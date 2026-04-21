Crimen y Justicia

Cayó la banda de “La Dellisanta” en Puerta de Hierro: secuestraron más de 4.500 dosis de droga

Tras un impactante operativo de la Policía bonaerense en La Matanza, fueron detenidos ocho integrantes de la organización narco

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El video muestra un operativo policial nocturno en la localidad de Puerta de Hierro, La Matanza.

Una serie de operativos realizados en el barrio de emergencia Puerta de Hierro, en el partido de La Matanza, concluyeron con el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la comercialización de drogas, presuntamente liderada por una mujer apodada “La Dellisanta”, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El Departamento de Casos Especiales de la Policía bonaerense desplegó los procedimientos que incluyeron cuatro allanamientos y permitieron el secuestro de 4.585 dosis de cocaína, armas, dinero en efectivo y la detención de ocho personas, entre ellas la jefa que cumplió 48 años hace dos días, además de la aprehensión de cuatro integrantes adicionales vinculados a la red narco.

"Dellasanta", detenida en Puerta de Hierro
"Dellisanta", detenida en Puerta de Hierro

De acuerdo a las fuentes, la investigación se inició en enero de 2025, cuando detectives identificaron que un kiosco ubicado dentro del barrio funcionaba como pantalla para la organización.

Los agentes lograron establecer que la banda utilizaba dos camionetas –Fiat Qubo y Volkswagen Amarok– para distribuir la droga en distintos puntos. Durante el procedimiento, se incautó una pistola Bersa Thunder calibre 380, 63 municiones del mismo calibre, $4.850.000 en efectivo y equipamiento electrónico, entre ellos balanzas, teléfonos celulares, una CPU y una tablet.

Entre los elementos secuestrados se encontraron 2.875 dosis de pasta base con un peso total de 2.775 gramos, un trozo compacto de 480 gramos de la misma sustancia, además de un bloque de 300 gramos de cocaína y 1.410 dosis de cocaína con un peso de 1.310 gramos.

También se aseguró material para el fraccionamiento, incluidas cajas de papel glacé y esponja de metal, utilizados por la banda para la preparación y empaque de los estupefacientes, detallaron.

La investigación permitió identificar, además del kiosco, otro comercio vinculado al rubro metalero y dos viviendas utilizadas por la organización para el narcomenudeo.

La estructura contaba con distintos sujetos encargados del fraccionamiento y la distribución, según los investigadores, siempre bajo las órdenes directas de ‘La Dellisanta’. La banda tenía una logística aceitada para operar en la zona sin despertar sospechas”, precisaron las fuentes sobre el modus operandi de la organización.

Imagen dividida: una mujer de cabello oscuro toma una selfie con cámara digital y una mesa con fajos de billetes, una máquina contadora y envoltorios de colores
La policía de La Matanza desarticuló la banda de "La Dellisanta" e incautó una gran cantidad de dinero en efectivo y estupefacientes, presentados como dulces, durante un allanamiento.

Las órdenes judiciales se ejecutaron de manera urgente, logrando la detención de ocho integrantes de la organización, junto con la aprehensión de tres mujeres y un hombre, todos relacionados con la actividad ilícita.

El operativo incluyó el secuestro de todos los elementos utilizados en la actividad delictiva: balanzas, armas, vehículos, dinero en efectivo y equipos de telefonía celular.

Por último, destacaron que la investigación continúa para determinar el alcance completo de las operaciones y la posible existencia de ramificaciones fuera del barrio de Puerta de Hierro.

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