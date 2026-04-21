Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

La burla de Tal Rehman con la botella de agua del Arsenal se convirtió en fenómeno viral en redes sociales (ESPN)

Manchester City y Arsenal están siendo los animadores de la actual temporada de la Premier League. Además de la gran rivalidad de ambos equipos, también existen episodios “externos” a ellos que adornan el torneo generado en esta carrera fecha a fecha para ver quién se quedará con la liga. Esta vez, el protagonista no fue un jugador ni un entrenador, sino Tal Rehman, hincha de los Citizens, que con una simple botella de agua decorada con el escudo de los Gunners, se transformó en símbolo de burla hacia el club londinense y generó un fenómeno en redes sociales.

El origen de este fenómeno se dio el pasado 12 de abril en la victoria del City sobre Chelsea. Desde entonces, la burla captada por las cámaras provocó repercusiones dentro y fuera de la cancha. El gesto, cargado de ironía, aludía directamente a la expresión inglesa “to bottle it”, que hace referencia a perder los nervios o venirse abajo en momentos decisivos, un estigma que perseguía al Arsenal tras su inesperada derrota ante el Bournemouth. A partir de ese momento, la imagen fue ampliamente difundida y convertida en un meme.

“Rehman se convirtió en una sensación de la noche a la mañana durante la victoria del City contra Chelsea, después de que las cámaras lo captaran bebiendo burlonamente de una botella del Arsenal”, describió el medio deportivo británico, Sky Sports. Mientras tanto, en paralelo, las redes sociales se hacían eco del episodio.

El gesto de Rehman fue tendencia durante el choque entre Manchester City y Arsenal (Sky Sports)

El gesto, su origen y viralización

En declaraciones posteriores a la victoria 3-0 en Stamford Bridge, Rehman explicó que la botella era un recuerdo de un partido anterior en el Etihad Stadium, pero que decidió utilizarla como provocación. “La rivalidad entre Manchester City y Arsenal alcanza su cima dentro y fuera del campo, y los aficionados buscan formas cada vez más creativas de provocar a sus rivales por el título”, relató en sus dichos, levantados por Goal. El buen momento del City, que acortaba distancias con el líder Arsenal, sirvió de contexto para que el gesto encontrara eco inmediato.

Tras ello, las bromas y los memes relacionados a ese momento se replicaron masivamente en plataformas sociales, consolidando la acción de Rehman como un símbolo viral. La conexión con el “bottle job”—expresión utilizada en inglés para señalar un fracaso bajo presión, muy aplicada al contexto del Arsenal por sus antecedentes recientes—aportó una capa más al sentido de la burla.

Hinchas del Manchester City la victoria sobre el Arsenal junto al "hombre de la botella" (YouTube)

Repercusiones y una burla institucionalizada

El último fin de semana, Manchester City recibió al Arsenal por un duelo clave en la lucha por la Premier League. El partido, que terminó con victoria 2-1 para los Citizens, fue el escenario donde la burla original se transformó en un fenómeno colectivo. En ese contexto, Rehman fue captado en los pasillos del estadio simulando recoger “las lágrimas de los aficionados del Arsenal” con su famosa botella, rodeado de hinchas que imitaban su gesto y entonaban cánticos alusivos al “bottle job”.

The Independent destacó que durante la previa del encuentro, en las afueras del Etihad Stadium, vendedores ambulantes instalaron puestos ofreciendo las botellas con el escudo de los Gunners, y dicho souvenir se agotó antes del inicio del partido. La escena se replicó en redes sociales como X e Instagram, donde Tal recibió el apodo “Man City’s man bottle” (’el hincha de la botella’ en español) y no tardó en volverse tendencia.

No obstante, el efecto de la botella trascendió la anécdota. Con goles de Rayan Cherki y Erling Haaland, el equipo de Pep le ganó la pulseada a los de Mikel Arteta que habían llegado transitoriamente al empate a través de Kai Havertz tras forzar un error del arquero, Gianluigi Donnarumma.

Ahora, con un partido menos, recortó distancias a falta de cinco fechas para que termine la temporada. La victoria dejó al City a solo tres puntos de la cima, manteniéndose en la persecución y pisándole los talones al conjunto londinense. Prometiendo, así, un cierre de liga cargado de emociones.