Este parásito que come carne viva y puede causar infecciones graves se acerca a Estados Unidos

El gusano barrenador del Nuevo Mundo fue detectado en 2026 en Nuevo León, encendiendo alertas por su cercanía con la frontera de Texas. (REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo)

El parásito carnívoro conocido como gusano barrenador del Nuevo Mundo fue detectado en abril de 2026 en el estado de Nuevo León, según informaron organismos sanitarios de México y Estados Unidos. El hallazgo de este gusano, capaz de afectar a ganado, mascotas y humanos, activó las alertas entre productores y autoridades por su proximidad con Texas y el riesgo de propagación hacia ese estado, lo que incrementaría el impacto sobre la industria pecuaria y la salud pública de la región.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, agencia federal de agricultura de Estados Unidos) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, agencia federal de salud pública de Estados Unidos), la presencia del parásito en Sabinas Hidalgo representa el avance más septentrional desde el inicio del brote regional. Las agencias de ambos países intensificaron la vigilancia y las acciones de control, ya que el gusano barrenador había sido erradicado del continente norteamericano hace décadas.

La propagación del parásito carnívoro desde Centroamérica hacia el norte de México se aceleró desde 2023, tras los primeros brotes en Panamá y Costa Rica. Las autoridades mexicanas y el USDA informaron de decenas de miles de casos en animales y más de 1.000 en personas en México y Centroamérica, en un contexto donde la franja fronteriza tiene importancia clave porque es la zona primaria de vigilancia para evitar la llegada del gusano barrenador a suelo estadounidense.

¿Qué es el parásito carnívoro o gusano barrenador del Nuevo Mundo y cómo afecta?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo, identificado científicamente como Cochliomyia hominivorax, es una especie de díptero cuyas larvas se desarrollan alimentándose de tejido vivo en heridas abiertas, llagas o cavidades naturales de animales y humanos. Cuando los huevos eclosionan, las larvas invaden el tejido del huésped durante aproximadamente una semana antes de completar su desarrollo en el suelo.

Según la CDC, los síntomas en animales incluyen heridas profundas, infecciones secundarias, pérdida de peso, disminución en la producción de leche o carne y, en casos graves, la muerte. En humanos, la infestación puede dar lugar a dolor, úlceras con mal olor, sangrado y la presencia visible de larvas en la piel. El parásito representa un desafío directo para la ganadería y puede requerir intervenciones veterinarias y médicas.

El brote de gusano barrenador representa el avance más septentrional documentado en Norteamérica desde su erradicación décadas atrás, según la CDC y el USDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde y cómo se detectó el brote más reciente?

En abril de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA, organismo oficial de sanidad agropecuaria de México) confirmó la detección del gusano barrenador en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a menos de 150 kilómetros de la frontera con Texas. El USDA señaló que este registro marca el punto más cercano al territorio estadounidense desde el inicio del brote regional. El hallazgo anterior en México había sido en San Luis Potosí, más de 600 kilómetros al sur, lo que evidencia el desplazamiento del parásito hacia el norte en los meses recientes.

¿Cuántos casos se han reportado y cuál es la magnitud del brote?

Entre 2023 y marzo de 2026, el USDA y la CDC documentaron más de 161.000 casos en animales y alrededor de 1.700 en personas en México y Centroamérica. El brote tuvo su origen en Panamá y Costa Rica en 2023 y, posteriormente, se expandió hacia el norte.

Estados Unidos, hasta el momento, no ha identificado infecciones autóctonas recientes en humanos ni en animales. Por su parte, la CDC confirmó un caso importado en un residente de Maryland que regresó de El Salvador. Las autoridades estadounidenses mantienen el monitoreo para detectar cualquier posible caso nuevo.

¿Qué medidas han adoptado las autoridades para frenar el avance?

Las autoridades de Estados Unidos y México reforzaron la vigilancia epidemiológica en la frontera norte. El USDA anunció la construcción de una planta de producción de parásito estéril en Edinburg, Texas, como parte de la estrategia de control. La liberación masiva de gusanos barrenadores estériles permitió erradicar la plaga de Estados Unidos y México en décadas pasadas. Actualmente, esta acción es el principal recurso para evitar el reingreso del parásito. La colaboración binacional incluye inspecciones en puntos de cruce, monitoreo en ranchos y restricciones al movimiento de ganado desde zonas con casos confirmados.

Sobre el riesgo de dispersión, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, precisó: “El riesgo de propagación es elevado debido a la cercanía del brote con nuestra frontera y a la frecuencia del tránsito de ganado”. El SENASICA mantiene campañas de inspección, sacrificio selectivo de animales y vigilancia clínica en sitios estratégicos.

A partir de 2023, el gusano barrenador se propagó desde Panamá y Costa Rica hacia el norte de México, con miles de casos afectan do ganado y personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo identificar la presencia del parásito carnívoro o gusano barrenador?

La CDC y el USDA recomiendan a veterinarios, productores y personal de salud revisar cuidadosamente a los animales, especialmente heridas o lesiones con larvas. Los principales síntomas en animales incluyen:

Heridas abiertas con larvas visibles

Olor fétido en la zona afectada

Pérdida de peso y apetito

Disminución de la producción de leche o carne

En personas, la presencia de larvas en la piel, dolor persistente y secreción purulenta son indicadores clave. Ante cualquier sospecha, se solicita informar a las autoridades sanitarias para activar los protocolos correspondientes.

¿Qué recomiendan las autoridades internacionales y nacionales?

El USDA y la CDC instan a informar de inmediato cualquier caso sospechoso de infestación. También recomiendan evitar el traslado de animales lesionados desde regiones con brotes activos para reducir la propagación.

Michael Neault, director de Clemson Livestock-Poultry Health, indicó: “La infestación es tratable y los animales pueden recuperarse si se detecta de manera temprana”. El monitoreo activo y la colaboración entre productores y autoridades de salud, según los organismos reguladores, son necesarios para contener el brote.

¿Qué impacto tiene el gusano barrenador en la ganadería y la salud pública?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo puede provocar pérdidas económicas por mortalidad bovina, disminución en la productividad y aumento de los costos sanitarios para la ganadería en la región fronteriza, según el USDA. La aparición de nuevos casos puede dar lugar a restricciones comerciales y revisión de los protocolos sanitarios.

Aunque el riesgo para la salud humana es menor, la CDC advirtió que la infestación puede generar cuadros clínicos complejos, especialmente en personas con heridas expuestas en zonas rurales.

Autoridades de México y Estados Unidos refuerzan la vigilancia epidemiológica, inspecciones fronterizas y liberación de gusano estéril para frenar el avance del parásito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios se han implementado en los protocolos y qué se mantiene?

El avance del brote motivó la actualización de los procedimientos de inspección en los cruces fronterizos y el refuerzo de campañas informativas para productores y transportistas. El USDA indicó que la comercialización de productos animales se mantiene, aunque bajo vigilancia y con protocolos de detección temprana.

Las autoridades de México y Estados Unidos continúan la colaboración técnica e intercambio de datos epidemiológicos, con el objetivo de responder de forma coordinada ante cualquier señal de reingreso del parásito.

¿Qué se prevé para productores y consumidores en la región?

La situación del gusano barrenador en el norte de México llevará a las autoridades a mantener y ampliar las medidas de control, incluida la producción de parásitos estériles y la vigilancia epidemiológica. Productores, veterinarios y autoridades deberán estar atentos a nuevas disposiciones para el movimiento de animales y productos.