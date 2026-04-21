Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Mateo juega en la categoría 2013 del Xeneize y fue la figura del partido ante EPARD

Fernando Gago ha dejado una huella tras su paso por Boca Juniors y uno de sus hijos sigue sus pasos como futbolista en las divisiones infantiles del Xeneize. Mateo, de 12 años, fue tendencia el fin de semana luego de convertir dos goles para la categoría 2013 que dirige Nahuel Fioretto ante el EPARD.

En un video que se hizo viral en las redes sociales se puede ver a Mateo Gago con el dorsal número 18 anotando como centro delantero dos tantos de Boca. El hijo de Fernando y la ex tenista Gisela Dulko recibió las asistencias del 9 y aprovechó para definir con el arco vacío. En los festejos de los goles, el pequeño saludó a sus compañeros, agradeciendo los pases que lo dejaron solo para marcar. “¡Pintita tiene! El apellido Gago sigue vigente en Boca”, destacó la cuenta de SportsCenter en X con el video del goleador.

En el primero de los goles, Mateo recibió la pelota y tocó de zurda hacia uno de sus compañeros y fue a buscar la devolución al área. El hijo de Pintita solo tuvo que empujarla al arco vacío. En su siguiente conquista debió esforzarse un poco más para impactar el balón arrojándose al suelo y puntearlo con su pie izquierdo para el gol.

Mateo, nacido el 9 de junio de 2013, es el primer hijo del matrimonio Gago-Dulko. Tiene dos hermanos: Antonella (20 de agosto de 2015) y Daniele (19 de abril de 2018). Joaquín, nacido el 19 de noviembre de 2025, producto de su nueva relación con Verónica Laffitte, es quien completa la familia.

Mateo, el hijo de Fernando Gago, que marcó dos goles en las inferiores de Boca Juniors (captura video)

Por su parte, Fernando Gago se encuentra en funciones como director técnico de la Universidad de Chile, club con el que firmó un contrato hasta 2027 luego de asumir en funciones el pasado 21 de marzo. Hasta el momento, Pintita lleva dirigidos 6 partidos en el cuadro trasandino, con 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. En su primera presentación, La U cayó 1-0 ante Unión La Calera, pero se recuperó con una victoria 3-1 frente al Audax Italiano por la Copa de la Liga. El equipo viene de una derrota y un empate y se encuentra séptimo en la tabla de posiciones, a dos puntos de O’Higgins, último equipo que está clasificando a la Copa Sudamericana. El próximo sábado 25 de abril, U de Chile jugará el clásico frente a la Universidad Católica.

En cuanto a su carrera como DT, Gago se inició en 2021 en el banco de Aldosivi de Mar del Plata, donde estuvo a cargo del plantel en 26 partidos. El Tiburón terminó descendiendo a la Primera Nacional, pero mostró un estilo agresivo, con presión alta que llamó la atención de los directivos de Racing, que lo contrataron. En la Academia tuvo su mejor performance, ya que condujo al cuadro de Avellaneda a conseguir dos títulos (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional, ambos contra Boca en 2022) y a quedar muy cerca de obtener la Liga Profesional de ese año, la cual perdió a manos del Xeneize al caer en el Cilindro con River Plate, luego de que Jonathan Galván fallara un penal en el cierre del encuentro. Sus números finales fueron: 109 partidos, 53 victorias, 30 empates y 26 derrotas, con un 57.8% de efectividad.

Fernando Gago en la presentación como nuevo DT de la U de Chile (X; @udechile)

Tras dejar Racing en 2023, Gago probó suerte en la liga mexicana con el poderoso Chivas de Guadalajara. En el Rebaño Sagrado venía cumpliendo una buena labor, llevando al equipo hasta las semifinales de la Liga MX, donde fue eliminado por el América. Sin embargo, decidió interrumpir su contrato ante el llamado de Boca Juniors, que buscaba entrenador tras la salida de Diego Martínez. La experiencia en el club donde se formó como futbolista no fue la mejor, ya que no pudo clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores (eliminación con Alianza Lima de local), cayó en las semifinales de la Copa Argentina y perdió 2-1 frente a River Plate en el Monumental, consumiendo su crédito y siendo despedido.

En 2025 tuvo su revancha en México, pero ahora como DT del Necaxa, donde apenas pudo permanecer seis meses. Fue removido del cargo luego de no haber podido conseguir el objetivo de clasificar a la Liguilla. Tras un tiempo sin dirigir, Gago fue contratado en marzo de 2026 por la Universidad de Chile.