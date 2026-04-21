Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: vuelve a declarar Leopoldo Luque

Desde las 10 se inició la segunda semana del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. A lo largo de esta mañana brindarán testimonio tres efectivos policiales y Giannina Maradona.
La semana pasada, donde se desarrollaron las primeras dos audiencias, podrían resumirse con que el imputado Leopoldo Luque se fue “muy conforme”. El neurocirujano, que siempre fue el más señalado por los acusadores, cambió su estrategia para este 2026: decidió que asistirá a todas las jornadas, que declarará las veces que sean necesarias y que responderá a cada afirmación sobre él que considere falsa.
Los fiscales exponen audios para demostrar contradicciones de Luque en su declaración
Los representantes del Ministerio Público Fiscal comenzaron la jornada mencionando una contradicción en la última declaración de Leopoldo Luque. Se trata del rol que tenía el neurocirujano imputado en la internación domiciliaria de Maradona: aseguran que él dijo que no era el médico de cabecera, pero que hay audios y documentos que así lo afirman.
En este contexto, pidieron mostrar el material que contradice la indagatoria del acusado y, con el aval de los jueces, procedieron a exponer chats y prueba.
Arrancó la tercera audiencia del juicio por Maradona
Se retrasa el comienzo de la audiencia
Rodeado de custodia llegó Leopoldo Luque
El neurocirujano imputado arribó a los tribunales de San Isidro cerca de las 10. Entró rodeado por policías y sin frenar con la prensa.
Tras una segunda audiencia marcada por la sorpresiva declaración del neurocirujano Leopoldo Luque, el nuevo juicio por la muerte de Maradona se reanuda este martes a las 10 de la mañana con cuatro testimonios de la acusación que serán clave para mostrarles a los jueces cómo y dónde falleció Diego el 25 de noviembre de 2020.