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Analía Castro, la niña de La Historia Oficial, recordó a Luis Puenzo tras su muerte: “Era un ser maravilloso”

En diálogo con Teleshow, la protagonista del largometraje ganador al Oscar por mejor película extranjera se despidió del director. El legado que le quedó de las grabaciones pese a sus 4 años y la huella imborrable del cineasta

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Analía Castro recordó cómo fue trabajar con Luis Puenzo, el director de La Historia Oficial
Analía Castro recordó cómo fue trabajar con Luis Puenzo, el director de La Historia Oficial

El martes 21 de abril el mundo del cine argentino recibió la triste noticia de la muerte de Luis Puenzo, el director y guionista de La Historia Oficial, la emblemática película rodada durante la última etapa de la dictadura cívico militar que le valió al país su primer Oscar. En medio del dolor y la conmoción por la partida de uno de los grandes referentes del cine nacional a los 80 años, Analía Castro, la protagonista de Gabi, la nena de la película, recordó al director en una entrevista exclusiva con Teleshow.

Era un ser maravilloso. Cuando yo era chiquita, él supo manejarme, hizo que yo fuese la nena feliz. Tenía mis tiempos para jugar, tenía mis tiempos para todo. Para mí fue muy divertido. Siempre tuvo mucho cuidado conmigo, no solo era un buen director sino muy buena persona”, expresó Analía, marcando así el tono cálido y entrañable que atravesó todo el diálogo. Su testimonio no solo destacó la sensibilidad y el profesionalismo de Puenzo detrás de cámara, sino también el cariño y el respeto con el que acompañó a su joven protagonista durante el rodaje de una de las películas más importantes de la historia argentina, quien en ese momento tenía 4 años.

—¿Qué tipo de relación mantuvieron después del rodaje?

—Con el paso de los años, siempre tuvimos una relación más de llamadas, pero por ejemplo, cuando él no podía ir a una entrega de un premio o algo, me llamaba a mí y yo iba.

—¿Hubo algún reencuentro especial que recuerdes?

—Yo desaparecí mucho tiempo y él puso un aviso en el Clarín que me estaba buscando. Estábamos con mi marido en un hotel y cuando estaba en el desayuno con el diario, vi el aviso. Fue como: “Mirá esto”. Lo llamé enseguida desde ahí para poder ponernos en contacto. Desde ahí no perdimos nunca más el contacto, hasta que no pudo hablar más. Solíamos mandarnos mensajitos, pero la verdad que muy, muy triste, porque él fue muy bueno conmigo.

Norma Aleandro SF
Analía tenía cuatro años cuando se grabó la película ganadora al Oscar y durante este tiempo Luis se encargó de que en todo momento estuviera protegida

—¿Cómo describirías la relación personal que tuviste con Luis Puenzo?

—Para mí era como un papá, un tío. Era muy papá, tan cuidadoso. Me daba indicaciones, pero era muy fácil. Creo que fue más difícil para él, porque yo tenía la costumbre de querer repetir las escenas si no me gustaban, y él sabía cómo decirme: “No, está espléndido, salió natural”.

—¿Recordás alguna anécdota que muestre su manera de cuidarte?

—Hay un par de escenas en las que se caían unos vasos y yo me había lastimado hacía poco con un vaso, entonces tenía miedo de hacerla. Me sentó y me dijo: “¿Qué es lo que te da miedo? ¿Que se caiga, que me lastime yo o que se lastime alguno de los que está grabando?”. Lo solucionamos enseguida con almohadones, colchones. Así hice la escena con toda tranquilidad.

—¿Cómo fue la experiencia durante la filmación de la película?

—Fue filmada de una forma muy complicada. No había cinta para regrabar. Se grababa con lo que había y no se podían repetir las escenas y muchas situaciones así ocurrían.

—¿Hubo momentos difíciles durante el rodaje?

—Bueno, el atentado que le hicieron a Norma en la casa, lo amenazaron a él. Nos amenazaron a nosotros. Hubo situaciones bastante difíciles. Estábamos mucho tiempo, porque era, por ejemplo, un fin de semana entero, viernes, sábado, domingo, para disimular la salida de mi casa, para disimular la salida de Norma.

Analía Castro recordó cómo fue el rodaje de La historia oficial cuando participó con solo 4 años (Canal de la Ciudad)
Analía Castro recordó cómo fue el rodaje de La historia oficial cuando participó con solo 4 años (Canal de la Ciudad)

—¿Cómo lograba Puenzo cuidar de vos en ese contexto?

—Tenía tiempo para dormir la siesta, para jugar y cuando teníamos que grabar, grabábamos y si yo estaba cansada, él sabía respetarme, en realidad todo el equipo, Piñeiro también estaba ahí.

—¿En algún momento comprendiste el significado de la película?

—El significado de la película, no. La vi en la adolescencia, ya entendiendo el significado. Después la volví a ver con él en el Festival de Cine de Mar del Plata y fue tremendo. Ya con dos hijas yo, fue fuertísimo, porque ahí la ves desde otro lugar.

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