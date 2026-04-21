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Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

La actriz detalló cómo se encuentra luego de la caída que sufrió en la casa más famosa y se negó a hablar de las declaraciones de Ricardo Biasotti en La Noche de Mirtha

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La actriz detalló los avances de su salud y las ganas de regresar a la casa (Video: Desayuno Americano-América TV)

Días después del accidente que la obligó a abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca habló públicamente, esta vez en Desayuno Americano (América TV). La actriz compartió detalles sobre su recuperación, la prioridad absoluta que le da a su salud y un presente en el que todavía no piensa en su regreso al reality. Además, se negó a hacer declaraciones sobre los dichos de Ricardo Biasotti, su expareja, quien recientemente habló sobre las denuncias en su contra en La Noche de Mirtha (El Trece).

Consultada sobre su estado de salud, Andrea explicó: “Bien, mejorando, tratando de ponerme en orden”. Contó que utiliza una placa, “como si fuese un yeso para que se me fijen los dientes”, y agradeció la preocupación de los cronistas. Sobre la posibilidad de volver al reality fue cauta: “Hoy se hablan de muchas cosas, pero no hay nada todavía, nada”. Remarcó que está enfocada en los controles médicos, el seguimiento con el cardiólogo y el uso del holter, y resumió: “Volviendo a la realidad”.

Respecto a los rumores de negociación de contrato y a una eventual reincorporación, Andrea reiteró que nada está definido y que su prioridad sigue siendo la salud. Ante la insistencia sobre la entrevista de Biasotti y si le molestó su presencia en el programa de Mirtha, Andrea se negó a opinar: “No hablo. Acá está mi abogado y este amigo, así que hablen con él”. Cuando le preguntaron si sentía algo personal por la invitación a Biasotti y si pensaba tomar acciones contra la producción, volvió a rechazar la polémica: “Por el momento esta es una salida de amigos para charlar de algunas cosas y nada, organizar el futuro”.

andrea del boca gran hermano generación dorada
Andrea se cayó de frente dentro de la casa y sufrió un fuerte golpe en la boca

Frente a preguntas más directas sobre la pericia psiquiátrica de Anna y la teoría de recuerdos implantados, Andrea fue terminante: “La verdad hay cosas que no voy a hablar, chicos, de verdad. No hablo hace muchísimos años de esas cosas”.

Sobre el vínculo con su hija, Andrea expresó: “Ana es mi hija, la amo, apoyo y apoyaré por siempre. Desde el minuto que me enteré que estaba embarazada y sigo en eso”. También contó que Anna “está en el streaming, ahora está ahí feliz, feliz”.

En el cierre, cuando le preguntaron por su contacto con Telefe y la posibilidad de regresar a la casa, Andrea volvió a remarcar su postura: “Por el momento quiero estar bien, nada más. Gracias de verdad”. Así, la actriz dejó en claro que, más allá de las especulaciones y la exposición mediática, su presente está marcado por la búsqueda de bienestar físico y la contención familiar, evitando dar lugar a polémicas o responder a su expareja.

La actriz se vio obligada a dejar la casa por un tema de salud (Video: SQP-América TV)

El viernes por la noche, la actriz de Perla Negra habló por primera vez desde su salida de la casa más famosa. En una entrevista exclusiva con SQP (América TV), mientras se dirigía a una consulta médica para controlar las heridas en su boca, Andrea fue abordada por un cronista que quiso saber cómo transita estos días fuera de la casa. “Sí, todo bien. Gracias por venir”, respondió de entrada, mostrando cordialidad y agradecimiento a la prensa. Sobre el accidente y el proceso de recuperación, fue directa: “Tengo que ir al médico, justamente. Estoy curándome”.

La actriz se mostró cauta respecto a los rumores sobre un posible regreso al reality: “Por ahora tengo ganas de curarme”. Sin embargo, ante la pregunta sobre la chance de volver en un repechaje, no cerró la puerta del todo: “Todo puede ser. Besos, besos”. Consultada sobre las versiones que circularon respecto a supuestos arreglos contractuales o económicos, Andrea fue tajante: “No tengo ni idea de lo que me están hablando. Lo único que quiero es curarme. Y los dientes”. Cuando el cronista mencionó las versiones sobre un posible acuerdo para su salida, la actriz insistió: “No sé qué se está diciendo. No, bueno, el accidente, chicos. Tengo los dientes flojos todavía, así que imagínate. Les mando besos. No quiero llegar tarde”.

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