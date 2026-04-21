Crimen y Justicia

Las fuertes revelaciones en la Justicia tras la denuncia a La Maciel de Gran Hermano por prostitución de menores trans

El fiscal Jorge Sica planteó la incompetencia para investigar el expediente, que fue rechazada por la jueza Alicia Vence. Se descubrieron más de diez causas previas con otra acusación en curso. Cómo sigue el caso

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Video: Jessica Maciel deja la casa de Gran Hermano

Jessica Elizabeth Maciel, o “La Maciel” a secas, decidió abandonar la casa de Gran Hermano ayer lunes. El público la había salvado con su voto, pero decidió irse igual en la gala de eliminación, en medio de una crisis convertida en show.

Un nuevo escándalo la envolvía hace días. La Policía Federal había llegado a los estudios de Telefe en Martínez el jueves pasado, con un oficio para que Maciel firme la designación de su abogado, Alejandro Cipolla, en la causa en su contra que se formó en la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Jorge Sica. El delito, denunciado por la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, era el de trata de personas, prostitución de mujeres trans menores de edad.

La causa en manos de Sica vivió un pequeño sismo en los últimos días. El fiscal federal se declaró incompetente ante la jueza del caso, Alicia Vence, ya que aseguró que no existían elementos para investigar el delito de trata y que, en todo caso, se trataría de un hecho de explotación de la prostitución, una figura que le corresponde a la Justicia ordinaria.

Sica, por su parte, pidió los antecedentes de Maciel. Descubrió que la ex participante de Gran Hermano ya había sido denunciada una decena de veces, precisamente en la Justicia ordinaria de San Martín. Un solo expediente sobrevive de todas estas denuncias. Esta causa todavía se encuentra radicada en la UFI 14 de San Martín, especializada en delitos conexos a la trata de personas, pornografía infantil y delitos contra la integridad sexual. Esta causa, precisamente, fue iniciada en 2025.

El fiscal, por otra parte, descubrió que Maciel ya había sido denunciada en la Justicia federal porteña. Este expediente fue enviado mediante un planteo de incompetencia al fuero federal de San Martín.

El otro lado - Jessica Maciel
Jessica Maciel (Gustavo Gavotti )

Al menos una decena de presuntas víctimas aseguraron que Maciel las había cooptado para inyectarles aceite industrial en el cuerpo y explotarlas en la Ruta 8 entre José C. Paz y San Miguel. Varias víctimas tenían entre 16 y 17 años al momento de los supuestos hechos. En al menos un caso, una víctima tendría 13. Maciel, por su parte, negó todo. Aseguró que, básicamente, era víctima ella misma de un vuelto de su pasado, motivado por su reciente fama.

La jueza Vence rechazó el planteo de incompetencia del fiscal Sica. La fuerza de la denuncia, precisamente, la llevó a tomar esta decisión. En la acusación de Madres Víctimas de Trata “se alude, entre otras cosas, a que la persona denunciada se habría dedicado a la “captación de menores trans” algunas de ellas de trece años de edad provenientes de diferentes provincias, que luego serían acogidas de manera forzada en su vivienda" por Maciel.

“Por otro lado, surge de la misma pieza que la entidad denunciante, con pretensiones de constituirse en querellante, habría reunido y tendría a disposición el testimonio de más de veinte personas”, continuó la jueza.

Un documento impreso con texto en español sobre una denuncia, con una marca de agua naranja de "infobae" superpuesta en varias secciones del documento
Fragmento de la denuncia contra Maciel

Luego, Vence endureció los términos: “El temperamento propuesto por el fiscal es cuando menos prematuro. Sobre todo, cuando no se han practicado mínimas medidas para corroborar los extremos denunciados. En definitiva, las únicas diligencias obrantes en el sumario están emparentadas, no con el fondo del asunto, sino con causas que habría registrado la persona denunciada en el ámbito de la Justicia local”.

Sica, por su parte, apeló la decisión de Vence. La Sala I de la Cámara Federal de San Martín deberá resolver en el conflicto.

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