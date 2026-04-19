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Temperaturas agradables y lluvias aisladas: el pronóstico del tiempo para la semana en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que 14 provincias están bajo alertas amarillas y naranjas por tormentas, lluvias y nevadas

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Dia Primavera 1920
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una semana en el AMBA con temperaturas agradables y lluvias intermitentes. (Maximiliano Luna)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana marcada por lluvias intermitentes y un descenso sostenido de la temperatura, según el último parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, 14 provincias están bajo alertas amarillas y naranjas.

Este domingo comenzó con nubosidad variable y registros térmicos entre 18°C y 26°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja durante toda la jornada, con vientos leves del sector este y ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes se esperan precipitaciones aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de entre 10% y 40%. Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 23°C, acompañadas por vientos moderados que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora. El martes, el panorama continuará inestable, aunque la probabilidad de lluvias disminuye a un rango de entre 0% y 10%, con temperaturas previstas entre 15°C y 21°C.

El miércoles marcará el inicio de una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos mayormente despejados y valores térmicos que oscilarán entre 12°C y 20°C. Esta tendencia se mantendrá durante el jueves, el viernes y el sábado, jornadas para las que el SMN pronostica ausencia de precipitaciones y temperaturas mínimas de hasta 11°C. El viento se mantendrá en velocidades moderadas y dirección variable.

Gráfico de pronóstico del tiempo semanal para CABA, detallando temperaturas máximas y mínimas, probabilidad de lluvia y condiciones climáticas diarias
La previsión meteorológica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra un inicio de semana con lluvias y temperaturas moderadas, seguido de días soleados y estables.

Entre los datos destacados del parte oficial, se observa una amplitud térmica acotada en el inicio de la semana y una marcada estabilización de las condiciones a partir del miércoles. La probabilidad de lluvias se concentra entre el lunes y el martes, mientras que el resto del periodo se caracterizará por días soleados y temperaturas bajas para la época.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, la variabilidad climática responde a un sistema frontal que afecta al centro del país.

En la provincia de Buenos Aires, se registran chaparrones y tormentas en el sector norte y noroeste. Sin embargo, las precipitaciones se agravarán mañana, con la presencia de tormentas fuertes en el sector noroeste y centro, que se trasladarán hacia el sur con el paso de las horas. Mientras que habrá lluvias en parte de la Costa Atlántica (desde Punta Indio hasta Miramar).

Las lluvias con actividad eléctrica se mantendrán hasta el martes a la noche. Desde el miércoles, comenzará un proceso de mejora en el clima, con cielo algo nublado en el sector norte y mayormente nublado al sur. Luego, la nubosidad será variable, con mayor presencia del sol estipulada para el viernes.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con alertas meteorológicas para el 19 de abril de 2026, mostrando regiones en verde, amarillo y naranja, con opciones de navegación a la izquierda
Las alertas en todo el país

Para esta jornada, el SMN emitió variadas alertas en toda la Argentina. Por tormentas, el organismo determinó que el oeste y parte del sur de Santiago del Estero y casi todo Chaco están bajo alerta naranja. Mientras que parte del centro y este de Santiago del Estero, norte de Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, norte y sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, San Luis y noreste de Mendoza están con alerta amarilla. En estos casos, las recomendaciones son las siguientes:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edif icios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por lluvias, las zonas afectadas son las Islas Malvinas y gran parte del cordón cordillerano de Neuquén. Por lo que se pide evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar.

En tanto, el sureste de Mendoza está bajo alerta amarilla por nevadas. Ante este panorama, estas son las acciones recomendables:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

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