América Latina

Bolivia tendrá por primera vez dos gobernadoras mujeres: quiénes son Gabriela De Paiva y María René Soruco

Las candidatas de Pando y Tarija vencieron en la elección de la principal autoridad departamental en sus regiones. Ambas pertenecen a partidos de oposición y arrasaron en las urnas

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Dos mujeres sonriendo; una con blazer a cuadros tomando notas, la otra con camisa blanca y brazos cruzados. Fondo de oficina y neutro
Maria Rene Soruco, Gobernadora, sonríe mientras toma notas durante un compromiso oficial, acompañada de otra líder en un evento.

Por primera vez, dos mujeres serán gobernadoras departamentales en Bolivia: Gabriela De Paiva y María René Soruco se convertirán en las principales autoridades del departamento amazónico de Pando y del sureño Tarija, respectivamente, el próximo 4 de mayo.

De Paiva, de 32 años, es una ingeniera electromecánica que dedicó su carrera a trabajar en proyectos técnicos y de electrificación en comunidades rurales y zonas alejadas de su región, una de las más postergadas de Bolivia en cuanto a servicios básicos, caminos e infraestructura.

“No estamos integrados (al país) y hasta hoy somos una isla, así lo veo yo. Hace unos 15 años esperamos que se termine una carretera que nos conecte con el departamento del Beni, pero no hay nada”, manifestó De Paiva en una de sus primeras entrevistas en el canal Unitel.

La gobernadora electa fue candidata de la alianza opositora Libre y ganó la votación en primera vuelta el 22 de marzo.

Gabriela De Paiva, mujer sonriente con cabello oscuro y largo, viste camiseta blanca y sostiene una pequeña bandera blanca. Fondo verde borroso
Gabriela De Paiva, aspirante a gobernadora en 2026, sonríe durante un evento mientras sostiene una pequeña bandera.

Poco antes había logrado notoriedad pública al ser elegida reina de belleza en su región. Tras su victoria en las urnas, se difundieron videos de su participación en el certamen de Miss Bolivia en el que habló sobre la vocación que dos años después la llevaría a ocupar el principal cargo público de su departamento: “soy ingeniera y llevo luz a las comunidades rurales, Pando es el único departamento que no está conectado al sistema nacional”, manifestó entonces.

En el otro extremo del país, otra mujer ganó la elección para la Gobernación: María René Soruco, de 43 años, asumirá como principal autoridad de Tarija, la región gasífera y vitivinícola al sur del país.

Soruco es abogada constitucionalista y docente con más de 20 años de experiencia. Trabajó en gestión pública durante el proceso autonómico del país y participó en la elaboración de leyes departamentales.

Es reconocida por su defensa de temas ambientales y del área protegida Tariquía, sobre la que sobrevuelan desde hace años planes de explotación petrolera cuestionados por su impacto ambiental y los derechos de las comunidades que la habitan.

Su aparición en la contienda electoral fue intempestiva. Faltando dos semanas para la votación, reemplazó al candidato inicial de Camino al Cambio, el exprefecto Mario Cossío, que había sido inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral debido a supuestas contradicciones en la certificación de su residencia.

María René Soruco, de cabello oscuro, aplaude sonriente, vistiendo una blusa satinada marrón y pantalón azul, rodeada de gente en un evento al aire libre
La gobernadora electa de Tarija, María René Soruco, aplaude sonriente rodeada de simpatizantes durante un concurrido evento al aire libre en Bolivia.

En la primera vuelta, en la que la papeleta llevaba su nombre pero no su foto debido a su registro tardío, obtuvo el segundo lugar detrás del candidato del oficialismo, Adrián Oliva, pero arrasó en el balotaje semanas después.

De Paiva y Soruco comparten otro hito más: el haber sido las postulantes con mayor respaldo en las elecciones para las gobernaciones en primera y segunda vuelta. De Paiva ganó con el 46,9% de respaldo y Soruco venció el balotaje con el 70% sobre su rival.

Tras su apabullante victoria, la gobernadora electa de Tarija marcó una línea conciliatoria y en su primer mensaje afirmó: “Vamos a gobernar para todos, para quienes confiaron en nosotros y también para quienes no lo hicieron”.

Estas dos victorias han sido celebradas en diferentes espacios en Bolivia, debido a que la presencia de mujeres al frente de las entidades ejecutivas —tanto en ciudades, departamentos como en el Gobierno nacional— sigue siendo una excepción. Aunque existen leyes que promueven la paridad de género en la política, la participación de las mujeres continúa limitada en los espacios de poder.

Además de las barreras que dificultan su participación, las mujeres en Bolivia son víctimas de acoso político. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2012 y el primer semestre de 2025, se registraron 514 casos de acoso político y 406 de violencia política contra mujeres.

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