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Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas: cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA, según el SMN

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores señala el inicio de una semana caracterizada por una marcada inestabilidad, con precipitaciones intermitentes durante los primeros días y un progresivo descenso térmico que se acentúa a partir del miércoles

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Clima caba
La probabilidad de lluvias aisladas se incrementa entre el lunes y el martes en la Ciudad (Télam)

El inicio de la semana marca para la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) un cambio de escenario en términos meteorológicos. La proyección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten una combinación de factores que traerán la vuelta de la lluvia y un marcado descenso de las temperaturas en la región.

El lunes presentará desde el inicio una atmósfera cargada de humedad, producto de vientos del sector este que llegan con velocidades de entre 23 y 31 km/h. El SMN anticipa probabilidades de precipitaciones que, aunque bajas durante la madrugada (0-10%), se incrementan en el transcurso de la mañana y la tarde, con valores que oscilan entre el 10% y el 40%.

Las temperaturas mínimas se ubicarán en 18 °C, mientras que la máxima asciende a 23 °C. El ambiente se mantiene templado, pero el ingreso de aire frío desde latitudes más altas, advertido por el modelo europeo ECMWF, comienza a hacerse presente. La sensación térmica podría mostrar diferencias respecto a la temperatura real, especialmente en las primeras horas, como consecuencia del viento persistente y la humedad elevada.

El martes, la inestabilidad se intensifica. Las previsiones muestran una probabilidad de lluvia más significativa, con valores entre el 40% y el 70% en las primeras horas del día, descendiendo hacia la noche. La temperatura mínima se elevará levemente a 19 °C, y la máxima se mantendrá en 22 °C. El cielo permanecerá cubierto, con nubes que dificultarán el ingreso solar y mantendrán la sensación de humedad constante. Los vientos rotarán entre el este y el sudeste, sosteniendo la posibilidad de ráfagas moderadas.

El descenso térmico se vuelve perceptible a mitad de semana y marca la diferencia con días previos
El descenso térmico se vuelve perceptible a mitad de semana y marca la diferencia con días previos

Para el miércoles, el pronóstico señala un quiebre en el patrón de precipitaciones. La probabilidad de lluvias descenderá a valores prácticamente nulos, el cielo se despejará parcialmente y la temperatura mínima bajará a 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C.

Este día, la sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura real, especialmente en zonas abiertas y durante la mañana. El índice de humedad relativa disminuirá, lo que ofrece una jornada más fresca y seca.

El jueves se mantendrá la tendencia de estabilidad. El SMN prevé cielo algo nublado por la mañana y mayormente cubierto en la tarde, con temperaturas entre 16 °C y 21 °C. Los vientos, de componente sur y sudeste, reforzarán la sensación de frescura y se sostendrá un ambiente más seco.

Según el sitio especializado Meteored, el ingreso de aire frío se consolidará sobre el centro del país, y el modelo ECMWF anticipa anomalías térmicas negativas de hasta -4 °C en algunos sectores de la región Pampeana. Si bien en la capital federal estos valores extremos no se registrarán, el descenso térmico es perceptible respecto a la semana anterior.

Hay 4 provincias que se encuentran bajo alerta naranja por lluvias, mientras que la zona cordillerana mantiene alertas por nevadas
Hay 4 provincias que se encuentran bajo alerta naranja por lluvias, mientras que la zona cordillerana mantiene alertas por nevadas

El viernes seguirá con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre 12 °C y 21 °C. La persistencia del aire frío, sumada a la baja probabilidad de precipitaciones, generarán condiciones favorables para el desarrollo de noches frescas y mañanas frías. La humedad relativa continuará en valores moderados, y la ventilación del sector sur limita la recuperación térmica durante el día.

El sábado cerrará la semana con condiciones estables. El pronóstico indica temperaturas mínimas de 11 °C y máximas de 22 °C, cielo parcialmente nublado y ausencia total de lluvias. Los vientos predominarán del este y sudeste, con baja intensidad. La amplitud térmica diaria se incrementa, reflejando la influencia de masas de aire más secas y frías.

El mapa de alertas meteorológicas vigente para el lunes muestra una distribución de advertencias de nivel amarillo y naranja en varias regiones del país. El norte y parte del centro presentan alertas por fenómenos que incluyen lluvias intensas y posibles tormentas, abarcando sectores de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, norte de Santa Fe, Santiago del Estero y el este de Salta y Jujuy. Áreas del oeste y noroeste, como Mendoza y San Juan, también cuentan con alertas amarillas y naranjas, pero en este caso por posibles nevadas

El escenario climático de Buenos Aires para los próximos días estará marcado por la alternancia de lluvias aisladas, descenso térmico y condiciones estables hacia el final de la semana. La circulación atmosférica meridional y la influencia de sistemas frontales fríos configuran una semana con temperaturas más bajas que el promedio y humedad variable, factores que definirán el pulso meteorológico porteño de cada jornada.

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