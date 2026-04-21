Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

Desmantelaron una red criminal que tenía vínculos con reconocidos deportistas

Un escándalo que involucra a figuras del deporte generó impacto en Europa y todo el mundo. En las últimas horas, la Guardia de Finanza de Milán desmanteló una supuesta banda criminal que operaba en el ámbito de la vida nocturna de la ciudad, utilizando una empresa de organización de eventos como fachada de la que participaron figuras del fútbol y hasta un piloto de la Fórmula 1.

Según informó La Gazzetta Dello Sport tras una investigación, la red ofrecía a una clientela de alto poder adquisitivo, entre las que había deportistas varios, paquetes “todo incluido” que abarcaban salidas nocturnas en clubes exclusivos y servicios sexuales en hoteles de lujo.

De acuerdo con la información publicada por el periódico deportivo italiano, la investigación, coordinada por la fiscal adjunta Bruna Albertini y la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán, permitió reunir pruebas que comprometen a los presuntos responsables, quienes “actuaban en connivencia con otros miembros de la organización, incluyendo acompañantes y relaciones públicas”, según un comunicado de la Fiscalía de Milán.

La empresa, identificada como Ma. De Milano, ofrecía estos servicios a cambio de sumas que ascendían a varios miles de euros, y la facturación superó los 1,2 millones de euros, detalló La Gazzetta Dello Sport. Los documentos judiciales a los que accedió el medio indicaron que entre los clientes figuran empresarios de alto perfil, celebridades y un número considerable de futbolistas de la Serie A, tanto residentes en Milán como en otras ciudades. Algunos de ellos incluso viajaban expresamente para participar en estos eventos.

El juez de instrucción de Milán censuró los nombres de al menos cincuenta clientes, entre los que se encuentran también otros deportistas. Una de las escuchas telefónicas incorporadas en la causa revela la solicitud de un cliente: “Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1... que viene a Milán esta noche, quiere una chica”, según consta en el material divulgado por el sitio italiano.

Los informes aseguran que futbolistas de Milán estuvieron involucrados (Reuters)

Otra conversación, registrada en diciembre de 2025, documenta cómo una de las mujeres implicadas pide a un miembro de la organización que confirme su presencia junto a un futbolista célebre, cuyo nombre fue suprimido del expediente. “Solo mira las conversaciones, pero deben haber pasado unas tres semanas. ¿Por qué?” “Eh... no se lo digas a nadie... pero me acabo de hacer una prueba y estoy embarazada, de más de tres semanas... así que...”.

Durante las noches organizadas por la agencia, la documentación judicial también destaca la utilización de óxido nitroso, conocido como la “droga de los globos” o el “gas de la risa”. Esta sustancia, que provoca euforia y no deja rastros, no está considerada dopante y, según la investigación, los deportistas podían consumirla sin riesgo de sanción.

“Estamos en el Duca, en Me Milan, necesitamos globos. Estoy con...”, se escucha en uno de los audios desvelados por La Gazzetta Dello Sport. “De acuerdo, enviaré a alguien”, responde el interlocutor, lo que evidencia la logística detrás de la provisión de esta sustancia durante los encuentros en hoteles de cinco estrellas.

La investigación llevó a la detención de cuatro personas identificadas como los líderes de la organización: Emanuele Buttini, de 37 años, su socia Deborah Ronchi y dos colaboradores. Todos ellos fueron arrestados por orden de la jueza de instrucción Chiara Valori, acusados de complicidad, instigación y explotación de la prostitución, además de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.

Un piloto de Fórmula 1 también habría participado de uno de los eventos (Reuters)

El núcleo operativo de la organización se ubicaba en Cinisello Balsamo, desde donde las jóvenes seleccionadas, tanto italianas como extranjeras, de entre 18 y 30 años, residían y gestionaban parte del negocio. Según la Fiscalía, “la agencia reclutaba no solo a acompañantes profesionales, sino también a mujeres jóvenes atraídas por el ambiente social de los eventos nocturnos”. Estas mujeres recibían el 50% de los beneficios generados por los servicios, y debían cubrir el alquiler de las habitaciones en las que vivían, según los documentos del caso.

El funcionamiento de la red se extendió al menos desde 2019 y continuó durante la pandemia de Covid-19. Una testigo relató: “Trabajábamos casi todas las noches, incluso durante el confinamiento”, declaración recogida por La Gazzetta Dello Sport. Las escuchas telefónicas incluidas en el expediente revelan la coordinación para trasladar a las jóvenes a los clubes nocturnos y atender la demanda de los clientes.

La Fiscalía y la Guardia di Finanza determinaron que los beneficios ilícitos de la organización provenían únicamente de la explotación sexual y la organización de eventos, con ingresos desproporcionados respecto a las declaraciones fiscales de los sospechosos. El grueso de la clientela estaba compuesto por futbolistas profesionales, empresarios y otros deportistas, aunque los nombres permanecen bajo secreto judicial.

La trama, que involucró a más de cien mujeres y una estructura empresarial formal, quedó expuesta gracias a la colaboración entre la Fiscalía y los cuerpos de seguridad, quienes incautaron los bienes acumulados por la organización y pusieron bajo arresto domiciliario a los principales implicados.