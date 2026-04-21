Simeone no arriesga: Lookman y Sorloth, bajas ante el Elche y en duda para la Champions League

La decisión técnica y médica deja al conjunto rojiblanco sin sus atacantes titulares en la próxima jornada de liga - REUTERS/Gonzalo Fuentes

El Atlético de Madrid no podrá contar con Ademola Lookman ni Alexander Sorloth en el próximo partido frente al Elche. Los servicios médicos del conjunto Colchonero detectaron molestias en ambos futbolistas y aconsejaron evitar cualquier riesgo de lesión. Los atacantes serán baja el miércoles y su presencia frente al Arsenal por las semis en la Champions League aún es incierta. El técnico Diego Simeone decidió reservarlos mientras evolucionan sus dolencias.

El conjunto rojiblanco reportó que Lookman y Sorloth terminaron el duelo de la Copa del Rey ante la Real Sociedad con molestias físicas y, tras las pruebas médicas, el club informó este lunes que seguirán trabajando al margen del grupo «los próximos días». El objetivo es reducir el riesgo de lesión antes de los compromisos de calendario.

Según el comunicado del club, ambos jugadores presentan molestias que requieren “máxima precaución” por recomendación de los servicios médicos del Atlético de Madrid. Los atacantes serán baja para el próximo enfrentamiento ante el Elche en Liga de este miércoles. La evolución de sus molestias determinará el regreso a los entrenamientos y la disponibilidad para los partidos siguientes.

Sin embargo, el club equipo mantiene la esperanza de contar con ambos futbolistas para las semifinales de la Champions League frente al Arsenal, aunque su presencia permanece en duda. El "Cholo" decidió reservarlos buscando tenerlos en condiciones para la ida de semifinales, prevista para 29 de abril.

Decisiones médicas y técnicas posteriores a la final

Ambos delanteros serán resguardados frente al Elche y continúan siguiendo un tratamiento individualizado - REUTERS/Gonzalo Fuentes

De acuerdo con el parte médico oficial del club, Lookman fue reemplazado en la final de la Copa del Rey en el minuto 63 por Nico González debido a las molestias detectadas. Sorloth ingresó en el mismo instante en lugar de Ruggeri. Ambos jugadores contarán con un plan específico de recuperación y no formarán parte del grupo en los próximos entrenamientos.

El club rojiblanco comunicó que el trabajo individualizado busca evitar complicaciones, asegurando que los futbolistas lleguen en condiciones físicas adecuadas a los encuentros del calendario. La participación de Lookman y Sorloth ante el Athletic de Bilbao, en la antesala de la cita europea, también está sin confirmar.

Mientras tanto, Simeone remarcó la importancia del nigeriano Lookman, al declarar: “tiene cosas diferentes y nos hará mejores”. El entrenador busca contar con todo el plantel para la recta final de la temporada, en la que el club se juega sus opciones en la Liga y la Champions League.

Gestión de plantilla ante el calendario exigente

El entrenador argentino opta por preservar la condición física de sus piezas ofensivas

La seguidilla de partidos y la elevada carga física de la temporada han incrementado el riesgo de lesiones en la plantilla rojiblanca. Los servicios médicos del Atlético de Madrid subrayan la necesidad de mucha precaución en los tiempos de recuperación para evitar recaídas. El plantel atraviesa una serie de compromisos en la Liga y la Champions League, lo que obliga al cuerpo técnico a una gestión cuidadosa de los minutos y la salud de los jugadores.

La ausencia de Lookman y Sorloth para el partido contra el Elche obliga a Simeone a buscar alternativas ofensivas para conservar el nivel competitivo. El club rojiblanco espera que la evolución de los futbolistas sea favorable y puedan reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días.

El Atlético de Madrid sostiene la consigna de no correr riesgos innecesarios, anteponiendo la recuperación completa de sus futbolistas a los próximos desafíos de la campaña. La presencia de Lookman y Sorloth en la semifinal de la Champions League frente al Arsenal dependerá de cómo progresen en su recuperación durante la semana.

La gestión médica y técnica del club prioriza la precaución para evitar bajas sensibles en este tramo de la temporada, con la Champions League como objetivo principal.