Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: vuelve a declarar Leopoldo Luque

El debate oral se reanuda este martes desde las 10. Antes de la hija del ex jugador, testificarán tres policías que entraron a la casa

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Juicio Maradona - 2 de diciembre
Giannina y Dalma Maradona (Fotografía: RS Fotos)

Desde las 10 se inició la segunda semana del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. A lo largo de esta mañana brindarán testimonio tres efectivos policiales y Giannina Maradona.

La semana pasada, donde se desarrollaron las primeras dos audiencias, podrían resumirse con que el imputado Leopoldo Luque se fue “muy conforme”. El neurocirujano, que siempre fue el más señalado por los acusadores, cambió su estrategia para este 2026: decidió que asistirá a todas las jornadas, que declarará las veces que sean necesarias y que responderá a cada afirmación sobre él que considere falsa.

13:39 hsHoy

Los fiscales exponen audios para demostrar contradicciones de Luque en su declaración

Los representantes del Ministerio Público Fiscal comenzaron la jornada mencionando una contradicción en la última declaración de Leopoldo Luque. Se trata del rol que tenía el neurocirujano imputado en la internación domiciliaria de Maradona: aseguran que él dijo que no era el médico de cabecera, pero que hay audios y documentos que así lo afirman.

En este contexto, pidieron mostrar el material que contradice la indagatoria del acusado y, con el aval de los jueces, procedieron a exponer chats y prueba.

13:25 hsHoy

Arrancó la tercera audiencia del juicio por Maradona

13:19 hsHoy

Se retrasa el comienzo de la audiencia

13:01 hsHoy

Rodeado de custodia llegó Leopoldo Luque

El neurocirujano imputado arribó a los tribunales de San Isidro cerca de las 10. Entró rodeado por policías y sin frenar con la prensa.

12:54 hsHoy

Declara Gianinna Maradona en el juicio por Diego: “Estamos preparados para lo que venga”

El debate se reanuda este martes a las 10. Fernando Burlando, abogado de la hija del Diez, ratificó que las pruebas contra los imputados son contundentes. También están citados a testificar otros tres policías

Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su papá
Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su papá

Tras una segunda audiencia marcada por la sorpresiva declaración del neurocirujano Leopoldo Luque, el nuevo juicio por la muerte de Maradona se reanuda este martes a las 10 de la mañana con cuatro testimonios de la acusación que serán clave para mostrarles a los jueces cómo y dónde falleció Diego el 25 de noviembre de 2020.

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