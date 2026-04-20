Trágico incendio en Villa Crespo: un jubilado murió carbonizado dentro de su departamento

Un trágico incendio se registró este lunes a la madrugada en un edificio de tres plantas ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, donde por causas que aún se encuentran bajo investigación, un fuego voraz arrasó con el interior de un departamento ubicado en el último piso. Producto del siniestro, un jubilado murió carbonizado en el lugar, mientras que otros 16 vecinos fueron evacuados y se encuentran en buen estado de salud.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en una unidad de la última planta de una edificación ubicada en la esquina de Juan Ramírez de Velasco y Acevedo, en cuyo interior los uniformados hallaron una importante cantidad de residuos y trastos acumulados, lo cual sirvió de combustible para que se desatara el incendio.

Los vecinos evacuados aguardaban la autorización para regresar a sus viviendas.

Al ingresar al departamento, personal de Bomberos de la Ciudad halló el cuerpo de un jubilado de entre 85 y 86 años -propietario del departamento-, quien no pudo escapar de las llamas y falleció en el lugar.

Por su parte, otros 16 vecinos -15 adultos y un menor- fueron evacuados en buen estado de salud, y ahora aguardan la autorización de la Policía y Bomberos de la Ciudad para regresar a sus domicilios.

El fuego fue controlado por personal de Bomberos de la Ciudad, mientras que las pericias quedaron a cargo de la División Siniestros, cuyos expertos intentará determinar la causa del incendio fatal.

En el lugar también trabajó personal del SAME,