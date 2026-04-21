Cómo fue el accidente doméstico por el que Luis Brandoni estuvo 10 días internado antes de su muerte

Reportaje a Carlos Rotemberg en la Legislatura Porteña sobre el fallecimiento del actor Luis Brandoni. El actor, de 86 años, murió a causa de un accidente doméstico al golpearse contra un escritorio. La cobertura televisiva incluye imágenes de archivo de las participaciones de Brandoni en producciones teatrales y audiovisuales, mencionando obras como 'La Fiaca', 'El Saludador', 'Convivencia' y 'Parque Lezama'.

En medio del último adiós a Luis Brandoni, quien murió este lunes a los 86 años en el Sanatorio Güemes, Carlos Rottemberg brindó detalles del accidente doméstico que sufrió el actor dos semanas atrás. Asimismo, descartó por completo la versión que indicaba que el exdiputado nacional por la UCR falleció como consecuencia de un Accidente Cerebrovascular (ACV). “Se resbaló y se golpeó contra un escritorio”, aseguró.

Rodeado de periodistas, Rottemberg valoró que desde un primer momento “se contó la verdad” sobre el contratiempo que sufrió Brandoni, que permaneció internado durante 10 días en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Palermo.

Respecto al accidente que sufrió el reconocido actor, el empresario teatral explicó que todo ocurrió durante la noche del sábado 11 de abril, cuando Brandoni se encontraba en su casa, debido a que Soledad Silveyra, su compañera de elenco en la obra “¿Quién es quién?“, ya estaba internada por una dolencia en su columna.

“Eso hizo que no esté en la casa, no trabajando. Y se sentó en una silla de su escritorio, con rueditas, se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja, Saula (Benavente), y se resbaló en la silla”, precisó Rottemberg.

Luis Brandoni junto a Saula Benavente, su último gran amor.

Y acto seguido, lamentó: “Con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio, y a partir de ahí empieza esta recorrida que lamentablemente hoy termina con todos nosotros acá”.

A pesar de la fuerte contusión que Brandoni había sufrido en su cabeza, Rottemberg destacó que el pronóstico, inicialmente, era alentador. “El diagnóstico fue un hematoma subdural, que se suponía que se iba a reabsorber, y tuvo un pronóstico bueno hasta que entre el martes y el miércoles comenzó a empeorar la situación”, describió.

Por último, Rottemberg apuntó que “Beto”, tal como lo apodaban a Brandoni, manifestó una evidente desmejoría el miércoles pasado, cuando ni siquiera reconoció a su amigo en el marco de una visita en la clínica donde se recuperaba: “Hubo un antes y un después de mitad de semana -el miércoles Brandoni no reconoció a Rottemberg-. Por eso, tal vez, hubo menos información a la prensa. Había que respetarlo primero a él, y a la familia”.

Carlos Rottemberg contó que Brandoni no lo reconoció durante una visita al Sanatorio Güemes, lo cual preocupó a la familia y los más allegados al actor.

La muerte de Brandoni fue confirmada por el dueño de la compañía Multiteatro en redes sociales: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

La causa de su fallecimiento fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior, provocada por el golpe en la cabeza que sufrió al caerse en su casa. El actor fue internado de inmediato.

El hematoma subdural es una condición que puede afectar gravemente la salud de personas mayores, ya que el sangrado puede aumentar la presión sobre el cerebro y complicar la recuperación.

El deterioro en la salud de Brandoni obligó a suspender la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra. La medida fue adoptada para resguardar su recuperación ante la gravedad del cuadro clínico. El actor se encontraba activo en la escena teatral hasta el momento del trágico accidente.