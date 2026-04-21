Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

El vicepresidente JD Vance, designado para encabezar la delegación estadounidense, permaneció en Washington durante toda la jornada del martes. (Chip Somodevilla/Pool via AP)

La delegación estadounidense prevista para una segunda ronda de negociaciones de paz con Irán en Islamabad sufrió el martes una demora de horas por “reuniones adicionales de política” en la Casa Blanca, mientras el alto el fuego entre ambos países estaba a horas de vencer sin que Teherán confirmara su asistencia a las conversaciones.

El vicepresidente JD Vance, designado para encabezar la delegación estadounidense, permaneció en Washington durante toda la jornada del martes.

Pakistán, que ha instado a ambas partes a retornar a Islamabad, indicó que seguía esperando confirmación de Irán sobre su participación. La televisión estatal iraní difundió un mensaje en el que señaló que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad hasta el momento”.

Más temprano en el día, dos funcionarios regionales que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia AP habían señalado que Washington y Teherán habían dado señales de que celebrarían una segunda ronda, con Vance al frente del equipo estadounidense y el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, como principal negociador de Teherán. Sin embargo, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, desmintió más tarde que Irán hubiera confirmado formalmente su participación.

El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf acusó a Washington de querer que Teherán se rinda. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas”, escribió en X. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/archivo)

El presidente Donald Trump acusó a Irán de haber violado el alto el fuego “numerosas veces” y advirtió que si no hay acuerdo antes del vencimiento de la tregua el miércoles, empezarán a “caer muchas bombas”. En una entrevista con CNBC, descartó extender el alto el fuego: “No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, dijo, agregando que Irán “tuvo su oportunidad” y “tiene que negociar”.

Irán, por su parte, endureció su postura. Qalibaf acusó a Washington de querer que Teherán se rinda. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas”, escribió en X. El negociador jefe iraní advirtió además que Teherán tiene “nuevas cartas en el campo de batalla” que aún no ha revelado.

El Estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

El Estrecho de Ormuz es una arteria energética global vital, por donde transita un 25% del petróleo y un 20% del gas mundial, destacando su vulnerabilidad y la tensión geopolítica que lo rodea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión se agudizó también en el Estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos de paz el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural, y que permanece virtualmente cerrado al tráfico desde el inicio del conflicto. El martes, el Pentágono informó que fuerzas estadounidenses abordaron sin incidentes el buque petrolero M/T Tifani, previamente sancionado por contrabando de crudo iraní en Asia, en aguas internacionales del océano Índico. El Pentágono advirtió que “las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados”.

El fin de semana, Estados Unidos había capturado el carguero iraní Touska, la primera interception bajo el bloqueo de puertos iraníes que Washington impuso para presionar a Teherán a abrir el estrecho. El mando militar conjunto de Irán calificó ambas acciones de “piratería” y violación del alto el fuego.

El cierre del estrecho ha disparado el precio del crudo: el barril de Brent cotizaba el martes cerca de los 95 dólares, un alza de más del 30% respecto al 28 de febrero, día en que Israel y Estados Unidos lanzaron los ataques conjuntos que iniciaron la guerra. Ministros de transporte de la Unión Europea se reunieron el martes en Bruselas para analizar cómo proteger a los consumidores, tras la advertencia del director de la Agencia Internacional de Energía de que Europa cuenta con reservas de combustible de aviación para “quizás seis semanas”.

Pakistán mantiene la esperanza

Policías montan guardia en un control de carretera antes de la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad, Pakistán, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed)

Islamabad, mediador inesperado en el conflicto, reforzó la seguridad en su capital y desplegó miles de efectivos en previsión de la llegada de los negociadores. El canciller pakistaní Ishaq Dar se reunió el martes con el embajador estadounidense interino y con el embajador chino —socio comercial clave de Irán— para abogar por una extensión del alto el fuego.

La primera ronda de negociaciones, celebrada el 11 y 12 de abril en Islamabad, representó el nivel más alto de contacto directo entre Washington y Teherán desde la Revolución Islámica de 1979, pero concluyó sin acuerdo. Los principales puntos de fricción siguen siendo el programa de enriquecimiento de uranio iraní, sus grupos armados regionales y el control del Estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, según las autoridades. En Israel fallecieron 23 personas y más de una docena en estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes murieron en el Líbano y 13 militares estadounidenses en distintos puntos de la región.