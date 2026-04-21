Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: vuelve a declarar Leopoldo Luque

Giannina y Dalma Maradona (Fotografía: RS Fotos)

Desde las 10 se inició la segunda semana del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. A lo largo de esta mañana brindarán testimonio tres efectivos policiales y Giannina Maradona.

La semana pasada, donde se desarrollaron las primeras dos audiencias, podrían resumirse con que el imputado Leopoldo Luque se fue “muy conforme”. El neurocirujano, que siempre fue el más señalado por los acusadores, cambió su estrategia para este 2026: decidió que asistirá a todas las jornadas, que declarará las veces que sean necesarias y que responderá a cada afirmación sobre él que considere falsa.