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El día en que Luis Puenzo ganó el Oscar con La Historia Oficial: la emoción y el orgullo del primer galardón argentino

El filme sobre la dictadura conmovió a Hollywood y se alzó con la estatuilla a mejor película extranjera en 1986. En aquella noche memorable, el director pronunció un breve discurso que conmovió por sus profundas palabras

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En la ceremonia de premios de 1986, la película dirigida por Luis Puenzo se convierte en la primera en llevarse la estatuilla dorada para Argentina (Video: Youtube)

Hace exactamente 40 años, una de las noches más emblemáticas para el cine argentino coincidió con una fecha clave en la historia del país. El 24 de marzo de 1986, mientras la Argentina recordaba una década del último golpe militar, La historia oficial lograba lo que nadie imaginaba: llevarse el Oscar a mejor película extranjera y poner en lo más alto la bandera nacional en Hollywood. El film dirigido por Luis Puenzo, fallecido este martes a los 80 años, no solo hizo historia al conquistar la máxima estatuilla, sino que además abrió la puerta a la memoria, la verdad y el reconocimiento internacional, en una época en la que el país aún sanaba heridas profundas.

La consagración de La historia oficial en la ceremonia número 58 de la Academia de Hollywood fue seguida en todo el país con una mezcla de emoción y orgullo. Fue la primera vez que un largometraje argentino obtenía semejante distinción, donde Norma Aleandro, protagonista indiscutida del filme, había sido premiada como mejor actriz.

En la previa de aquella noche histórica, el propio Puenzo tenía fe en el triunfo: el éxito de La historia oficial en Argentina era arrollador, con novecientos mil espectadores, y el recorrido internacional sumaba señales alentadoras. El filme había sido premiado con el Globo de Oro y el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, dos galardones que suelen anticipar la gloria en los Oscar, aunque el director sabía que en Hollywood nunca hay certezas. Aleandro, en cambio, era más escéptica respecto a las chances de la película. Tenía un argumento sólido: la Academia la había elegido para presentar el premio a Mejor Película Extranjera y, según su lógica, era poco probable que la estatuilla fuera a parar a manos de quien la anunciaba. Sin embargo, como suele suceder en la industria, todo podía pasar.

Oscar a La Historia Oficial, de Luis Puenzo.
Norma Aleandro y Luis Puenzo luego de llevarse la estatuilla dorada en 1986 (Archivo)

La expectativa crecía también por otra razón: La historia oficial competía en una segunda categoría, Mejor Guión Original, con el libro escrito por Aída Bortnik y el propio Puenzo. Entre los murmullos, muchos se preguntaban si acaso el filme podría llevarse el Oscar al guion y no a la película, o si la Academia se animaría a sorprender con un doble reconocimiento, algo que parecía un sueño imposible.

La ceremonia avanzaba y, a las 20:20 en Los Ángeles, el momento llegó. Robin Williams, uno de los presentadores de la noche junto a Jane Fonda y Alan Alda, invitó al escenario a Jack Valenti, presidente de la Motion Picture Association of America. Quedó grabado para siempre el instante en el que la actriz, sobre el escenario del Dorothy Chandler Pavillion en Los Ángeles, leyó el sobre y anunció el triunfo: “Y el ganador es… esto es demasiado. ¡Dios los bendiga, La historia oficial!”. Aquellas palabras, que todavía resuenan gracias a los archivos oficiales de la Academia, se convirtieron en un símbolo de un país que, a través del cine, contaba su verdad ante el mundo.

Oscar a La Historia Oficial, de Luis Puenzo.
Norma Aleandro y Luis Puenzo posan con Jack Valenti y el Oscar que convirtió a La historia oficial en la ganadora de aquella velada (Archivo)

El propio Puenzo, al subir al escenario para recibir la estatuilla, dejó un mensaje que atravesó a toda la audiencia: “Aceptando este honor, no puedo olvidar que otro 24 de marzo, hace diez años hoy, sufrimos el último golpe militar. Nunca olvidaremos esa pesadilla, pero ahora estamos empezando a dar comienzo a nuestros nuevos sueños”. El director resumía así el peso histórico y la emoción colectiva de una obra que se transformó en referente cultural y político.

La historia oficial no solo ganó el Oscar, sino que fue celebrada en todo el mundo y recibió más de 40 premios internacionales. La crítica la definió como una de las mejores películas argentinas de todos los tiempos y su mayor logro fue, sin dudas, haber abierto la puerta del silencio y animarse a contar lo indecible. La película no solo fue una obra de arte, sino que también tuvo un valor emocional y social incalculable: puso en primer plano el drama de los desaparecidos y el robo de bebés durante la dictadura, temas tabú hasta ese momento en el cine nacional.

A cuarenta años de aquella noche dorada, el Oscar que logró Puenzo sigue siendo un símbolo de la valentía, la libertad y la capacidad del arte para transformar la historia. El filme no solo fue reconocido por la industria, sino que fue adoptado por el público como un acto de justicia y reparación. Hoy, la consagración argentina en Hollywood se recuerda como un hito irrepetible y una prueba de que el cine puede abrir caminos, sanar y ayudar a un país a mirarse a sí mismo sin miedo.

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