntos básicos.

El candidato a presidente de la Fed Kevin Warsh declaró durante su audiencia de confirmación que la pugna entre el presidente Trump y el banco central podría estar llegando a su fin.

Warsh rechazó la idea de que haría todo lo que Trump le pidiera. Cuando se le preguntó si sería el “títere” del presidente, Warsh respondió: “Absolutamente no”.

En Oriente Medio, el presidente Trump afirmó que los negociadores estadounidenses están listos para partir hacia Pakistán y reanudar las conversaciones. El presidente también dio a entender que Estados Unidos no planea extender el alto el fuego temporal con Irán, que expira el miércoles por la noche. En una entrevista con CNBC, el presidente declaró que busca un acuerdo, pero admitió: “Preveo que habrá bombardeos porque creo que esa es la mejor postura”.

El escollo macrofinanciero que implica la incertidumbre por la guerra en la zona del Estrecho de Ormuz pone un freno a las expectativas inversoras y juega en contra de los activos en general, salvo excepciones como el sector energético.

Los precios del petróleo suben un 2,6%, a USD 89,72 el barril del crudo de Texas para entrega en mayo, y a USD 97,94 el Brent del Mar del Norte con entrega en junio.

El ADR de YPF avanza un 5%, a USD 43, mientras que Vista Energy gana 1,6%, a la vez que Grupo Galicia sube 0,5% y Mercado libre cae 0,1 por ciento.

Dentro del panorama local, para generar mayor confianza entre los inversores, con la idea de despejar próximos vencimientos, el Tesoro realizará durante esta jornada un canje de bono amortizable el 30 de abril por otro título al 30 de junio.

El FMI (Fondo Monetario Internacional) viene de aprobar a nivel técnico la segunda revisión del programa económico argentino, mientras que el Banco Mundial (BM) trabaja en una garantía por hasta 2.000 millones de dólares para ayudar al país a refinanciar deuda. Por su parte, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) señaló que espera ampliar el apoyo financiero a más de 7.200 millones de dólares.

“La actualidad económica argentina tiene dos pilares: la dinámica de la inflación y la acumulación de reservas internacionales. Si bien el índice de precios de marzo alcanzó 3,4%, se espera una cifra menor para abril -en torno a 2,5%-. Por otro lado, el Banco Central mantiene un ritmo constante de compra de divisas y supera los USD 6.000 millones en lo que va del año. Adicionalmente, la obtención de garantías vía organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID fortalece el programa financiero”, puntualizó Rava Bursátil.

El presidente Javier Milei, que sigue de visita en Israel, enfrenta ruidos políticos locales ante denuncias de corrupción en el seno del Gobierno, mientras aumentan las dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema económico de cara a un año electoral en 2027.

“Que el ajuste no termine mal depende de las políticas de Estado”, sostuvo el economista Mario Cimoli, citado por Reuters.