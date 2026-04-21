Las consultas en hospitales por picaduras de garrapatas se triplican y elevan el riesgo de enfermedades

El inicio de la primavera 2026 dispara las consultas por picaduras de garrapatas en Estados Unidos, según los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento considerable en las consultas hospitalarias por picaduras de garrapatas afecta a varias regiones de Estados Unidos tras el inicio de la primavera de 2026, de acuerdo con los registros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El fenómeno, que se atribuye a temperaturas cálidas y al incremento de actividades al aire libre, involucra especialmente a residentes del noreste y del medio oeste del país.

Según un informe difundido por ABC News, cadena informativa de alcance nacional, basado en el panel de vigilancia del CDC, la cantidad semanal de visitas a salas de emergencia por este motivo triplicó el valor promedio observado en los nueve años anteriores. El organismo federal precisó que la cifra alcanzó 71 consultas por cada 100.000 habitantes en la semana más reciente, lo que representa un crecimiento sostenido respecto de los registros históricos para esta época del año.

Las autoridades sanitarias estadounidenses atribuyen el repunte a la combinación de inviernos más cortos, primaveras más tempranas y cambios en los patrones de urbanización, factores que favorecen la proliferación de garrapatas en entornos naturales y urbanos. El CDC advirtió que la actual temporada podría extenderse más allá de lo habitual, con riesgos elevados para la salud pública.

¿Por qué aumentaron las picaduras de garrapatas en 2026?

El incremento de casos coincide con un aumento de las temperaturas y una primavera anticipada, factores que propician la actividad de las garrapatas, según el CDC. El doctor Andrew Handel, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en el Stony Brook Children’s Hospital, declaró a FOX Weather, canal meteorológico: “El aumento de las temperaturas y la reducción de las heladas permiten que las garrapatas permanezcan activas durante más tiempo”. La entidad federal subrayó que la tendencia se observa de modo más acentuado en las regiones del noreste, medio oeste y sureste.

De acuerdo con datos oficiales, de enero a marzo de 2026 se reportaron 131 visitas hospitalarias por picaduras de garrapatas, frente a 102 en el mismo periodo de 2025. El Fordham Tick Index, herramienta que mide el riesgo de exposición, clasificó el noreste de Estados Unidos como zona de muy alto riesgo para esta temporada.

Las regiones del noreste y medio oeste reportan el mayor incremento de casos de picaduras de garrapatas en hospitales este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las especies de garrapatas más frecuentes en Estados Unidos?

El CDC identificó varias especies de garrapatas con potencial para transmitir enfermedades a humanos y animales. Entre las más reportadas figuran la garrapata de la estrella solitaria (Amblyomma americanum) y la garrapata asiática (Haemaphysalis longicornis), detectada por primera vez en el país en 2017. La distribución de estas especies varía, aunque predominan en áreas boscosas, pastizales y entornos urbanos con vegetación densa.

El organismo sanitario alertó sobre la capacidad de estos artrópodos para portar patógenos responsables de enfermedades como la enfermedad de Lyme, la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y la babesiosis. Sobre las tareas de monitoreo, el CDC indicó: “La vigilancia permanente de las garrapatas recolectadas en diferentes estados permite identificar la presencia de microorganismos peligrosos para la salud pública”.

¿Qué riesgos representan las picaduras de garrapatas?

Las picaduras de garrapatas pueden facilitar la transmisión de diversas enfermedades infecciosas. El CDC informó que la enfermedad de Lyme sigue siendo la infección más común transmitida por estos parásitos, con decenas de miles de casos anuales en Estados Unidos. Otras afecciones asociadas incluyen la fiebre maculosa y la babesiosis, que pueden generar complicaciones en grupos vulnerables.

Según el panel de datos del CDC, los niños pequeños y los adultos mayores presentan mayor riesgo de desarrollar efectos adversos tras una mordedura. El organismo recomienda consultar a un profesional sanitario si, tras una picadura, aparecen fiebre, erupciones cutáneas, dolores musculares o fatiga.

¿Qué medidas de prevención recomiendan los expertos?

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de adoptar precauciones durante la temporada de mayor actividad de las garrapatas. El CDC recomienda:

Aplicar repelentes de insectos con 20% a 30% de DEET antes de realizar actividades al aire libre.

antes de realizar actividades al aire libre. Vestir ropa de manga larga y pantalones largos, introduciendo los extremos del pantalón dentro de los calcetines.

Revisar cuidadosamente la piel, en especial los pliegues y zonas con vello, al regresar del exterior.

Lavar la ropa y calzado en seco a alta temperatura para eliminar posibles garrapatas adheridas.

Extraer cualquier garrapata con pinzas de punta fina, limpiar la zona afectada y conservar el parásito en caso de requerir análisis.

Según el CDC: “El uso de repelentes y la revisión de la piel son medidas básicas para evitar complicaciones”.

El aumento de temperaturas y una primavera anticipada favorecen la actividad de garrapatas y elevan los riesgos en la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde hay más riesgo de exposición a garrapatas en Estados Unidos?

La distribución geográfica de las garrapatas responde a factores climáticos y ambientales. Según el CDC, el noreste y el medio oeste presentan los mayores niveles de riesgo, seguidos por el sureste y la región sur central. El Fordham Tick Index establece un sistema de alerta que se actualiza semanalmente para informar a la población sobre el nivel de peligro en cada estado.

El panel de vigilancia del CDC permite consultar en tiempo real las tasas de consultas médicas por picaduras de garrapatas, lo que facilita la toma de decisiones en materia de salud pública y prevención.

¿Qué debe hacer una persona ante una picadura de garrapata?

El CDC aconseja actuar con rapidez si se detecta una garrapata adherida a la piel. La autoridad sanitaria recomienda:

Usar pinzas de punta fina para agarrar la garrapata lo más cerca posible de la superficie de la piel.

Tirar de forma recta y continua, evitando movimientos bruscos.

Limpiar la zona de la mordedura con alcohol o agua y jabón.

Eliminar la garrapata de manera segura o conservarla en un recipiente si se requiere identificar la especie.

En caso de presentar síntomas posteriores, se sugiere acudir a un centro médico y, de ser posible, aportar información sobre la especie involucrada.

¿Qué impacto tiene el aumento de picaduras de garrapatas en la salud pública?

El crecimiento de consultas hospitalarias por picaduras de garrapatas genera presión sobre los sistemas sanitarios y obliga a reforzar las estrategias de prevención. Según el CDC, la vigilancia epidemiológica y la educación comunitaria resultan relevantes para limitar la propagación de enfermedades transmitidas por estos parásitos.

El monitoreo continuará durante los próximos meses, con actualizaciones periódicas sobre el nivel de riesgo regional. El CDC y los departamentos de salud estatales mantienen campañas informativas y recursos en línea para que la población pueda consultar las cifras y adoptar medidas preventivas.

El CDC advierte sobre la enfermedad de Lyme como la infección más común transmitida por garrapatas en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pueden esperar las personas para el resto de la temporada?

El CDC prevé que el riesgo de exposición a garrapatas se mantenga elevado mientras persistan las condiciones climáticas favorables. Las autoridades recomiendan a la población permanecer atenta a los reportes oficiales, consultar el panel de datos actualizado y seguir las recomendaciones de prevención. La coordinación entre organismos federales y estatales busca garantizar una respuesta efectiva ante posibles brotes de enfermedades relacionadas con picaduras de garrapatas.